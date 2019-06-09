Amiral gemisi Samsung tablet GeekBench’te göründü

Samsung’un tablet hattını son yenilediği ürün, dev Galaxy View 2’yi saymazsak, Şubat ayında çıkan Tab S5e olmuştu. Kendisi her ne kadar başarılı bir ürün olsa da firmanın bu modelde kullandığı Snapdragon 670, amiral gemisi olmadığının göstergesiydi. Şimdi ortaya çıkan GeekBench skoruna göre ise amiral gemisi model yolda.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-tablet-sm-t865-spotted-on-geekbench-with-snapdragon-855-soc-6gb-ram

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SM-T865 kod adıyla GeekBench’te ortaya çıkan skorlar, tekil çekirdekte 3506, çoklu çekirdekte 9788 seviyesinde. Üst seviye çipset dışında hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız bu tablet, 6GB RAM ve Android 9.0 Pie ile gelecek. Bu özelliklerin ikisi de Galaxy Tab S5e ile paylaşılıyor.