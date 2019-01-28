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Android Q, uygulamaların eski sürümüne dönmeye izin verebilir

Uygulamalara gelen güncellemeler bazen hoşumuza gitmeyebiliyor ve eski sürüme geri dönmek isteyebiliyoruz. Gelen haberler Android Q işletim sisteminde bu tür bir yenilik olacağı yönünde.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonumuzdaki uygulamalara zaman zaman gelen güncellemeler çeşitli hata düzeltmelerinin yanında, uygulamalara yeni özellikler veya arayüz de getirebiliyor. Ancak kimi zaman kullandığımız uygulamanın güncel versiyonu hoşumuza gitmiyor ve eski sürüme dönmek isteyebiliyoruz. İyi haber şu ki yüksek bir ihtimalle, Android Q versiyonun da bunu yapabileceğimiz bir özellik olacak.

APK arama derdine son

Şimdiye kadar bir uygulamanın eski sürümüne dönmek için öncelikle uygulamayı cihazımızdan kaldırmak ve internet üzerinde önceki sürümün APK dosyasını bulmamız gerekiyordu. Ancak XDA geliştiriciler forumunda Android Q işletim sisteminde uygulamanın önceki sürümüne dönme seçeneği olacağı belirtiliyor. Zira XDA geliştiricileri Android Q'nun kodlarında PACKAGE_ROLLBACK_AGENT, MANAGE_ROLLBACKS, PACKAGE_ENABLE_ROLLBACK ve PACKAGE_ROLLBACK EXECUTED gibi izin ve komutlar olduğunu açıkladılar.
Android Q işletim sisteminde bu özelliğin yer alacağı kesin değil ancak geliştiriciler tarafından kodlara referans verilerek yapılan değerlendirmelerin yüksek oranda gerçekleştiği düşünülürse, bu özelliğin hayata geçmesi kuvvetle muhtemel.

https://www.xda-developers.com/android-q-block-background-clipboard-external-storage-permissions-downgrading-apps/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
sağ-sol dengesi ayarlama var zaten androidde. en azından samsung için söyleyebilirim. o ayara ulaşmak kolay değil, bildirim sekmesinde olsa güzel olurdu.
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Askaparta 3 ay
Hepimiz o ana zorlanacağız. Satış politikasında en büyük avantaj eskisini sat yenisini al değil mi zaten.
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Whippoorwill 3 ay
Geliştirici eski sürüme desteği keser ve olay çözülür.
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berkayjan 3 ay
Güzel özellik. APK kullanmayı bilmeyen çok insan var. Ama kaç versiyondur neden kulaklık için sağ-sol denge ayarlama özelliğinin gelmediğini anlayamıyorum. PC'de Windows XP'den beri olan özellik.
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Xiaomiseverim 3 ay berkayjan
erişilebilirlik ayarlarında var bu söylediğin şey android 5 yüklü gelen telefonumda en başından beri
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