Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir?

Nasıl indirilir?
Google’ın Android Q beta programını çok daha fazla sayıda cihaza yayacağı biliniyordu.15 yeni cihazla birlikte Pixel telefonlar da sayılırsa 21 akıllı telefonda Android Q deneyimlenebiliyor. Aralarında ülkemizde de satışı olan Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro, gibi modeller de bulunuyor. Hazırladığımız liste üzerinden kendi cihazını seçerek yükleme talimatlarına gidebilirsiniz.ASUS ZenFone 5Z
Essential Phone
Huawei Mate 20 Pro
LG G8 ThinQ (Kore’ye özel)
Nokia 8.1
OnePlus 6T
OPPO Reno
realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
TECNO SPARK 3 Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi MIX 3 5G
Google Pixel telefonlar
Firmalar farklı şartlar ve yükleme aşamaları belirttiğinden dolayı her biri için detaylı anlatım yapamıyoruz. Mesela Essential Phone’a Android Q yükleyebilmek için tek yapmanız gereken Google Play’den Essential Q Beta uygulamasını indirmek ve OTA güncellemesi şeklinde yüklemeyi tamamlamak. Diğer yandan Huawei ise Google Play’de en az bir uygulama yayınlamış olmak gibi geliştirici olduğunuzu kanıtlayan şartlara sahip.Ayrıca Bkz. "Apex Legends mobil versiyonu geliyor"
Ek olarak her üretici yükleme yapmadan önce bunun beta işletim sistemi olduğunu anlamanız konusunda uyarıyor. Hatta bazı firmalar cihazın çalışmayan özelliklerini de listeliyorlar. Bazen portre modunun çalışmaması gibi basit sorunlar olsa da günlük kullanımınızı ciddi etkileyecek eksiklikler olabilir. Bu yüzden iyice araştırdıktan sonra Android Q beta’yı cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz.
https://developer.android.com/preview/devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çık diyorsun çıkıyor.
in diyorsun iniyor !?
bilin bakalım kim !?