Amazon'dan yüz tanıma teknolojisi ile alışveriş patenti

Selfie son dönemlerin en popüler fotoğraf çekim türlerinden biri. Selfie çekilirken ölen insanların haberlerine de sıkça rastlıyoruz. Buna karşın Amazon selfie alışverişi olarak da adlandırılan bir patenti aldı. Yani bir bakıma yüz tanıma teknolojisi ile alışveriş yapabileceğiz.

Açıklamalara göre cihazı yüzümüze doğru açıyla tuttuğumuzda şifre girmeye gerek kalmayacak ve yüz tanıma teknolojisi sayesinde alışverişimizi yapabileceğiz. Amazon'un böyle bir teknolojiyi devreye sokma sebepleri arasında şifrelerin kolayca çalınabilecek olması da yatıyormuş. Örneğin kalabalık bir ortamda gizlice şifre yazmanın utandırıcı yanı da böylece ortadan kalkacakmış.

Uygulamayı kullanırken bize çeşitli komutlar da verilecek gibi görünüyor. Örneğin sağ gözünü kırp gibi. Bunun sebebi ise uygulamanın karşısında gerçek bir insan olup olmadığını anlamak istemesi. Aksi takdirde çeşitli fotoğraflarla da uygulama aldatılmaya çalışılabilirdi.

http://bgr.com/2016/03/16/amazon-selfie-patent-face-recognition/