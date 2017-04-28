Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere





Dünyanın en zengin isimleri listesinde yılardır hızlı bir şekilde yükselen Jeff Bezos, bu yükselişi elbette ki Amazon’un son yıllarda yaptığı akıllıca yatırımlara borçlu. Son 20 yıldır hiç ara vermeden çift haneli rakamlarla büyüyen Amazon, sadece son çeyrekte 35.7 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşmıştı.

Tamamlanan son çeyrekte net kârı 724 milyon dolar olan Amazon’un hisseleri de anormal bir şekilde değerlenmeye devam ediyor. Prime gibi servislere üyeliklerin artması da bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir etken. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada hisseler 942 dolardan işlem görüyordu ancak son 24 saatte iki kez rekor kırarak 965 dolar seviyelerini zorladı.

Amazon’un böylesine değerlenmesi elbette ki Jeff Bezos’u dünyanın en zenginleri listesinde yukarılara taşıyor. 450 milyar dolardan fazla bir değere sahip olan Amazon hisselerinin %16.9’u Jeff Bezos’ın elinde. Bunun yanı sıra ilk yıllarında Google’a 250 bin dolar yatırım yaparak şirketin ilk yıllarında önemli bir finansör olan Bezos, o zaman yaptığı yatırım karşılığında 3 milyar dolara yakın bir rakama tekabül eden Google hisselerinin de sahibi konumunda.

Toplam serveti 80 milyar dolar seviyesini geçen Jeff Bezos, bu hızla giderse 85 milyar doların üzerinde bir serveti olduğu hesaplana Bill Gates’i geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiş olacak.