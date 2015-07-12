Android platformundaki Google Maps uygulaması için hedefler masaüstü sürümden belirlenebiliyor

Google Haritalar iOS sürümü geçtiğimiz ay aldığı bir güncelleme ile oldukça önemli bir özelliğe kavuşmuştu. Bu özellik sayesinde artık bilgisayardan belirlediğimiz herhangi bir hedef iOS cihazlara çok basit bir şekilde gönderilebiliyordu. Aradan geçen sürenin ardından nihayet Google, Haritalar servisinin Android uygulaması için de aynı özelliği içeren bir güncelleme yayınladı.

Masaüstü sürümden hedef paylaşabilmek için Google hesabına bağlı bir mobil cihazda Haritalar uygulamasının son sürümü yüklü olması gerekiyor. Bunun ardından Haritalar web sürümünde hedef belirlendiği zaman çıkan "Send to device" (cihaza gönder) seçeneği seçilerek bu hedef Android akıllı telefon ve tabletlere gönderilebiliyor. Gelen bildirim tıklanarak açıldığında ise haritalar uygulaması ulaşım konusunda kalan işlevlerini de başarıyla yerine getirebiliyor.