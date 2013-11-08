Analiz : Windows Phone 19 ülkede 2. sırada, ülkemizde kullanım oranı yüzde 11





Yıl bazında bir milyar akıllı telefon satışının konuşulduğu günümüzde, rakamlar giderek artıyor. Android akıllı telefonları ve iPhone modelleri pazara hakimken, Windows Phone da payını artırma çabası içerisinde.





Canalys tarafından yapılan analize göre yılın üçüncü çeyreğinde 250 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Samsung'un da etkisiyle 5 inç ve üzeri akıllı telefon modelleri 56 milyon rakamına ulaştı ve artmaya devam edecek.





56 milyon içerisinde yüzde 66 oranında 5 inçlik cihazlar, yüzde 31 oranında 5-6 inç arası cihazlar, yüzde 3 oranında 6 inçlik cihazlar yer alıyor.





Üçüncü çeyrekte Samsung yüzde 34 ile rekor pazar oranına ulaşırken, Apple da yüzde 15 ile onu takip ediyor. Ardından Huawei, Lenovo ve LG geliyor.





Bu yıl yükselişini sürdüren Windows Phone pazar payını yüzde 4'e yükseltirken, geçen yıla göre yüzde 185 artışla 9.2 milyon ünite satış gerçekleştirdi. Bu ivmeyle platform 19 ülkede iOS'u geride bırakarak ikinci oldu.





Bu ülkelerden bazıları yüzde 39 ile Finlandiya, yüzde 16 ile Vietnam, yüzde 15 ile İtalya, yüzde 11 ile Türkiye şeklinde sıralanıyor. Artışta Lumia modellerinin 8.8 milyonluk satışının katkısı ana unsuru oluşturuyor.





Pazardaki satış rekoru ise 100 milyon ile Çin'e ait. Çin, pazarın yüzde 39'unu elinde tutuyor. Büyüme oranı yüzde 64 seviyesinde.

http://thenextweb.com/insider/2013/11/05/canalys-250m-smartphones-shipped-q3-2013-android-ios-flat-windows-phone-second-19-countries