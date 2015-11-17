Android uygulamaların Windows 10'a gelmesi tehlikeye girdi

Microsoft'un geçtiğimiz Nisan ayındaki BUILD 2015 konferansında lanse ettiği Project Astoria büyük heyecan uyandırmıştı. iOS ve Android uygulamalarının Windows 10 ekosistemine transfer edilmesini sağlayacak olan projede bazı problemler söz konusu.





Project Astoria bir emülatörden ziyade yerleşik uygulamalar geliştirilmesini sağlayan bir yazılım geliştirme aracı. Bu araç ile iOS ve Android geliştiricileri, uygulamalarındaki kodların pek çoğunu yeniden kullanacak ve bazı optimizasyonlarla Windows 10 için de çalışır hale getirecek.





Android geliştiricileri uygulamalarını optimize ederken Java ve C++ dillerinden, iOS kullanıcıları ise Objective C dilinden faydalanacak. Aslında bu sıfırdan uygulama geliştirmeye benziyor ancak kodların büyük kısmı yeniden kullanıldığı için fazla zaman harcamak gerekmiyor.





Microsoft bugüne kadar iOS uygulamalarının aktarılmasını sağlayan Islandwood ve web uygulamalarının aktarılmasını sağlayan Westminister yazılım geliştirme araçlarını yayımlamıştı. Ayrıca eski Windows uygulamalarını da aktaracak bir araç üzerinde çalışılıyor.





Bu gelişmelerin yanında Android uygulamaların aktarılmasını sağlayacak araç ile ilgili herhangi bir işaret olmaması kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Eylül ayından bu yana ilgili aracın forumu hareketsiz ve sorulan sorular da cevapsız kalmış.





Her ne kadar Microsoft, Astoria aracının henüz hazır olmadığını belirtse de destek altyapısı yeni Windows 10 mobil önizleme sürümlerinden de çıkartılmış durumda. Android ekosisteminin geniş uygulama yelpazesi Windows 10'a aktarıldığında, geçmiş yıllardaki kaliteli uygulama eksikliği de giderilmiş olacaktı ancak Microsoft neyi bekliyor veya ne tür bir plan yapıyor şimdilik belirsiz.

http://www.cnet.com/news/microsoft-presses-pause-on-tool-for-porting-android-apps-to-windows-10/