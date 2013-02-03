Analiz : Bu yıl Windows Phone 45 milyon, BlackBerry 10 20 milyon satış yapacak





Kısa aralıklarla akıllı telefon pazarına merhaba diyen diyen Windows Phone 8 ve BlackBerry 10 işletim sistemleri, en büyük rakipleri Android ve iOS karşısında pazar payı arayacak. Ancak analizler bu yıl için bunun biraz zor olacağı görüşünde.



ABI Research tarafından yapılan analize göre bu yıl toplam 1.4 milyar akıllı telefon, 286 milyon da tablet satışı gerçekleşecek. Akıllı telefonlarda liderlik Android işletim sisteminde iken, tabletlerde ise Apple'da. Microsoft ve BlackBerry bu yarışta şimdilik çok küçük bir payı paylaşmak zorunda.



Analizdeki rakamlar sevkedilen cihazlar değil, aktive edilen cihazlar üzerinden yapılıyor.



Toplam sayı içerisinde Windows Phone cihazlar 45 milyon satış yaparken, BlackBerry 10 cihazlar ise 20 milyon satış yapacak. Pazar payları ise sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 1.4 olarak gerçekleşecek.



Android cihazların satışı 798 milyon, pazar payı yüzde 57 iken, iOS cihazlar 294 milyon satış ve yüzde 21 pazar payı ile ikinci sırada yer alacak. Büyük geliştirici desteği ile rakamların değişmeyecek olması yüksek ihtimal.



Microsoft ve BlackBerry için satışlar umut verici ve pazarda ayakta kalmak için yeterli. Firmaların geliştirici desteği de yeterli görülüyor. Ancak bu rakamların geliştiricileri kaçırma ihtimali var. Bu bakımdan da riskli görülüyor. Firmaların yeniliğe yatırım yapmaları rekabette kilit nokta olacak.





http://techcrunch.com/2013/01/31/a-race-of-two-horses-and-two-ponies-1-4b-smartphones-in-use-by-2013-only-45m-windows-phone-20m-bb10-devices-with-android-ios-dominating/