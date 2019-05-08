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Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir?

Dün gerçekleşen etkinlikle birlikte resmi tanıtımı yapılan Android Q, 15 yeni cihaza daha dağıtıldı. Aralarında Xiaomi, LG ve Sony gibi markalarında olduğu liste haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir?
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Merakla beklenen Google I/O 2019 etkinliğinin en önemli kısmı olan Google Keynote dün gerçekleşti. Yeni ürünleri hakkında duyurular yapan firma, Android Q için de resmi tanıtımını yapmış oldu. Sistem çapında karanlık mod, gelişmiş izin kontrolü gibi yeniliklerle gelen işletim sistemi zaten Pixel telefonlarda kullanılabiliyordu. Etkinlikle birlikte 15 yeni cihaza daha sunuldu.

Nasıl indirilir?

Google’ın Android Q beta programını çok daha fazla sayıda cihaza yayacağı biliniyordu.15 yeni cihazla birlikte Pixel telefonlar da sayılırsa 21 akıllı telefonda Android Q deneyimlenebiliyor. Aralarında ülkemizde de satışı olan Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro, gibi modeller de bulunuyor. Hazırladığımız liste üzerinden kendi cihazını seçerek yükleme talimatlarına gidebilirsiniz.

ASUS ZenFone 5Z
Essential Phone
Huawei Mate 20 Pro
LG G8 ThinQ (Kore’ye özel)
Nokia 8.1
OnePlus 6T
OPPO Reno
realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
TECNO SPARK 3 Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi MIX 3 5G
Google Pixel telefonlar

Firmalar farklı şartlar ve yükleme aşamaları belirttiğinden dolayı her biri için detaylı anlatım yapamıyoruz. Mesela Essential Phone’a Android Q yükleyebilmek için tek yapmanız gereken Google Play’den Essential Q Beta uygulamasını indirmek ve OTA güncellemesi şeklinde yüklemeyi tamamlamak. Diğer yandan Huawei ise Google Play’de en az bir uygulama yayınlamış olmak gibi geliştirici olduğunuzu kanıtlayan şartlara sahip.

Ayrıca Bkz. "Apex Legends mobil versiyonu geliyor"

Ek olarak her üretici yükleme yapmadan önce bunun beta işletim sistemi olduğunu anlamanız konusunda uyarıyor. Hatta bazı firmalar cihazın çalışmayan özelliklerini de listeliyorlar. Bazen portre modunun çalışmaması gibi basit sorunlar olsa da günlük kullanımınızı ciddi etkileyecek eksiklikler olabilir. Bu yüzden iyice araştırdıktan sonra Android Q beta’yı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz.


https://developer.android.com/preview/devices Yorum Yaz
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Feyzuli 1 hf. en beğenilen
Süs olsun diye bir tane samsung olsaymış. Umudum kesildi bir anda.
1 Yanıt Yanıtla +9
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SEO-Uzmanı 1 hf.
aklıma birde siyasilerden bir isim geldi :)
çık diyorsun çıkıyor.
in diyorsun iniyor !?
bilin bakalım kim !?
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Gopluumit 5 gün
P20 pro sanırsın 3 yıllık cihaz adı bile geçmiyor.
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DH Misafiri 1 hf.
General Mobile GM 8 e gelirmi?
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BLasTeaR 1 hf.
Çok sürmez yakında bunu da crackleyip Samsung cihazlarına da getirirler sabırsız arkadaşlar :)
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simisi 1 hf.
A2 lite a gelir herhalde beta programında yok ama.
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Orange dragon 1 hf.
Mi mix 3 5 gye niye veriyolar direk hepsine versinler hepsi aynı sonuçta
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MMistanbul 1 hf.
Oneplus 6 ya da geldi
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intel7mix 1 hf.
Poco F1 nerede....
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Whippoorwill 1 hf.
Android One programında olan güncel modeller içinde gelse iyi olur.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
aklıma birde siyasilerden bir isim geldi :)
çık diyorsun çıkıyor.
in diyorsun iniyor !?
bilin bakalım kim !?
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Askaparta 1 hf.
Xiaomi'nin diğer modellerinde de bekliyoruz.
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