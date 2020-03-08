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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı

    Performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu AnTuTu'nun Android uygulamaları Antutu 3DBench, Antutu Benchmark ve AItutu Benchmark sessizce Google Play Store üzerinden kaldırıldı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı
    AnTuTu, Android cihaz sahiplerinin cihazlarını kolaylıkla performans testine tabi tutabilmelerini ve farklı cihazlar ile kıyaslayabilmelerini sağlayan Çin menşeli bir yazılım. En popüler performans testi platformları arasında yer alan ve bugüne kadar 3 farklı mobil uygulama ile Android kullanıcılarına hizmet veren AnTuTu sessizce Google Play Store'dan çekildi.
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    Mobil analiz şirketi AppBrain'in iddialarına göre uygulamaların platformdan kaldırılmış olmalarının sebebi AnTuTu'nun hissedarlarından Cheetah Mobile'ın gizlilik politikasını ihlal ediyor olduğu. Son birkaç ay içerisinde Cheetah Mobile'ın başka uygulamalarının da sessizce Google Play Store'dan kaldırılmış olduklarını göz önüne aldığımızda bu iddia kulağa mantıklı geliyor. Sebep bu sayılabilir ancak durum birazcık daha farklı.
    AnTuTu, konuyla ilgili yayınladığı resmi açıklamada Google'ın 7 Mart'ta AnTuTu'nun Cheetah Mobile'ın yayıncı hesaplarından olması gerekçesiyle platformdaki tüm uygulamalarını kaldırdığını ancak kendilerinin Cheetah Mobile'dan bağımsız bir kuruluş olduklarını dile getirdi.
    Google'ın kendilerini Cheetah Mobile'ın alt kuruluşu zannetmesindeki sebebin Cheetah Mobile'ın bazı yasal hizmetlerini satın almış olmaları ve gizlilik politikası bağlantısında cmcm.com linki kullanmalarının da olabileceğini dile getiren şirket, Google'dan en kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istedi.


    https://www.gizchina.com/2020/03/08/antutu-explains-the-reasons-behind-the-delete-of-its-app-from-the-play-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Amd64x2 1 hf. en beğenilen
    Kardeş orjinal linki verde "sesli kaldirma" "sessiz kaldirma"dan kasit neymis anlayalim. Birde ayni seyleri sadece 4 defa tekrarlamissin biz en az 7 defada anliyoruz.
    Kardeş orjinal linki verde "sesli kaldirma" "sessiz kaldirma"dan kasit neymis anlayalim. Birde ayni seyleri sadece 4 defa tekrarlamissin biz en az 7 defada anl...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 hf.
    Oh be, gitsin şu AnTuTu da gelsin Geekbench. Çok daha güvenilir, ne yaptığı belli bir test yazılımı.
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    DH Misafiri 1 hf.
    en altta var zaten kaynak
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yeni kral 3dmark o zaman
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    merkez20 (Barış zeybek) 1 hf.
    Çok Ayıp Bir daha Yapmayın ??
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    google ın yeni amiral gemisinin motor gücünde sıkıntı var desenize ! :)
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    Guest-F7CE7F94C 1 hf.
    İlla ki benchmarka bakacaksanız geekbench skorlarına bakın daha mantıklı olur.
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    Amd64x2 1 hf. en beğenilen
    Kardeş orjinal linki verde "sesli kaldirma" "sessiz kaldirma"dan kasit neymis anlayalim. Birde ayni seyleri sadece 4 defa tekrarlamissin biz en az 7 defada anliyoruz.
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    efyavas (Ercan Yavaş) 1 hf.
    Şu uygulamanın adının bile hiçbir yerde geçmiyor olması lazım artık
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