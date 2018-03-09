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Amnesia Collection, Steam’de ücretsiz!

Amnesia serisinin iki oyunu da Steam'den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine For Pig oyunları kısa süreliğine ücretsiz.
1 yıl
4,3b
1
14
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amnesia Collection, Steam’de ücretsiz!
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Amnesia serisinin iki oyununu içeren Amnesia Collection paketi bu yılın başlarında Humble Bundle tarafından kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulmuştu. Oyunu o zaman kütüphanesine eklemeyenler için yeni bir fırsat doğdu: Amnesia Collection, kısa bir süreliğine Steam’de ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Amnesia Collection paketinde Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine For Pigs oyunları bulunuyor. Amnesia Collection paketi normalde 62 TL’ye satılıyor. Şuanda ücretsiz olsa da kısa bir sürenin ardından 62 TL’ye satılmaya devam edecek.

Korku öğeleri içeren her iki oyun da piyasaya çıktığı yılın konuşulan oyunlarından olmuştu. İlk oyunda Daniel adında bir karakteri canlandırıyoruz. Karakterimiz bir kalede uyanıyor ve kaleden çıkma çabası içindeyken birtakım çarpıcı gerçekleri öğrenerek yeni bir maceraya atılıyor. İkinci oyunda Oswald Mandus adındaki karakterin bilincini kaybetmesi ve rüyasında sık sık bir makine görmesi ele alınıyor.

Anmesia indir

Amnesia: The Dark oyunu buradan, Amnesia: A Machine for Pigs oyunu buradan Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye eklemek için mağaza sayfasındaki “Oyunu Yükle” butonuna basmanız yeterli. Oyunu bir defa kütüphaneye eklediğinizde istediğiniz zaman oyuna erişebilirsiniz.


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1 Avatar
nr6630 1 yıl
nekadar greksiz ve zevksiz bir oyun
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AFK_is_now_AFK 1 yıl
Niye hep korku oyunları ücretsize düşüyor
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muroooo19 1 yıl
kütüphanem zenginleşsin diye aldım. Belli olmaz belki bi gün oynarız.
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alemburda34 1 yıl
Alsamda oynayamam boşuna eklemeyeyim :)
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STND 1 yıl
Teşekkürler hocam steam e ekledim
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mavizaman 1 yıl
verilmişti.
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akibeel 1 yıl
önceden almışım. teşekkürler yinede
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mitokondrioglukadayi 1 yıl
Suresi dolmus
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theJuDGe_41 1 yıl mitokondrioglukadayi
mitokondrioglukadayi
Suresi dolmus

Hâlâ ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor
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zolzauza 1 yıl
Ürkünç :)
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mahmut716 1 yıl zolzauza
zolzauza
Ürkünç :)

en sağlam korku oyunlarından biri
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