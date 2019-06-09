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Amiral gemisi Samsung tablet GeekBench’te göründü

Samsung'un yakın zamanda tanıtması beklenen amiral gemisi Galaxy Tab S5 modelinden olduğu tahmin edilen GeekBench sonuçları ortaya çıktı. Cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon ve 6GB RAM ile gelecek.
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Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un tablet hattını son yenilediği ürün, dev Galaxy View 2’yi saymazsak, Şubat ayında çıkan Tab S5e olmuştu. Kendisi her ne kadar başarılı bir ürün olsa da firmanın bu modelde kullandığı Snapdragon 670, amiral gemisi olmadığının göstergesiydi. Şimdi ortaya çıkan GeekBench skoruna göre ise amiral gemisi model yolda.
SM-T865 kod adıyla GeekBench’te ortaya çıkan skorlar, tekil çekirdekte 3506, çoklu çekirdekte 9788 seviyesinde. Üst seviye çipset dışında hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız bu tablet, 6GB RAM ve Android 9.0 Pie ile gelecek. Bu özelliklerin ikisi de Galaxy Tab S5e ile paylaşılıyor.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-tablet-sm-t865-spotted-on-geekbench-with-snapdragon-855-soc-6gb-ram Yorum Yaz
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Burkiling 1 hf.
Yahu telefona 12Gb ram koyup koca tablete 6Gb koymak neyin kafasıdır? Maliyeti kaç dolar oynatır koy koymuşken 12 gitsin madem amiral gemisi. Ya da telefona 6 koy bi dengesizlik var.
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teknokaptan 1 hf.
Surface 6 ile kıyaslayalım bunu?
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smart1978 1 hf.
UFS 2.1 veya UFS 3.0 ile gelmedigi surece TIRT !
Tema destegi de olmamasi enteresan tuhaf ne Tab S3 te ne Tab S4 te ne de Tab S5e de TEMA destegi olmamasi cok enteresan ...
Tab S5 islemcisi guclu olacak gibi lakin geriye kalan sistem bilesenleri vasat kalacaktir.
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