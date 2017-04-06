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Amazon, uygulama kullanıcılarına 70 milyon dolar iade edecek

Amazon, çocuklar tarafından uygulama içerisinden yapılan alışverişlerin yanlışlıkla yapıldığını kabul etti ve birçok aileye geri ödemeyi kabul etti. Yakın bir tarihte 70 milyon dolar iade edilecek.
2 yıl
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1
9
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle, çocukların alışveriş yapabilmesi gibi kullanıcının izni dışındaki olayların yaşanmasına sebebiyet veren Amazon, geçen sene görülen davada suçlu bulunmuş ve uygulama içerisinden yanlışlıkla alışveriş yaptığını dile getiren kullanıcılarına para iadesi yapmaya zorlanmıştı. Bir süre bu karara itiraz eden şirket, bugün paylaşılan bilgilere göre kullanıcılarına para iadesi yapmayı kabul etti.

2016’nın Kasım ayında sonuçlanan davada Amazon, uygulamasının uygulama içi satın alma opsiyonuna sahip olduğunu net bir şekilde belirtmediği için suçlu bulunmuştu. Bunun yanı sıra  satın alma işleminin onaylanması için herhangi bir doğrulamaya da ihtiyaç duyulmaması, telefonla oynayan çocukların kolaylıkla (veya yanlışlıkla) bir şeyler satın alabilmesine yol açmıştı. Mahkeme, bu durumdan ötürü Kasım 2011 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Amazon’un yaklaşık 70 milyon dolar kazandığı sonucuna ulaşmıştı.

Amazon’un ne zaman para iadesi yapacağı net olarak bilinmiyor ancak yakın bir tarihte bunun başlayacağı tahmin ediliyor. Mahkeme, Amazon’un hediye çekleriyle para iadesini yapması başvurusunu reddetmişti. Yani şirketin parayı direkt olarak kredi kartlarına yükleyeceği veya çek göndereceği düşünülüyor.


http://www.theverge.com/2017/4/4/15183254/amazon-ends-appeal-refund-70-million-in-app-purchases Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
70 milyon zarar gibi gözüküyor ama bu hareketiyle kazanacaklarını çok net biliyor Amazon. Keşke Türk şirketleride bu bilince ulaşabilse...
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12 Angry Men 2 yıl
Ben amazondan mause aldım 1 hafta sonra aldıgım mause ındırıme gırdıgını gordum. Google translate ile tarzanca konusup indirim oldugu yapıldığı için para üstünü istedim hiç sorun çıkarmadan amazon hesabıma 8 dolarlık hediye çeki verdiler.
O gün bugündür bunu unutmam.
Ben amazondan mause aldım 1 hafta sonra aldıgım mause ındırıme gırdıgını gordum. Google translate ile tarzanca konusup indirim oldugu yapıldığı için para üstünü...
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mamaker 2 yıl
Mahkemeyi kimse konuşmamış ne garip
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acbold 2 yıl
Burada olsa gerekli yerler ile anlaşılır 70 milyon ödemenin bir kısmı gerekli yerlere yapılırdı. Sonra dava falan kalmadan ortadan kaldırılırdı. Hukuk devleti olmanın vatandaşlara nasıl yansıdığını çok güzel görüyoruz. Bura da sadece yasalar değil etik kavramlarda öne çıkıyor. Amazon tekrar mahkeme yolunu tutmak yerine hatasını kabul edip mağdur kullanıcılara gerekli desteği sağlamış.
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun bazıları ders almalı
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gurkanse 2 yıl
Başlığı görüp heveslenenler ?
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12 Angry Men 2 yıl
Ben amazondan mause aldım 1 hafta sonra aldıgım mause ındırıme gırdıgını gordum. Google translate ile tarzanca konusup indirim oldugu yapıldığı için para üstünü istedim hiç sorun çıkarmadan amazon hesabıma 8 dolarlık hediye çeki verdiler.
O gün bugündür bunu unutmam.
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MustafaC53 2 yıl
Amazon 10 numara bi şirken, bende vaktinde Prime özelliğini farketmeden almışım ikikez para çektiler hesaptan ikisinide geri iade ettiler.
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khytr89 2 yıl
14 gun iade haklari var neden kullanmamislar ki
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LambayaFunfDe 2 yıl
Başlık neden öyle yakında sniper mı va
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
70 milyon zarar gibi gözüküyor ama bu hareketiyle kazanacaklarını çok net biliyor Amazon. Keşke Türk şirketleride bu bilince ulaşabilse...
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