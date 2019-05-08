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Apex Legends mobil versiyonu geliyor

EA tarafından açıklanan ekonomik raporda büyük bir başarı sağlayan Apex Legends oyunu, firmanın aktardığına göre yakında mobil platformlara da sunulacak. Bu sürümde nasıl farklar olacak bilinmiyor.
2 hf.
3,1b
1
8
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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EA tarafından yayınlanan çeyreklik ekonomik raporunda Apex Legends, beklendiği şekilde büyük gelir getirdi. EA’ya göre Respawn tarafından geliştirilmiş battle royale oyunu firmanın “şimdiye kadar sahip olduğu en hızlı büyüyen serisi” haline geldi. EA’den oyunun momentumunu korumak için atılan adımlar arasında mobil adaptasyonu da yakında yer alacak.
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Açıklamalarında Apex Legends’ı Çin’e ve mobile getirmek için anlaşmalarımız devam ediyor diyen EA, bundan daha fazla bilgi vermedi. Apex’in en büyük rakipleri Fortnite ve PUBG hali hazırda mobil için de sunuluyor. Mobil oyun deneyiminde farklı stratejilere sahip olan bu iki oyundan Fortnite, masaüstü ve konsollarda bire bir aynı deneyimi sağlarken PUBG Mobile, ayrı bir kategoride bulunuyor. EA’nın hangisini izleyeceği henüz bilinmiyor.
 

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Tommy Shelby 2 hf.
Bir apex mobil eksikti
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Biyturs_OnSr 2 hf.
Fortnite gibi tam sürüm gelirse müthiş olur. Aynı Fortnite'ın mobilde her şeyin tıpatıp aynı olması gibi yani. Yalnız oyunun temposu çok yüksek, PUBG gibi nişan al-ateş et bir oyundan ziyade taktiksel yönden ağır bastığı için kontroller de önemli, nasıl uyarlayacaklar merak ediyorum açıkçası.
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TheNewAtilla 2 hf. Biyturs_OnSr
Oynayan oynuyor valla dokunmatikle. Yetenek ve alışkanlık hep
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Paetzold 2 hf.
Serviste işe giderken olsun molalarda olsun millet pubg atıyor bizde. Şimdi apex eklenir
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wolferto 2 hf.
zaten fortnite pcdede mobil oyun deneyimi yaşatiyordu mobilde ayni deneyimi hissedeceksin tabi .pubg nin mobili arcade olmus fortnite gbi
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ertech26 2 hf.
Source Engini mobile uyarlamak mı ? Hoş adamlar Valvein kendi battle royal oyunundan daha büyük harita yapmayı başarmış çeşitli hileler ilede olsa..
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TearsForFears 2 hf.
Mobil versiyonu fortnite gibi pc dekinin aynısı olur ve hesaplar senkronize olursa çok iyi olur.
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Cute Hentai 2 hf.
Güzel haber. Mobil versiyonu pc versiyonuna yakın kalitede olur umarım.
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