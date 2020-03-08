AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı

AnTuTu, Android cihaz sahiplerinin cihazlarını kolaylıkla performans testine tabi tutabilmelerini ve farklı cihazlar ile kıyaslayabilmelerini sağlayan Çin menşeli bir yazılım. En popüler performans testi platformları arasında yer alan ve bugüne kadar 3 farklı mobil uygulama ile Android kullanıcılarına hizmet veren AnTuTu sessizce Google Play Store'dan çekildi.

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Mobil analiz şirketi AppBrain'in iddialarına göre uygulamaların platformdan kaldırılmış olmalarının sebebi AnTuTu'nun hissedarlarından Cheetah Mobile'ın gizlilik politikasını ihlal ediyor olduğu. Son birkaç ay içerisinde Cheetah Mobile'ın başka uygulamalarının da sessizce Google Play Store'dan kaldırılmış olduklarını göz önüne aldığımızda bu iddia kulağa mantıklı geliyor. Sebep bu sayılabilir ancak durum birazcık daha farklı.

AnTuTu, konuyla ilgili yayınladığı resmi açıklamada Google'ın 7 Mart'ta AnTuTu'nun Cheetah Mobile'ın yayıncı hesaplarından olması gerekçesiyle platformdaki tüm uygulamalarını kaldırdığını ancak kendilerinin Cheetah Mobile'dan bağımsız bir kuruluş olduklarını dile getirdi.

Google'ın kendilerini Cheetah Mobile'ın alt kuruluşu zannetmesindeki sebebin Cheetah Mobile'ın bazı yasal hizmetlerini satın almış olmaları ve gizlilik politikası bağlantısında cmcm.com linki kullanmalarının da olabileceğini dile getiren şirket, Google'dan en kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istedi.

https://www.gizchina.com/2020/03/08/antutu-explains-the-reasons-behind-the-delete-of-its-app-from-the-play-store/

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