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Android Auto artık tamamen entegre hale geliyor

Google’ın özel ilgi gösterdiği alanlardan birisi de otomotiv sektörü. Otomobillerin bilgi sistemlerinde yer alabilmek için mücadele veren firma, daha gelişmiş bir konsept üzerinde çalışıyor.
3 yıl
3,6b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde mobil platformların, otomotiv sektörüne yönelik hamleleri oldukça dikkat çekici. Apple, otomobillerde CarPlay arayüzü ile yer almaya çalışırken, Google da Android Auto arayüzünü rekabete hazırlıyor. Bu sistemler, akıllı telefon bağlı çalışan sistemlerdi. Şimdi ise bir üst seviyeye geçiliyor.

Hatırlanacağı üzere, akıllı telefonunuzu aracınızın bilgi sistemine bağladığınızda, CarPlay veya Android Auto arayüzü otomatik olarak sistem ekranına yansıyor ve buradan navigasyon, müzik kontrolü gibi pek çok fonksiyona erişim sağlanıyordu.

Android Auto artık tamamen entegre hale geliyor
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Google I/O 2016 konferansında lanse edilen yeni konsept ise tamamen araca entegre ediliyor. Maserati’nin yeni Quattroporte konsepti, telefondan bağımsız olarak çalışabilen yeni araç işletim sistemini incelemek isteyenler için etkinlik alanında sergileniyor.

Android Auto tasarımını yansıtan işletim sistemi, Android N sürümü üzerine şekillenmiş. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan sistem, büyük bir 4K dokunmatik ekrana sahip. Navigasyon, müzik kontrolü, çağrı, SMS gibi bir akıllı telefonda yapılan hemen tüm işlevler ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca ön konsolda hız, devir, yakıt gibi bilgileri aktaran LCD bir ekran daha mevcut. Ayrıca akıllı saatler gibi ana ekranda çalışan uygulamalar ve bildirimler, daha küçük simgelerle bu LCD ekrana aktarılıyor.

Ayrıca Bkz. "Google, yeni akıllı asistanını sunar"

Google, arayüzün henüz konsept aşamasında olduğunu belirtirken, piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Muhtemelen otomotiv üreticileri için bir referans tasarım olacak ve üreticiler sistemi kendilerine göre optimize edebilecekler.

Hali hazırda bazı otomotiv üreticileri, araçlarında Android işletim sistemi yüklü bilgi sistemleri sunuyor ancak bunlar bir standartta değil. Bir sistem Android 2.3 üzerinde çalışırken, diğer bir sistem Android 4.0 sürümünü temel alıyor. Bu sistemlerde güncelleme de elbette diğer bir sorun.

 

Android Auto artık tamamen entegre hale geliyor
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Google’ın yeni konsept sistemi, otomotiv sanayisine yönelik bir standartlaştırma hareketi olabilir. Aynı akıllı telefon, tablet ve akıllı saat sektöründe bir standardın oturtulması gibi, araç bilgi sistemlerinde de bir kurallar bütünü uygulanabilir zira aksi takdirde çok dağınık bir yapıyla karşılaşabiliriz. 

 

http://arstechnica.com/cars/2016/05/googles-concept-maserati-has-android-built-right-into-the-car/ Yorum Yaz
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Guest-D77D2DE34 3 yıl en beğenilen
200 le giderken " Fren çalışmayı durdurdu"
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MegaWolt38 2 yıl
Şaka olarak diyoruz da cidden adnroid kitlenir tıkanır, motor tekler, ölür gidersiniz.
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Ömürcan 2 yıl
Bu sistemler ileride büyük sorunlara yol açabilir.
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aycibin 2 yıl
Ekran cerceve orani cok kotuymus
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Barni Moloztaş 2 yıl
Beyler benim maseratiye odinle 6.0.1 atsam olur mu
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Evomania 2 yıl
Knox sayacı var mı acaba ? Root garantiyi bozar mı?
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zehirlimadde 3 yıl
Artık arabalar daha pratik ve konforlu olacaktır
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kadirirdem 3 yıl
Android cokerse bizde cökeriz
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crazywinner3 3 yıl
DH Misafiri
herşey iyide bunda da Android çökerse ne olacak ??????

Çok basit. Çökmeyecek
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Guest-D77D2DE34 3 yıl
200 le giderken " Fren çalışmayı durdurdu"
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DH Misafiri 3 yıl
herşey iyide bunda da Android çökerse ne olacak ??????
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***Leopard*** 3 yıl
Mukemmel gozukuyor,gostergede bildirim cikmasi gayet iyi
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google, Android Auto ve
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