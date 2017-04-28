Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere

Son dönemde uzay turizmine kafayı takan Jeff Bezos, Amazon’un hızlı değerlenmesiyle dünyanın en zengini olmaya çok yakın. Peki Bezos’un serveti ne kadar?
2 yıl
5b
1
41
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Dünyanın en zengin isimleri listesinde yılardır hızlı bir şekilde yükselen Jeff Bezos, bu yükselişi elbette ki Amazon’un son yıllarda yaptığı akıllıca yatırımlara borçlu. Son 20 yıldır hiç ara vermeden çift haneli rakamlarla büyüyen Amazon, sadece son çeyrekte 35.7 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşmıştı.

Tamamlanan son çeyrekte net kârı 724 milyon dolar olan Amazon’un hisseleri de anormal bir şekilde değerlenmeye devam ediyor. Prime gibi servislere üyeliklerin artması da bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir etken. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada hisseler 942 dolardan işlem görüyordu ancak son 24 saatte iki kez rekor kırarak 965 dolar seviyelerini zorladı.

Amazon’un böylesine değerlenmesi elbette ki Jeff Bezos’u dünyanın en zenginleri listesinde yukarılara taşıyor. 450 milyar dolardan fazla bir değere sahip olan Amazon hisselerinin %16.9’u Jeff Bezos’ın elinde. Bunun yanı sıra ilk yıllarında Google’a 250 bin dolar yatırım yaparak şirketin ilk yıllarında önemli bir finansör olan Bezos, o zaman yaptığı yatırım karşılığında 3 milyar dolara yakın bir rakama tekabül eden Google hisselerinin de sahibi konumunda.

Toplam serveti 80 milyar dolar seviyesini geçen Jeff Bezos, bu hızla giderse 85 milyar doların üzerinde bir serveti olduğu hesaplana Bill Gates’i geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiş olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
magrofon 2 yıl en beğenilen
hakkım varsa helal olsun. bu tip adamlar nedense bana hep paranın pulun içinde yine de deli gibi çalışıyormuş gibi geliryor. baksana saç bile ektirmemiş.
1 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih 2 yıl
Devletimiz bile bize bu adamlar kadar ucuza alışveriş imkanı sağlamıyor, hatta önüne geçmeye çalışıyor bunların.
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1419oguzhan 2 yıl
Trump'un danışmanı Elon Musk -> SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından.
Bizimkinin başdanışmanı Yiğit Bulut - 1 TL = 1 Dolar olucak
SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından.Bizimkinin başdanışmanı Yiğit Bulut - 1 TL = 1 Dolar...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Microsoft oyun işini bıraksın ve xbox'ı Amazon'a satsın. Jef Bezos moruk Billi tokatlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berke.han 2 yıl
O değil de bir de Amazon Türkiye'ye gelse tam olacak da bizimkisi hayal işte..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muguroz 2 yıl
Elon Musk yerine biraz da Jeff Bezos haberi görsek.. Rüzgar türbinlerine büyük yatırımları var + uzay miszonu. Profilleri benziyor ama DH'de hep Musk hep Musk...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖZELKUVVET 2 yıl
Amazon Türkiyenin ekonomisinden daha güçlü bizimde Dünyaya açılmamız gerekiyor özellikle tekstili Dünyaya perakende olarak internetten satmalıyız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Genola 2 yıl
Gerek amazonun uygun fiyatlı teknoloji imkanı, gerekse müşteri memnuniyeti anlayışı, ülkemizdeki alışveriş şirketlerine tiksinerek bakmama yol açtı. Sağ ol kel reyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xgny58x 2 yıl
Boyle adamlar zengin olsun. Amazon kadar müşteri memnuniyetine önem veren çok çok az firma var.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E.R.W. 2 yıl
Yıllarca gevur,hristiyan,ecnebi diyerek başka dinden,ırkdan insanları ötekileştiren yurdumuz güya dindarlarından çok daha fazla faydalı iş yapıyor dünyaya,
Burada ki sakallı esnaflar gibi ellerini ovuşturmuyorlar en azından.
Kendilerini tebrik ediyorum bu gidişle dünyanın en değerli şirketi olurlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antikaruh 2 yıl
Hem en ucuzunu satıyorlar, hemde babamdan daha fazla ilgileniyorlar.
Harika bir müessese.
Tek bir defa dahi pişman olmadım.
Gecenin 2'sinde attığım mail için saniyesinde aramalar mı dersin, sırf istediğin şeyi bulabil diye canlarını dişine takmaları mı dersin, garantisi bitmiş ürünü yinede iade olarak kabul etmeleri mi dersin...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 2 yıl
Bill amcayı geçmesi bana pek mümkün gelmiyor. Her yıl 10-11 milyar dolar ilavesi var adamın. Neyse çenemiz yorulmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Jeff Bezos adamın hammaddesidir :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4986 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Jeff Bezos, amazon ve
6 etiket daha bill gates Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME] 2 yıl AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın! 2 yıl Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı 2 yıl Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım 2 yıl Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda 2 yıl Angry Birds Islands geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde yeniden başlama sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi 2 yıl Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu 2 yıl Nvidia dizüstü bilgisayarlarda sınırları biraz daha zorluyor 2 yıl Wikipedia’ya erişim engeli 2 yıl Apple'ın ilk otonom aracı ortaya çıktı 2 yıl Bunny Golf eğlenceli bir yerli oyun 2 yıl Apple Music artık Musical.ly ile birlikte kullanılabiliyor 2 yıl 2si1 "1 Mayıs AKN Bayramı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Elon Musk'ın dev tünel kazma makinesi ortaya çıktı 2 yıl Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu 2 yıl NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi 2 yıl Apple’ın lisans ücreti kararı ortalığı karıştırdı: Qualcomm hisseleri düşüşte 2 yıl Sony'den PlayStation 4 satış rekoru 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere Sonraki Formula E, elektrikli araç bataryalarında gelişmeler sağlayacak 2 yıl Nintendo 2DS XL duyuruldu 2 yıl Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu 2 yıl Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi 2 yıl Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam 2 yıl Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı 2 yıl Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu 2 yıl Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak 2 yıl Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama 2 yıl Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı 2 yıl Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl 3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi 2 yıl Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin 2 yıl Samsung holding şirketi olmayı reddetti 2 yıl EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 inceleme videosu "Türünün en yakışıklısı" 2 yıl Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor 2 yıl Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor 2 yıl Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı 2 yıl Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor 2 yıl Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim