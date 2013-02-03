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Analiz : Bu yıl Windows Phone 45 milyon, BlackBerry 10 20 milyon satış yapacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl Windows Phone 45 milyon, BlackBerry 10 20 milyon satış yapacak

Kısa aralıklarla akıllı telefon pazarına merhaba diyen diyen Windows Phone 8 ve BlackBerry 10 işletim sistemleri, en büyük rakipleri Android ve iOS karşısında pazar payı arayacak. Ancak analizler bu yıl için bunun biraz zor olacağı görüşünde.

ABI Research tarafından yapılan analize göre bu yıl toplam 1.4 milyar akıllı telefon, 286 milyon da tablet satışı gerçekleşecek. Akıllı telefonlarda liderlik Android işletim sisteminde iken, tabletlerde ise Apple'da. Microsoft ve BlackBerry bu yarışta şimdilik çok küçük bir payı paylaşmak zorunda.

Analizdeki rakamlar sevkedilen cihazlar değil, aktive edilen cihazlar üzerinden yapılıyor.

Toplam sayı içerisinde Windows Phone cihazlar 45 milyon satış yaparken, BlackBerry 10 cihazlar ise 20 milyon satış yapacak. Pazar payları ise sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 1.4 olarak gerçekleşecek.

Android cihazların satışı 798 milyon, pazar payı yüzde 57 iken, iOS cihazlar 294 milyon satış ve yüzde 21 pazar payı ile ikinci sırada yer alacak. Büyük geliştirici desteği ile rakamların değişmeyecek olması yüksek ihtimal.

Microsoft ve BlackBerry için satışlar umut verici ve pazarda ayakta kalmak için yeterli. Firmaların geliştirici desteği de yeterli görülüyor. Ancak bu rakamların geliştiricileri kaçırma ihtimali var. Bu bakımdan da riskli görülüyor. Firmaların yeniliğe yatırım yapmaları rekabette kilit nokta olacak.


http://techcrunch.com/2013/01/31/a-race-of-two-horses-and-two-ponies-1-4b-smartphones-in-use-by-2013-only-45m-windows-phone-20m-bb10-devices-with-android-ios-dominating/ Yorum Yaz
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Echo54 6 yıl
bu ülkede blackberry 9900 1600 liradan satıldı. Lütfen fiyatlar konusunda gerçekçi konuşalım


ben 1500 den aşağı satılacağını tahmin etmiyorum. Kaldı ki yurtdışı fiyatı 740 dolar deniyor..
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SystemApps 6 yıl
windows phone için 45milyon az bence daha fazla satabileceğini düşünüyorum.
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BarGoS 6 yıl
Arkadaslar bb z10 konrtatsiz amerika fiyati 499 $ burada 1500 tl den asagiya satilmasi imkansiz. Lg mexus bile 1400 tl den satiliyorki bunun amerika fiyati 199 $. Birazda mantikli dusunmek gerekiyor.
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williamwallace88 6 yıl
Kaynaktaki yazıyı iyi okumakta fayda var. 2013 yılında piyasada 45 milyon WP8 telefon, 20 milyon BlackBerry 10 telefon olacak diyor. Bu da 798 milyon Android telefon ve 294 milyon iOS telefon yanında devede kulak gibi görünüyor diyor. 294 milyon iOS cihaz olacak deniyor. Satılacak demiyor.
Apple'ın bile yılda 294 milyon satış beklediğini sanmıyorum
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Olabilir tabi Microsoft radikal kararlarla alırsa. Tüm wp ler birbirinin aynısı Microsoft un bu konsepti kaldırması lazım.
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Vedpla 6 yıl
wp8 uygulama yönünden biraz kendini toparlasa lumia 620 gerçekten o fiyata mükemmel bir telefon tasarımınıda gayet şık buldum
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Recharged 6 yıl
Kim Jong Un
Valla Blackbery herşeyi BB10 a bağladı, eğer BB10 adam gibi satmazsa sonları kodak gibi olcak.

Fiyat politikaları değiştirmedikleri sürece ben bu bahsediler rakamlarda satabileceklerine inanmıyorum.
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vamp 6 yıl
1200 tl den 1 kuruş fazla olursa bu iş yalan olur. Eğer 1000 TL gibi bi fiyat koyarlarsa orta seviyenin canına okur bu cihaz. Ama kalkıp 1500-1600 TL çıkartırlarsa firmaya geçmiş olsun demek kalır bize ;)
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NatroTech 6 yıl vamp
vamp

1200 tl den 1 kuruş fazla olursa bu iş yalan olur. Eğer 1000 TL gibi bi fiyat koyarlarsa orta seviyenin canına okur bu cihaz. Ama kalkıp 1500-1600 TL çıkartırlarsa firmaya geçmiş olsun demek kalır bize ;)

He 1000TL'ye Z10'u satarlar sen bekle.
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Dwight Stifler 6 yıl
Eğer fiyatları 1000 lira altına çekerlerse iyi satar yoksa satamaz
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danGerfuLL 6 yıl
Benim analizim de Windows + Blackberry toplamda 100 milyonun biraz uzerinde satis yapacaklar. Apple pahali Android'te ise guncelleme soru isareti o nedenle orta sinif cihazlari cok satacaktir bu iki firmanin.
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ProfXavier 6 yıl
Rakiplerine baktigimizda musteri sayilarini artirmak kalite ve fiyatta cok iyi seyler yapmalilar....
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