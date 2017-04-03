Amerika kömür kullanımını azalttı

Enerji elde etmek amacıyla birçok farklı kaynağa başvuran Amerika, US Energy Information Administration tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz sene kömür kullanımını büyük oranda azalttı. Veriler, 2016 senesinde kömürden elde edilen enerji miktarının önceki seneye göre yüzde 18 azaldığı sonucunu ortaya koydu. 2009 senesinden beri ilk defa enerji üretiminde önceki seneye göre daha az paya sahip olan kömür, yenilenebilir kaynaklara ve diğer enerji kaynaklarına yerini bıraktı. Veriler, kömürün yanı sıra doğal gaz kullanımının yüzde 2, ham petrol kullanımının ise yüzde 7 oranında azaldığını gösteriyor.

Aynı sene içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarı yüzde 7 oranında yükseldi. Bu oranın yükselmesi elbette ki iyiye işaret, ancak yenilenebilir enerjinin hızlı bir şekilde ucuzladığı ve Apple, Microsoft gibi büyük şirketlerin devasa projelere imza attıkları düşünülürse yalnızca yüzde 7 oranındaki büyümenin az olduğu söylenebilir.

Enerji üretimindeki bu değişimler Amerika’nın enerji ihracatını kötü yönde etkilemedi. Ham petrol sevkiyatlarının yüzde 7 oranında artmasıyla enerji ihracatı da önceki seneye göre yüzde 6 oranında arttı.

https://www.engadget.com/2017/04/01/coal-decline-leads-to-drop-in-us-energy-production/