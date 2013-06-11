Analiz : Üreticiler yüksek lisans bedeli ve Nokia rekabeti nedeniyle Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor





Microsoft'un Windows Phone platformuna taze kan olması adına Nokia ile ortaklık yapması, beraberinde pek çok eleştiriyi de getirmişti. Bunlardan dikkat çekeni ise diğer üreticilerin bundan zarar göreceğiydi.





Bugüne kadar WP üretim ortakları ellerinden geldiği kadar yeni ürünlerini piyasaya sürerek pazar payı kapma yarışına devam ettiler. Ancak bugün gelinen noktada Lumia cihazlarının tüm ekosistemdeki satışların yüzde70-80 civarına hakim olması bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.





Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre, akıllı telefon üreticileri Windows Phone ile ilgili yol haritalarını ya yavaşlatıyor ya da yavaş yavaş platformdan uzaklaşmaya başlıyor. Bunun ise iki sebebi var: Birincisi yüksek lisans bedelleri, ikincisi ise Nokia'nın artan rekabeti.





Microsoft masaüstünde olduğu gibi mobil pazarda da üretici ortaklarından belirli bir yazılım lisansı talep ediyor. Ancak zaten istediği satışları yapamayan üreticilerin sırtına bir de lisans yükü binince platformdan kaçış kaçınılmaz oluyor.





Kaçışın en büyük sebebi ise Nokia'nın ekosistemdeki artan hakimiyeti. Bugüne kadar WP8 ekosistemine 7 ürün sunan Nokia, rakip firmlara çok az bir hareket alanı bırakmış durumda. HTC, Samsung ve Huawei başlangıçta yeni cihazlarını piyasaya sürse de bugün baktığımızda yeni cihaz anlamında herhangi bir gelişme yaşanmıyor.





Acer, Asus ve ZTE firmaları da bu yıl için WP8 ekosistemine yeni cihazlarını eklemek istiyordu ancak son bilgiler yol haritalarının ertelendiği yönünde.





Bunun yanında Microsoft'un katı bir donanım politikası uygulaması da üreticilerin pazarda farklılaşmasının önüne geçiyor. Bu da Android ve iPhone modellerinin daha çok tercih edilmesine ve pazar payını daha da artırmasına neden oluyor. Önümüzdeki süreçte Microsoft'un bu açıdan bir tedbir alıp almayacağı merak ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Phone-makers-move-away-from-Windows-Phone-because-of-high-licensing-fees-and-Nokia-competition_id43939