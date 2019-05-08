Apex Legends mobil versiyonu geliyor

EA tarafından yayınlanan çeyreklik ekonomik raporunda Apex Legends, beklendiği şekilde büyük gelir getirdi. EA’ya göre Respawn tarafından geliştirilmiş battle royale oyunu firmanın “şimdiye kadar sahip olduğu en hızlı büyüyen serisi” haline geldi. EA’den oyunun momentumunu korumak için atılan adımlar arasında mobil adaptasyonu da yakında yer alacak.

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Açıklamalarında Apex Legends’ı Çin’e ve mobile getirmek için anlaşmalarımız devam ediyor diyen EA, bundan daha fazla bilgi vermedi. Apex’in en büyük rakipleri Fortnite ve PUBG hali hazırda mobil için de sunuluyor. Mobil oyun deneyiminde farklı stratejilere sahip olan bu iki oyundan Fortnite, masaüstü ve konsollarda bire bir aynı deneyimi sağlarken PUBG Mobile, ayrı bir kategoride bulunuyor. EA’nın hangisini izleyeceği henüz bilinmiyor.

Açıklamalarında Apex Legends’ı Çin’e ve mobile getirmek için anlaşmalarımız devam ediyor diyen EA, bundan daha fazla bilgi vermedi. Apex’in en büyük rakipleri Fortnite ve PUBG hali hazırda mobil için de sunuluyor. Mobil oyun deneyiminde farklı stratejilere sahip olan bu iki oyundan Fortnite, masaüstü ve konsollarda bire bir aynı deneyimi sağlarken PUBG Mobile, ayrı bir kategoride bulunuyor. EA’nın hangisini izleyeceği henüz bilinmiyor.