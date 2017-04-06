Amazon, uygulama kullanıcılarına 70 milyon dolar iade edecek

Uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle, çocukların alışveriş yapabilmesi gibi kullanıcının izni dışındaki olayların yaşanmasına sebebiyet veren Amazon, geçen sene görülen davada suçlu bulunmuş ve uygulama içerisinden yanlışlıkla alışveriş yaptığını dile getiren kullanıcılarına para iadesi yapmaya zorlanmıştı. Bir süre bu karara itiraz eden şirket, bugün paylaşılan bilgilere göre kullanıcılarına para iadesi yapmayı kabul etti.

2016’nın Kasım ayında sonuçlanan davada Amazon, uygulamasının uygulama içi satın alma opsiyonuna sahip olduğunu net bir şekilde belirtmediği için suçlu bulunmuştu. Bunun yanı sıra satın alma işleminin onaylanması için herhangi bir doğrulamaya da ihtiyaç duyulmaması, telefonla oynayan çocukların kolaylıkla (veya yanlışlıkla) bir şeyler satın alabilmesine yol açmıştı. Mahkeme, bu durumdan ötürü Kasım 2011 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Amazon’un yaklaşık 70 milyon dolar kazandığı sonucuna ulaşmıştı.

Amazon’un ne zaman para iadesi yapacağı net olarak bilinmiyor ancak yakın bir tarihte bunun başlayacağı tahmin ediliyor. Mahkeme, Amazon’un hediye çekleriyle para iadesini yapması başvurusunu reddetmişti. Yani şirketin parayı direkt olarak kredi kartlarına yükleyeceği veya çek göndereceği düşünülüyor.

http://www.theverge.com/2017/4/4/15183254/amazon-ends-appeal-refund-70-million-in-app-purchases