Analiz : Windows Phone 19 ülkede 2. sırada, ülkemizde kullanım oranı yüzde 11

Haber Editörü
Yıl bazında bir milyar akıllı telefon satışının konuşulduğu günümüzde, rakamlar giderek artıyor. Android akıllı telefonları ve iPhone modelleri pazara hakimken, Windows Phone da payını artırma çabası içerisinde.
Canalys tarafından yapılan analize göre yılın üçüncü çeyreğinde 250 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Samsung'un da etkisiyle 5 inç ve üzeri akıllı telefon modelleri 56 milyon rakamına ulaştı ve artmaya devam edecek.
56 milyon içerisinde yüzde 66 oranında 5 inçlik cihazlar, yüzde 31 oranında 5-6 inç arası cihazlar, yüzde 3 oranında 6 inçlik cihazlar yer alıyor.
Üçüncü çeyrekte Samsung yüzde 34 ile rekor pazar oranına ulaşırken, Apple da yüzde 15 ile onu takip ediyor. Ardından Huawei, Lenovo ve LG geliyor.
Bu yıl yükselişini sürdüren Windows Phone pazar payını yüzde 4'e yükseltirken, geçen yıla göre yüzde 185 artışla 9.2 milyon ünite satış gerçekleştirdi. Bu ivmeyle platform 19 ülkede iOS'u geride bırakarak ikinci oldu.
Bu ülkelerden bazıları yüzde 39 ile Finlandiya, yüzde 16 ile Vietnam, yüzde 15 ile İtalya, yüzde 11 ile Türkiye şeklinde sıralanıyor. Artışta Lumia modellerinin 8.8 milyonluk satışının katkısı ana unsuru oluşturuyor.
Pazardaki satış rekoru ise 100 milyon ile Çin'e ait. Çin, pazarın yüzde 39'unu elinde tutuyor. Büyüme oranı yüzde 64 seviyesinde.
http://thenextweb.com/insider/2013/11/05/canalys-250m-smartphones-shipped-q3-2013-android-ios-flat-windows-phone-second-19-countries Yorum Yaz Paylaş Tweetle
100$ fiyatı nerden çıkardın bilmiyorum. Ben kampanya varken 8$ almıştım geliştirici hesabını, daha bir hafta önce de 35 TL karşılığında hesabım yenilendi. Marketin gelişmesi için şuan 99$ almıyorlar. Dreamspark üyelerine geliştirici hesabı ücretsizdir hem windows phone hem de windows store için. Visual studioya express sürümü var ve tamamen ücretsiz. Profesyonel versiyonundan eksiği eklentilere izin vermemesi ve msdn üyeliği bu da sorun olmuyor zaten, çok ileri seviye geliştirici değilsen. Diğer yandan mac lerin normal pclerden ne kadar pahalı olduğunu çocuklar bile biliyor. Son olarak google türkiyeyi daha adam yerine koyup ugulama satışına bile izin vermiyor.
Lumia 520 487 TL. 920 1.025 TL. 925 1.150 TL. 1020 1.857 TL.