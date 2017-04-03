Amerika kömür kullanımını azalttı

Enerji elde etmek amacıyla birçok farklı kaynağa başvuran Amerika, US Energy Information Administration tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz sene kömür kullanımını büyük oranda azalttı. Veriler, 2016 senesinde kömürden elde edilen enerji miktarının önceki seneye göre yüzde 18 azaldığı sonucunu ortaya koydu. 2009 senesinden beri ilk defa enerji üretiminde önceki seneye göre daha az paya sahip olan kömür, yenilenebilir kaynaklara ve diğer enerji kaynaklarına yerini bıraktı. Veriler, kömürün yanı sıra doğal gaz kullanımının yüzde 2, ham petrol kullanımının ise yüzde 7 oranında azaldığını gösteriyor.
Aynı sene içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarı yüzde 7 oranında yükseldi. Bu oranın yükselmesi elbette ki iyiye işaret, ancak yenilenebilir enerjinin hızlı bir şekilde ucuzladığı ve Apple, Microsoft gibi büyük şirketlerin devasa projelere imza attıkları düşünülürse yalnızca yüzde 7 oranındaki büyümenin az olduğu söylenebilir.
Enerji üretimindeki bu değişimler Amerika’nın enerji ihracatını kötü yönde etkilemedi. Ham petrol sevkiyatlarının yüzde 7 oranında artmasıyla enerji ihracatı da önceki seneye göre yüzde 6 oranında arttı.
https://www.engadget.com/2017/04/01/coal-decline-leads-to-drop-in-us-energy-production/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
misal ülkeleri işgal etmek ve yer altı kaynaklarını sömürmek
atom bombası yapıp japonya üzerinde denemek.
tam bilmiyorum ama dünyanın tükettiği toplam enerjisinin yarısını amerika tüketiyormuş.
"Dünyada 500 civarı nükleer santral var sızıntı patlama gibi ekstrem olaylar olmadığı sürece çevreye hiçbir zararları yok."
hergün zaten patlayacak halleri yok 1 defa oldumu yetiyor e be cahil.
O eleştirdiğin batı sayesinde teknoloji gelişiyor. Yenilenebilir enerjiyide yine o eleştirdiğin batılı ülkeler icat edip geliştiriyorlar.
Dünyada 500 civarı nükleer santral var sızıntı patlama gibi ekstrem olaylar olmadığı sürece çevreye hiçbir zararları yok.
100 yildir dunyayi kirletip simdi tukaka demeye getiriyorlar, nukleerleri de kapatsin hatta elindeki nukleer silahlari da imha etsin gorelim..