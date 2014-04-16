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Amazon'un ilk akıllı telefonu internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon'un ilk akıllı telefonu internete sızdırıldı

 Perakende devi olmasının yanısıra, tablet, e-okuyucu ve elektronik içerik konusunda da dünya devlerinden birisi olan Amazon, uzun süredir bir akıllı telefon geliştirmekle meşgul. Tablet pazarındaki başarısını akıllı telefon pazarına taşımak isteyen firmanın yeni modeline ait olduğu iddia bir görsel internete sızdırıldı.

Amiral gemi modelinden ziyade üst seviye bir donanım sunacak olan telefonda 4.7 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, Snapdragon serisi bir yongaseti, Android tabanlı kullanıcı arayüzü gibi özelliklerin olacağı tahmin ediliyor. 

Görselde cihazın standart bir dokunmatik ekranlı akıllı telefondan tasarım açısından bir fark olmadığı görülüyor. Ancak Amazon gözlüksüz 3D kullanıcı arayüzü ve kamerası ile rakiplerinden farklılaşmayı planlıyor.

Ön ve arkadaki standart kamera haricinde Amazon'un yeni cihazında 4 adet kızılötesi kamera yer alacak. Cihazın dört ön köşesine konumlandırılan bu kameralar kullanıcının yüzünü ve gözlerini algılayarak hangi açıdan ekrana baktığını tespit edebilecek. Böylece 3D arayüz elemanları bakış perspektifini buna göre ayarlayabilecek.

Yeni teknoloji sayesinde Nintendo 3DS veya HTC EVO 3D cihazlarında olduğu gibi belli bir açıdan bakarak 3D efektleri yakalama ihtiyacı da ortadan kalkacak. Amazon bu teknolojiyi arayüzün farklı bölümlerinde kullanacak. Örneğin kilit ekranındaki duvar kağıdı kullanıcının bakışına göre perspektif alacak veya haritalardaki şekiller değişecek. Veya ürün görselleri 3D görüntüleme imkanından sonuna kadar faydalanacak. 

Amazon cihaz piyasaya çıkarken 3D uyumlu pek çok içerik hazırlamakla meşgul ve bunun için üçüncü taraf geliştiricilerle işbirliği yapılıyor. Amazon'un yeni akıllı telefonunun yaz döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. Bunun yanında sonbahar dönemine doğru alt seviye segmente hitap eden yeni bir Amazon akıllı telefonu daha satışa sunulacak. 


http://bgr.com/2014/04/15/amazon-smartphone-photos-specs-kindle-phone-exclusive/ Yorum Yaz
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BilgiFakiri 5 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907
Herkes kendi işini yapsın arkadaş .

Ressam resmini , marangoz masasını , boyacı badanasını yapsın .

Bill Gates kendi işini yapsaydı sen şimdi burda yazı yazamıyordun.[>:]
EmreFB1907Herkes kendi işini yapsın arkadaş .Ressam resmini , marangoz masasını , boyacı badanasını yapsın .Bill G...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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Memko35 5 yıl
Bu bildiğimiz Nokia N9 olmuş.
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12 Angry Men 5 yıl
Niye kast sistemindemiyiz biz ? herkes kendi işini yapsın ?
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orka55 5 yıl
Sızmayla olmaz bi görmeli
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igetsky 5 yıl
tasarim ozurluler cidden tasarim ozurluler arkadas ban.gif
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Recharged 5 yıl
Amazon sağlam adımlar atıyor. Bu telefonun fiyatı henüz belli değil ancak alınabilir seviyede olacağını düşünüyorum ve ilgi görecektir.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Kutunun içinde telefon var zannettim o nasıl tasarım yahu
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DH Misafiri 5 yıl
nokia lumia tasarımına benziyor.
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yörük 5 yıl
Türkiyede görürmüyüz
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mucoyaho 5 yıl
amazon bosuna cıkıyor bence ama ıyı ya piyasakızıssın zopo dan sonra :D
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3arbar 5 yıl
bilerek sızdırıyorlar hocam.tepkileri ölçmek için
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Batuist 5 yıl
yebi bir blackberry vakası geliyor...
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mu5tafa 5 yıl
Çöp.
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giogo 5 yıl
Nokia N9 !!
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matmuhendisi 5 yıl
Sanirim orta seviye birsey yapiliyor ama bolgesel olacagini zannediyorum
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