Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir?

Merakla beklenen Google I/O 2019 etkinliğinin en önemli kısmı olan Google Keynote dün gerçekleşti. Yeni ürünleri hakkında duyurular yapan firma, Android Q için de resmi tanıtımını yapmış oldu. Sistem çapında karanlık mod, gelişmiş izin kontrolü gibi yeniliklerle gelen işletim sistemi zaten Pixel telefonlarda kullanılabiliyordu. Etkinlikle birlikte 15 yeni cihaza daha sunuldu.

Nasıl indirilir?

Google’ın Android Q beta programını çok daha fazla sayıda cihaza yayacağı biliniyordu.15 yeni cihazla birlikte Pixel telefonlar da sayılırsa 21 akıllı telefonda Android Q deneyimlenebiliyor. Aralarında ülkemizde de satışı olan Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro, gibi modeller de bulunuyor. Hazırladığımız liste üzerinden kendi cihazını seçerek yükleme talimatlarına gidebilirsiniz.

Firmalar farklı şartlar ve yükleme aşamaları belirttiğinden dolayı her biri için detaylı anlatım yapamıyoruz. Mesela Essential Phone’a Android Q yükleyebilmek için tek yapmanız gereken Google Play’den Essential Q Beta uygulamasını indirmek ve OTA güncellemesi şeklinde yüklemeyi tamamlamak. Diğer yandan Huawei ise Google Play’de en az bir uygulama yayınlamış olmak gibi geliştirici olduğunuzu kanıtlayan şartlara sahip.

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Ek olarak her üretici yükleme yapmadan önce bunun beta işletim sistemi olduğunu anlamanız konusunda uyarıyor. Hatta bazı firmalar cihazın çalışmayan özelliklerini de listeliyorlar. Bazen portre modunun çalışmaması gibi basit sorunlar olsa da günlük kullanımınızı ciddi etkileyecek eksiklikler olabilir. Bu yüzden iyice araştırdıktan sonra Android Q beta’yı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz.

https://developer.android.com/preview/devices