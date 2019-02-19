Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti

2017 yılında duyurulan düşük donanımlı telefonlara yönelik Android Go programı yavaş da olsa kendisine taban bulmaya devam ediyor. Program hem üreticiler hem yonga tasarımcıları için yeni bir iş kolu haline geldi. Qualcomm da bundan en iyi şekilde faydalanmak istiyor.

Qualcomm QM215 özellikleri

Genelde 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunan Android Go telefonları için tasarımcılar en düşük seviyedeki işlemcilerini kullanıyor. Qualcomm da daha çok Cortex-A53 tabanlı Snapdragon 4xx serisi ile Cortex-A7 tabanlı Qualcomm 210 yonga setlerini tedarik ediyordu.

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Son gelen bilgiler firmanın Qualcomm QM215 adında bir yonga seti hazırladığı yönünde. İsme bakıldığında 32-bit dönemi bir işlemci gibi gözüküyor ancak kaynaklar Snapdragon 4xx ayarında olduğunu ifade ediyor.

Yonga setinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.3GHz saat hızında çalışırken Adreno grafik birimi ise 650MHz seviyesini görüyor. Yonga seti 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile 1440×720 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği sunuyor.

MWC 2019 fuarında tanıtılması beklenen yeni yonga setinin uygun bir fiyatlandırma ile geleceği ve bu alanda MediaTek yonga setlerine rakip olacağı ifade ediliyor. Şimdilik hangi telefonlar bu yonga setini kullanacak belirsiz.