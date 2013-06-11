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Analiz : Üreticiler yüksek lisans bedeli ve Nokia rekabeti nedeniyle Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Üreticiler yüksek lisans bedeli ve Nokia rekabeti nedeniyle Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor

Microsoft'un Windows Phone platformuna taze kan olması adına Nokia ile ortaklık yapması, beraberinde pek çok eleştiriyi de getirmişti. Bunlardan dikkat çekeni ise diğer üreticilerin bundan zarar göreceğiydi.

Bugüne kadar WP üretim ortakları ellerinden geldiği kadar yeni ürünlerini piyasaya sürerek pazar payı kapma yarışına devam ettiler. Ancak bugün gelinen noktada Lumia cihazlarının tüm ekosistemdeki satışların yüzde70-80 civarına hakim olması bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre, akıllı telefon üreticileri Windows Phone ile ilgili yol haritalarını ya yavaşlatıyor ya da yavaş yavaş platformdan uzaklaşmaya başlıyor. Bunun ise iki sebebi var: Birincisi yüksek lisans bedelleri, ikincisi ise Nokia'nın artan rekabeti.

Microsoft masaüstünde olduğu gibi mobil pazarda da üretici ortaklarından belirli bir yazılım lisansı talep ediyor. Ancak zaten istediği satışları yapamayan üreticilerin sırtına bir de lisans yükü binince platformdan kaçış kaçınılmaz oluyor.

Kaçışın en büyük sebebi ise Nokia'nın ekosistemdeki artan hakimiyeti. Bugüne kadar WP8 ekosistemine 7 ürün sunan Nokia, rakip firmlara çok az bir hareket alanı bırakmış durumda. HTC, Samsung ve Huawei başlangıçta yeni cihazlarını piyasaya sürse de bugün baktığımızda yeni cihaz anlamında herhangi bir gelişme yaşanmıyor.

Acer, Asus ve ZTE firmaları da bu yıl için WP8 ekosistemine yeni cihazlarını eklemek istiyordu ancak son bilgiler yol haritalarının ertelendiği yönünde. 

Bunun yanında Microsoft'un katı bir donanım politikası uygulaması da üreticilerin pazarda farklılaşmasının önüne geçiyor. Bu da Android ve iPhone modellerinin daha çok tercih edilmesine ve pazar payını daha da artırmasına neden oluyor. Önümüzdeki süreçte Microsoft'un bu açıdan bir tedbir alıp almayacağı merak ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Phone-makers-move-away-from-Windows-Phone-because-of-high-licensing-fees-and-Nokia-competition_id43939 Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 5 yıl en beğenilen
öncelike sen Nokia gibi kendine has yazılımlar geliştirip bunları sundun mu? özellikle HTC. kimse ilk çıktığı yıllarda "aa android varmış" diye almadı. Sense arayüzü tüm androidli cihazlar arasından sıyrıldı ve bu nedenle büyük satışlar yaptı. peki wp için ne gibi geliştirmeler yaptın? Nokia; müzik, harita, kamera, ses kalitesi her türlü alanda senin cihazlarını eziyor. bir tek biraz kalın ve ağırlar. kaldı ki android için lisans ödemiyorsun da ne oluyor. ona da güncellemeleri çıkarmıyor ya da geç çıkarıyorsun. kimse kusura bakmasın ama önce yaptıklarına (dahası yapmadıklarına) baksınlar da öyle konuşsunlar.
öncelike sen Nokia gibi kendine has yazılımlar geliştirip bunları sundun mu? özellikle HTC. kimse ilk çıktığı yıllarda "aa android varmış" diye almadı. Sense ar...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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iakgul 5 yıl
Fanatikliğe gerek yok. Hararetli bir android kullanıcısıyım ancak şirketimin sağladığı Nokia Lumia 920'yi kullandığımdan itibaren bütün ön yargılarımı yıkan bir sistemle karşılaştım. windows ve nokia bu sefer bu işi başarımış.
Fanatikliğe gerek yok. Hararetli bir android kullanıcısıyım ancak şirketimin sağladığı Nokia Lumia 920'yi kullandığımdan itibaren bütün ön yargılarımı yıkan bir...
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DH Misafiri 5 yıl
Diğer üreticiler Nokia gibi ekstra yazılım desteği sunmadıkları için fazlaca tercih edilmiyorlar. Android ve IOS'da ücretli olan navigasyon, müzik, kamera vs. gibi uygulamaları Nokia ücretsiz olarak sunuyor.
Yoksa donanım ve dizayn konusunda özellikle HTC iyi işler çıkardı.
Diğer üreticiler Nokia gibi ekstra yazılım desteği sunmadıkları için fazlaca tercih edilmiyorlar. Android ve IOS'da ücretli olan navigasyon, müzik, kamera vs. g...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia windows platformunda kendine özgü ürünler ve uygulamalar ortaya koydu diğer firmalar cok sessiz kaldı olacağı buydu
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iakgul 5 yıl
Fanatikliğe gerek yok. Hararetli bir android kullanıcısıyım ancak şirketimin sağladığı Nokia Lumia 920'yi kullandığımdan itibaren bütün ön yargılarımı yıkan bir sistemle karşılaştım. windows ve nokia bu sefer bu işi başarımış.
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DH Misafiri 5 yıl
1 kurus bile degerlidir
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YasinKsmG 5 yıl
Ciddiyetsiz
öncelike sen Nokia gibi kendine has yazılımlar geliştirip bunları sundun mu? özellikle HTC. kimse ilk çıktığı yıllarda aa android varmış diye almadı. Sense arayüzü tüm androidli cihazlar arasından sıyrıldı ve bu nedenle büyük satışlar yaptı. peki wp için ne gibi geliştirmeler yaptın? Nokia; müzik, harita, kamera, ses kalitesi her türlü alanda senin cihazlarını eziyor. bir tek biraz kalın ve ağırlar. kaldı ki android için lisans ödemiyorsun da ne oluyor. ona da güncellemeleri çıkarmıyor ya da geç çıkarıyorsun. kimse kusura bakmasın ama önce yaptıklarına (dahası yapmadıklarına) baksınlar da öyle konuşsunlar.

ses kalitesi mi ?
HTC telefonları en iyi ses veren telefonlardır orda hata yapmışsın.
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wentworthscofield 5 yıl
marka fanatikliği yapmak gibi bir amacım yok ama htc eğer windows phone telefon üretmez ve ya üretemez ise windows phone güç kaybeder, htc windows phone ile iyi işler çıkardı, son nesil telefonları nokia'nın gerisinde kaldı ama nokia ile rekabet etmek isteyen,farklı bir kulvarda da başarılı olmayı en çok isteyen onlar
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Windows10 5 yıl
windows phone için ileride çıkması beklenen telefonlara baktığımızda huaweinin, samsungun, htcnin ve nokianın yeni modelleri var. ancak wp8 platformunda nokia tutuluyor, kimse diğer markaları almak istemiyor. çünkü nokia, wp mağazasında nokia kolleksiyonu diye bir kısım var, sadece nokiaya özel yazılımlar var. nokia uygulama geliştiricileri ile birlikte hareket ediyor. onlara kolaylık sağlıyor, onlarda uygulamalarını nokiaya has olarak yayınlıyorlar, 3-6 ay sonra ise tüm windows phone 8 kullanıcılarının beğenisine sunuluyor uygulamalar. bu şu anda nokianın da, microsoftunda işine gelen bu durum. çünkü nokia, wp8de bir özelliğin geliştirilmesini istediğinde ms üzerinde çok daha fazla söz sahibi, aynı şekilde ms de nokianın geliştirdiği cihazlar hakkında bilgi sahibi oluyor ve ona göre önerilerde bulunabiliyor. lisans ücretleri kimse nokiaya yapılan iyiliği beklemesin. çünkü adamlar dediki, meegoyu da symbianı da wp8 için çöpe atıyoruz. Microsoft hem 1 milyar dolar civarında nokiaya para verdi, nokia'nın reklam harcamalarını, geliştirme harcamalarını azaltmasını sağladı hem de cihaz başına lisans bedeli htc, ve diğer üreticilerden daha düşük bir bedel ödemesine izin verdi. android telefon üreticileri ödedikleri patent bedellerine bakarlarsa ciddi bir miktarı microsoft'a ödediklerini göreceklerdir. bu yüzden wp8 lisans bedeli yüksek demek topu taca atmaktan başka birşey değil. belki burada eleştirilecek konu, nokianın polikarbon tasarımı olabilir. alüminyum tasarım görmek isteyenler olabilir, onlar için de 925 modelini yaptı. diğer üreticiler de androidden vazgeçsin, onlara da benzer şartlar sunulur o zaman. özellikle samsung ve huawei sırf cihaz yapmış olmak için cihaz yapıyorlar. nokia ve htc ise iyi işler yapıyorlar. tabi htc de nokianın gölgesinde kalıyor. windows phone 8 pazarının %80'i nokianın elinde. bu kötü birşey değil, nokia için kesinlikle iyi birşey. dört çekirdekli ve full hd ekran çözünürlüğü desteği gdr3 güncellemesi ile ekim-kasım 2013'de çıkması bekleniyor. ayrıca wp8.1 güncellemesi de yılbaşından sonra tahminen şubat-mart 2014 gibi çıkacak. wp8.x ve windows 8.x sürümleri daima windows 8 üzerinde inşa edilmeye devam edecek. eninde sonunda bu işletim sistemi tutacak. nokianın yaptığı buralar çok değerlenecek diyerek ucuza arsa kapatmaya benziyor. çünkü bundan 2-3 yıl sonra başarılı olmuş ve %20 civarı bir pay edinmiş bir windows phone 8 pazarında %80 paya ulaşmak çok çok zor olacak.
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carter 5 yıl
Bu haber Wp8, iOS ve Android'le kafa kafaya yarışacak diyenlere gelsin.
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turker03 5 yıl
microsofr bu kafa ile giderse çook zor, pazarlamadan en basit olay maliyet avantajını üreticilere sağlamazken birde üstüne üsütlük sınırlama getiriyorlar.Aslına bakılırsa kimseye bir sey sundukları yok
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resfaction 5 yıl
microsoft nokia ile anlaşma mı yaptı acaba başka bir işletim sistemi kullanmayacan diye para mı yedirdi ki? eski nokialar çok sağlamdı lumialardan bildiğim 920 sağlam kasa. sağlam bir android çıkarsın alcamm bak nokiacım duy sesimi :))
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Ciddiyetsiz 5 yıl en beğenilen
öncelike sen Nokia gibi kendine has yazılımlar geliştirip bunları sundun mu? özellikle HTC. kimse ilk çıktığı yıllarda "aa android varmış" diye almadı. Sense arayüzü tüm androidli cihazlar arasından sıyrıldı ve bu nedenle büyük satışlar yaptı. peki wp için ne gibi geliştirmeler yaptın? Nokia; müzik, harita, kamera, ses kalitesi her türlü alanda senin cihazlarını eziyor. bir tek biraz kalın ve ağırlar. kaldı ki android için lisans ödemiyorsun da ne oluyor. ona da güncellemeleri çıkarmıyor ya da geç çıkarıyorsun. kimse kusura bakmasın ama önce yaptıklarına (dahası yapmadıklarına) baksınlar da öyle konuşsunlar.
1 Yanıt Yanıtla +22
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Erkansins 5 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz
öncelike sen Nokia gibi kendine has yazılımlar geliştirip bunları sundun mu? özellikle HTC. kimse ilk çıktığı yıllarda "aa android varmış" diye almadı. Sense arayüzü tüm androidli cihazlar arasından sıyrıldı ve bu nedenle büyük satışlar yaptı. peki wp için ne gibi geliştirmeler yaptın? Nokia; müzik, harita, kamera, ses kalitesi her türlü alanda senin cihazlarını eziyor. bir tek biraz kalın ve ağırlar. kaldı ki android için lisans ödemiyorsun da ne oluyor. ona da güncellemeleri çıkarmıyor ya da geç çıkarıyorsun. kimse kusura bakmasın ama önce yaptıklarına (dahası yapmadıklarına) baksınlar da öyle konuşsunlar.

millet bu arkadaşı artılamış ama wp 7 sahiplerine windows wp 8 güncelleştirmeleri verilmedi. tabiri cahizse wp7 nokia tel alanlar şapa oturdu. android genede bu konuda wp daha iyi. microsoft wp da lisans ücreti alıyorsa yazıklar olsun o firmaya. bu kadar uygulama bakımından geri bir ekosisteme para verenler gerçektende enayidir. android açık kaynak ve ücretsizdir. onun için herzaman forever android..
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darkaura 5 yıl
iismailcu
msa güven olmuyor bir gün cıkıp wp geliştirmeyi bıraktık deseler sasırmam

15 senelik bilisim tecrubenle sunu soyliyebilirim: ms kadar musterilerine saygisiz ve umursamaz cok az firma vardir. 2kurus cikarlari icin musterileri madur olmus olmamis, verdikleri sozu tutmuslar tutmamislar hic umurlarinda olmaz, olmamistirda.
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