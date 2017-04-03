Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Amerika kömür kullanımını azalttı

Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz sene Amerika’nın kömür kullanımı büyük oranda azaldı. Kömür kullanımının azalmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
5
Alternatif Enerji
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Enerji elde etmek amacıyla birçok farklı kaynağa başvuran Amerika, US Energy Information Administration tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz sene kömür kullanımını büyük oranda azalttı. Veriler, 2016 senesinde kömürden elde edilen enerji miktarının önceki seneye göre yüzde 18 azaldığı sonucunu ortaya koydu. 2009 senesinden beri ilk defa enerji üretiminde önceki seneye göre daha az paya sahip olan kömür, yenilenebilir kaynaklara ve diğer enerji kaynaklarına yerini bıraktı. Veriler, kömürün yanı sıra doğal gaz kullanımının yüzde 2, ham petrol kullanımının ise yüzde 7 oranında azaldığını gösteriyor.

Aynı sene içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarı yüzde 7 oranında yükseldi. Bu oranın yükselmesi elbette ki iyiye işaret, ancak yenilenebilir enerjinin hızlı bir şekilde ucuzladığı ve Apple, Microsoft gibi büyük şirketlerin devasa projelere imza attıkları düşünülürse yalnızca yüzde 7 oranındaki büyümenin az olduğu söylenebilir.

Enerji üretimindeki bu değişimler Amerika’nın enerji ihracatını kötü yönde etkilemedi. Ham petrol sevkiyatlarının yüzde 7 oranında artmasıyla enerji ihracatı da önceki seneye göre yüzde 6 oranında arttı.



https://www.engadget.com/2017/04/01/coal-decline-leads-to-drop-in-us-energy-production/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3arbar 2 yıl
''Enerji elde etmek amacıyla birçok farklı kaynağa başvuran Amerika,'' derken ?
misal ülkeleri işgal etmek ve yer altı kaynaklarını sömürmek
atom bombası yapıp japonya üzerinde denemek.
tam bilmiyorum ama dünyanın tükettiği toplam enerjisinin yarısını amerika tüketiyormuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 2 yıl
12angryman okadar cahil konuşuyorsunki. son cümlen bile kendi kendinle çeliştiğini gözler önüne sermeye yeterli.
"Dünyada 500 civarı nükleer santral var sızıntı patlama gibi ekstrem olaylar olmadığı sürece çevreye hiçbir zararları yok."
hergün zaten patlayacak halleri yok 1 defa oldumu yetiyor e be cahil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Nükleer enerji çevreyi kirletmez fosil yakıt kullanmadığı için sera etkisi vs. yapmaz. Amerikanın ürettiği teknolojilerini kullanır sonrada amerikaya çamur atar git köyünde hayvancılık yap sen.
O eleştirdiğin batı sayesinde teknoloji gelişiyor. Yenilenebilir enerjiyide yine o eleştirdiğin batılı ülkeler icat edip geliştiriyorlar.
Dünyada 500 civarı nükleer santral var sızıntı patlama gibi ekstrem olaylar olmadığı sürece çevreye hiçbir zararları yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Son durumda toplam enerjideki payi yazilmaliydi bu haberde ama isteyen gider google'dan arar bulur..
100 yildir dunyayi kirletip simdi tukaka demeye getiriyorlar, nukleerleri de kapatsin hatta elindeki nukleer silahlari da imha etsin gorelim..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Az kömür bir o kadar temiz hava...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava araçları 2 yıl Google, mobil uyumlu web sitesi geliştiricileri için sertifika programı başlattı 2 yıl Intel Security yeniden McAfee oluyor 2 yıl İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı 2 yıl Savunma sanayii ihracatı yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolar oldu 2 yıl Transcend ilk NVMe tabanlı SSD modelini duyurdu 2 yıl WhatsApp uçtan uca para transferi sistemini Hindistan’da faaliyete sokuyor 2 yıl Booking.com: Türk müşteriler hizmetlerimizi kullanmaya devam edecek 2 yıl Daimler ve Bosch sürücüsüz araçlar için ortaklık kuruyor 2 yıl Nokia 9 dolu dolu bir telefon olacak 2 yıl Akıllı telefonu bilgisayara dönüştüren Samsung DeX’in Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Otonom araç dünyasında sağlam adımlar atan NVIDIA, Tesla’nın önemli ismini işe aldı 2 yıl Türkiye, dünyada en çok televizyon izleyen ülke oldu! 2 yıl Reddit 2016 Şeffaflık Raporu: Yetkililer daha fazla kullanıcı bilgisi istiyor 2 yıl Tesla artık Ford’dan daha değerli bir şirket 2 yıl Google ve Android cihaz üreticileri güçlerini birleştiriyor 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti mobilin yolunu tuttu 2 yıl Japonya'da ilk ‘’yeniden programlanmış’’ kök hücre nakli gerçekleştirildi 2 yıl Prison Break efsanesi yeniden ekranlarda: İlk 5 dakika yayınlandı 2 yıl Roland'ın kurucusu Ikutaro Kakehashi hayatını kaybetti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amerika kömür kullanımını azalttı Sonraki Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı eski cihazlarda da çalışıyor 2 yıl Bilim insanları basit robotları manyetik alanlarla kontrol etmeyi keşfetti 2 yıl Nintendo Switch’in bükülme sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl Samsung, Galaxy S8'in parmak izi sensöründe hata yaptığını biliyordu 2 yıl Dünyada yenilenebilir enerjide rekor artış: Türkiye’de durum ne? 2 yıl Dyson, elektrikli otomobil fikrini rafa kaldırdı 2 yıl LG G6′nın Türkiye fiyatı ve satış tarihi netlik kazandı 2 yıl Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi! 2 yıl Apple yeni iPhone'lar için kendi grafik işlemcisini üretecek 2 yıl YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor 2 yıl Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı 2 yıl HTC U amiral gemisi 6GB RAM ve Snapdragon 835'le geliyor 2 yıl Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor 2 yıl Mobilite: Galaxy S8 yorumlarımız, HTC U, LG G6 ve dahası... 2 yıl Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı! 2 yıl Liter of Light projesi pet şişeleri ışık kaynağına dönüştürüyor 2 yıl Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 hakkında bilmeniz gerekenler 2 yıl Smart TVler yayın sinyali üzerinden ele geçirilebiliyor 2 yıl Teknoloji devlerinden ilginç 1 Nisan şakaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim