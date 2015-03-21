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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon uygulama marketinde "Unlocked" servisini başlatmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon uygulama marketinde
 
Amazon, uygulama marketine büyük önem verirken zaman zaman bu bağlamda sunulan bir çok ücretsiz içeriği de sizlerle paylaşıyoruz. Bu şekilde kendi uygulama mağazası üzerinden dağıtılan ücretsiz içerikler ile kullanıcıları çekmeye çalışan Amazon bu kez ise Unlocked adına sahip farklı bir yöntem ile kullanıcıları hedef almaya hazırlanıyor.

Şirket sunumlarında ortaya çıkan "Unlocked" isimli projenin detayları henüz belli değil ancak proje kullanıcılara bazı uygulamaları ve uygulama içi satın alınan özellikleri ücretsiz olarak sunmayı amaçlıyor. Bu konuda ise aylık veya yıllık bir ücretin olup olmayacağı da belli değil ancak Techcrunch sitesindeki bilgilere göre Amazon Prime benzeri bir yapı ile kullanıcılardan yıllık ücret talep edilebilir. Sızdırılan sunum görsellerinde ise Sonic Dash, Asphalt 8 : Airborne,  Monument Valley, Office Suit 8 gibi uygulamaların ücretsiz olacağı görülüyor.

Amazon Unlocked servisine yalnızca oyunlar değil tüm uygulamalar dahil olacak ancak sistemin işleyişi ve hizmet vermeye başlayacağı tarih hakkında bilgi bulunmuyor. Servisin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması beklenirken üyelik sistemi ile uygulama mağazası fikrinin sektörde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
Amazon uygulama marketinde
 

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umut_baris 4 yıl
Marketin gelişmesi güzel. Bu durum Blackberry'e de yansır umarım.
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