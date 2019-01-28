Android Q, uygulamaların eski sürümüne dönmeye izin verebilir

Akıllı telefonumuzdaki uygulamalara zaman zaman gelen güncellemeler çeşitli hata düzeltmelerinin yanında, uygulamalara yeni özellikler veya arayüz de getirebiliyor. Ancak kimi zaman kullandığımız uygulamanın güncel versiyonu hoşumuza gitmiyor ve eski sürüme dönmek isteyebiliyoruz. İyi haber şu ki yüksek bir ihtimalle, Android Q versiyonun da bunu yapabileceğimiz bir özellik olacak.

APK arama derdine son

Şimdiye kadar bir uygulamanın eski sürümüne dönmek için öncelikle uygulamayı cihazımızdan kaldırmak ve internet üzerinde önceki sürümün APK dosyasını bulmamız gerekiyordu. Ancak XDA geliştiriciler forumunda Android Q işletim sisteminde uygulamanın önceki sürümüne dönme seçeneği olacağı belirtiliyor. Zira XDA geliştiricileri Android Q'nun kodlarında PACKAGE_ROLLBACK_AGENT, MANAGE_ROLLBACKS, PACKAGE_ENABLE_ROLLBACK ve PACKAGE_ROLLBACK EXECUTED gibi izin ve komutlar olduğunu açıkladılar.

https://www.xda-developers.com/android-q-block-background-clipboard-external-storage-permissions-downgrading-apps/

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Android Q işletim sisteminde bu özelliğin yer alacağıancak geliştiriciler tarafından kodlara referans verilerek yapılan değerlendirmelerin yüksek orandadüşünülürse, bu özelliğin hayata geçmesimuhtemel.