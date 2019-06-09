Amiral gemisi Samsung tablet GeekBench’te göründü

Teknoloji Editörü
Samsung’un tablet hattını son yenilediği ürün, dev Galaxy View 2’yi saymazsak, Şubat ayında çıkan Tab S5e olmuştu. Kendisi her ne kadar başarılı bir ürün olsa da firmanın bu modelde kullandığı Snapdragon 670, amiral gemisi olmadığının göstergesiydi. Şimdi ortaya çıkan GeekBench skoruna göre ise amiral gemisi model yolda.
http://www.slashleaks.com/l/samsung-tablet-sm-t865-spotted-on-geekbench-with-snapdragon-855-soc-6gb-ram Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tema destegi de olmamasi enteresan tuhaf ne Tab S3 te ne Tab S4 te ne de Tab S5e de TEMA destegi olmamasi cok enteresan ...
Tab S5 islemcisi guclu olacak gibi lakin geriye kalan sistem bilesenleri vasat kalacaktir.