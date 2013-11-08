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Analiz : Windows Phone 19 ülkede 2. sırada, ülkemizde kullanım oranı yüzde 11

5 yıl
1,5b
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows Phone 19 ülkede 2. sırada, ülkemizde kullanım oranı yüzde 11

Yıl bazında bir milyar akıllı telefon satışının konuşulduğu günümüzde, rakamlar giderek artıyor. Android akıllı telefonları ve iPhone modelleri pazara hakimken, Windows Phone da payını artırma çabası içerisinde.

Canalys tarafından yapılan analize göre yılın üçüncü çeyreğinde 250 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Samsung'un da etkisiyle 5 inç ve üzeri akıllı telefon modelleri 56 milyon rakamına ulaştı ve artmaya devam edecek.

56 milyon içerisinde yüzde 66 oranında 5 inçlik cihazlar, yüzde 31 oranında 5-6 inç arası cihazlar, yüzde 3 oranında 6 inçlik cihazlar yer alıyor.

Üçüncü çeyrekte Samsung yüzde 34 ile rekor pazar oranına ulaşırken, Apple da yüzde 15 ile onu takip ediyor. Ardından Huawei, Lenovo ve LG geliyor.

Bu yıl yükselişini sürdüren Windows Phone pazar payını yüzde 4'e yükseltirken, geçen yıla göre yüzde 185 artışla 9.2 milyon ünite satış gerçekleştirdi. Bu ivmeyle platform 19 ülkede iOS'u geride bırakarak ikinci oldu.

Bu ülkelerden bazıları yüzde 39 ile Finlandiya, yüzde 16 ile Vietnam, yüzde 15 ile İtalya, yüzde 11 ile Türkiye şeklinde sıralanıyor. Artışta Lumia modellerinin 8.8 milyonluk satışının katkısı ana unsuru oluşturuyor.

Pazardaki satış rekoru ise 100 milyon ile Çin'e ait. Çin, pazarın yüzde 39'unu elinde tutuyor. Büyüme oranı yüzde 64 seviyesinde. 

http://thenextweb.com/insider/2013/11/05/canalys-250m-smartphones-shipped-q3-2013-android-ios-flat-windows-phone-second-19-countries Yorum Yaz
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kamildoan 5 yıl en beğenilen
Wp uygulama geliştirmek için ya wp telefonunuz olacak yada en az i3 i5 i7 işlemcinizin olması gerekiyor.4gb ram istiyor. 100$ Developer kayıt ücreti istiyor. Visual studio satın almanız gerekiyor.Orta seviye bir ekran kartı istiyor. Liste böyle uzuyor. Sonra marketimiz niye gelişmiyor diye yakınırlar.
Dreamspark üyesi olmama rağmen android uyguama geliştirmeye mecburen devam ediyorum.

100$ fiyatı nerden çıkardın bilmiyorum. Ben kampanya varken 8$ almıştım geliştirici hesabını, daha bir hafta önce de 35 TL karşılığında hesabım yenilendi. Marketin gelişmesi için şuan 99$ almıyorlar. Dreamspark üyelerine geliştirici hesabı ücretsizdir hem windows phone hem de windows store için. Visual studioya express sürümü var ve tamamen ücretsiz. Profesyonel versiyonundan eksiği eklentilere izin vermemesi ve msdn üyeliği bu da sorun olmuyor zaten, çok ileri seviye geliştirici değilsen. Diğer yandan mac lerin normal pclerden ne kadar pahalı olduğunu çocuklar bile biliyor. Son olarak google türkiyeyi daha adam yerine koyup ugulama satışına bile izin vermiyor.
Wp uygulama geliştirmek için ya wp telefonunuz olacak yada en az i3 i5 i7 işlemcinizin olması gerekiyor.4gb ram istiyor. 100$ Developer kayıt ücreti istiyor....
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2 Yanıt Yanıtla +31
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Selçuk ALAGÖZ 5 yıl
Çok şaşırmamak gerekli. İOS tamam stabil ve performanslı ama cihaz fiyatları çok yüksek. Andorid ise adam akıllı kullanabilmek için nerdeyse PC gücünde donanıma sahip bir cihaz almak gerekli. Peki sosyal programları takılmadan kullanacağı, internete girebileceği, müzik dinleyebileceğ, bunu yaparken akıcı ve performanslı olan ama fiyatı uygun olarak ne var? İşte bu tarz düşünen insanlar Windows phone satın alıyor.
Çok şaşırmamak gerekli. İOS tamam stabil ve performanslı ama cihaz fiyatları çok yüksek. Andorid ise adam akıllı kullanabilmek için nerdeyse PC gücünde donanım...
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Windovs phone lar çok pahalı ülkemizde!!!

Lumia 520 487 TL. 920 1.025 TL. 925 1.150 TL. 1020 1.857 TL.
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 5 yıl
500TL'ye adı akıllı telefon olsun diye nokia alıp, sonrada diğer telefonları kötülemek nasıl bir manıkdır, siz kotuledikçe sizinki daha iyi bir telefon olmicak, boşuna kendinizi kandırmayın...
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Avienova 5 yıl
Alt ve orta seviye cihazlari alinabilir. Ancak ust seviye wp cihaza iOS varken o para verilmez.
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Akstrev 5 yıl
Akılları fikirleri oyun.
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musa_unsal2005 5 yıl
Lumia 920 bile o takoz haliyle samsungun ekranından iyiydi hatırlıyorum. 2 sene sonraki telefonum büyük ihtimalle windows phone olacak.
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Master_Evil 5 yıl
oyun lazım oyun, stabilite vs geri planda kalıyor
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Paul Klee 5 yıl
Sistem şu an bile harika çalışıyor. Bir iki sene içinde, marketin de gelişmesiyle Nokia/Microsoft'un satışlarının müthiş artacağını düşünüyorum. Apple'ın bile renkli telefon çıkarmasına neden oldu Nokia. Wp8 kullanmayanlar sallasın dursun, lumia 920 kullanıyorum Facebook bildirimleri dışında cidden harika çalışıyor. Malzeme kalitesi ve sağlamlığı da piyasanın en iyilerinden hatta en iyisidir heralde. Benim gibi, telefonu en az iki yıl kullanacaklar için çok doğru bir tercih olur lumialar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
wp biraz daha oturduktan stabilliğiyle F/P segmentinde liderliğe oturabilir
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gorkem2626 5 yıl
Renkli Telefonlari gorunce anliyoruz wp nokia oldugunu ve bence renkleri.muhtesem
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71212514 5 yıl
İyi ki lumia 520 almışım diyorum ben her gün çok memnunum başkalarının yorumları beni ilgilendirmiyor
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hukuksever 5 yıl
Windows phone mu tövbe bismillah ;) onu alcağıma emektae nokia e5 imi kullanırım aramada mesajda whatsappta sonrada netini paylaştırırım ipad minimle bütün net işlerimi çok rahat yaparım hemde bir iosum olur uygulama denizinde yaşarım...
Not: nokia e5 imi yoğun kullanımda geberene kafar kullandığımda 1,5 gün ipad minimide keza 2 günde bir şarz ediyorum... Telefon almaya niyetim yok çünkü 650 liralık ipad mini fiyatına ben bu işi çözdüm
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e-Militarist 5 yıl hukuksever
hukuksever
Windows phone mu tövbe bismillah ;) onu alcağıma emektae nokia e5 imi kullanırım aramada mesajda whatsappta sonrada netini paylaştırırım ipad minimle bütün net işlerimi çok rahat yaparım hemde bir iosum olur uygulama denizinde yaşarım...
Not: nokia e5 imi yoğun kullanımda geberene kafar kullandığımda 1,5 gün ipad minimide keza 2 günde bir şarz ediyorum... Telefon almaya niyetim yok çünkü 650 liralık ipad mini fiyatına ben bu işi çözdüm

Windows phone 8 kullandınız mı? Kullanmadan ne tövbesi bu?
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Dogu-E 5 yıl hukuksever
hukuksever
Windows phone mu tövbe bismillah ;) onu alcağıma emektae nokia e5 imi kullanırım aramada mesajda whatsappta sonrada netini paylaştırırım ipad minimle bütün net işlerimi çok rahat yaparım hemde bir iosum olur uygulama denizinde yaşarım...
Not: nokia e5 imi yoğun kullanımda geberene kafar kullandığımda 1,5 gün ipad minimide keza 2 günde bir şarz ediyorum... Telefon almaya niyetim yok çünkü 650 liralık ipad mini fiyatına ben bu işi çözdüm

Her dk yanında ipad ile mi geziyorsun
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Rseen 5 yıl
Windows telefon çeşiti artıkca dahada büyüyücektir
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