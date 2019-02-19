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Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti

Android Go programında payını arttırmaya başlayan MediaTek karşısında Qualcomm da hamle yapma ihtiyacı hissetti. 4 çekirdekli Qualcomm QM215 yonga seti rekabete katılıyor.
3 ay
2,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2017 yılında duyurulan düşük donanımlı telefonlara yönelik Android Go programı yavaş da olsa kendisine taban bulmaya devam ediyor. Program hem üreticiler hem yonga tasarımcıları için yeni bir iş kolu haline geldi. Qualcomm da bundan en iyi şekilde faydalanmak istiyor.

Qualcomm QM215 özellikleri

Genelde 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunan Android Go telefonları için tasarımcılar en düşük seviyedeki işlemcilerini kullanıyor. Qualcomm da daha çok Cortex-A53 tabanlı Snapdragon 4xx serisi ile Cortex-A7 tabanlı Qualcomm 210 yonga setlerini tedarik ediyordu.

Ayrıca Bkz. "Intel Hindistan’da önemli bir satın alma gerçekleştirdi"

Son gelen bilgiler firmanın Qualcomm QM215 adında bir yonga seti hazırladığı yönünde. İsme bakıldığında 32-bit dönemi bir işlemci gibi gözüküyor ancak kaynaklar Snapdragon 4xx ayarında olduğunu ifade ediyor.

Yonga setinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.3GHz saat hızında çalışırken Adreno grafik birimi ise 650MHz seviyesini görüyor. Yonga seti 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile 1440×720 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği sunuyor.

MWC 2019 fuarında tanıtılması beklenen yeni yonga setinin uygun bir fiyatlandırma ile geleceği ve bu alanda MediaTek yonga setlerine rakip olacağı ifade ediliyor. Şimdilik hangi telefonlar bu yonga setini kullanacak belirsiz.

 

https://www.slashgear.com/qualcomm-qm215-to-challenge-mediatek-in-android-go-market-19566230/ Yorum Yaz
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hamza5806 2 ay
Tutmaz qualqomm kaliteden ödün vermedigi için dusuk sınıfta pay kapmasi zor
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astegon 2 ay
Sırf bu sebepten dolayı uygulamaların Go ve Lite sürümleri çıkıyor. Üreticiler için müthiş bir ortam.
E herkes 10 12 GB RAM'li cihaz kullanmak zorunda değil.
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OverClocK1ng 2 ay
Buna çöp demek, çöpe hakarettir.
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Fenomenon 2 ay
yahu anlamıyorum. bir taraftan 10-12 gb ram'li telefonlar çıkıyor ki telefonlar bunun en fazla yarısını kullanır. diğer taraftan 2gb bile zar zor yetecekken 1gb'lık telefon çıkarıyorlar. Tamam sen işlemciyi çıkardın android go için. işletim sistemi de 1gb için uygun. ama uygulamalar uygun değil ki. uygulamaların harcadığı ram ha bire artıyor. belki iyi bir optimizasyonla 20mb ram harcayarak çalışabilecek uygulama 120 mb ram harcıyor. çünkü daha az ram harcasın diye uğraşmıyorlar. eee haliyle bu 1gb ram'li telefon çöpün çöpü oluyor.
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intel7mix 2 ay Fenomenon
Apple bile 2 - 3 GB ram kullanıyorsa. Android tarafındada en az bu kadar gerekli. Apple üst seviye cihazlarında 4 Gb geçti artık ram önemli.
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Kerim5100 3 ay
Fiyatları düşürmeyeceğiz diye iyice çer çöp çıkarmaya başladı Qualcomm...
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intel7mix 2 ay Kerim5100
Üreticiler bunu kolay kolay koymaz. Mediatek tercih ederler direk.
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