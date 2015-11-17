Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android uygulamaların Windows 10'a gelmesi tehlikeye girdi

Windows 10 ile birlikte Microsoft'un iOS ve Android uygulamalarını bu tarafa aktarabilmek için çalışmalar yaptığını görmüştük. Project Astoria adındaki projenin bir ayağı aksıyor gibi.
3 yıl
2,5b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android uygulamaların Windows 10'a gelmesi tehlikeye girdi

Microsoft'un geçtiğimiz Nisan ayındaki BUILD 2015 konferansında lanse ettiği Project Astoria büyük heyecan uyandırmıştı. iOS ve Android uygulamalarının Windows 10 ekosistemine transfer edilmesini sağlayacak olan projede bazı problemler söz konusu.

Project Astoria bir emülatörden ziyade yerleşik uygulamalar geliştirilmesini sağlayan bir yazılım geliştirme aracı. Bu araç ile iOS ve Android geliştiricileri, uygulamalarındaki kodların pek çoğunu yeniden kullanacak ve bazı optimizasyonlarla Windows 10 için de çalışır hale getirecek. 

Android geliştiricileri uygulamalarını optimize ederken Java ve C++ dillerinden, iOS kullanıcıları ise Objective C dilinden faydalanacak. Aslında bu sıfırdan uygulama geliştirmeye benziyor ancak kodların büyük kısmı yeniden kullanıldığı için fazla zaman harcamak gerekmiyor. 

Microsoft bugüne kadar iOS uygulamalarının aktarılmasını sağlayan Islandwood ve web uygulamalarının aktarılmasını sağlayan Westminister yazılım geliştirme araçlarını yayımlamıştı. Ayrıca eski Windows uygulamalarını da aktaracak bir araç üzerinde çalışılıyor. 

Bu gelişmelerin yanında Android uygulamaların aktarılmasını sağlayacak araç ile ilgili herhangi bir işaret olmaması kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Eylül ayından bu yana ilgili aracın forumu hareketsiz ve sorulan sorular da cevapsız kalmış. 

Her ne kadar Microsoft, Astoria aracının henüz hazır olmadığını belirtse de destek altyapısı yeni Windows 10 mobil önizleme sürümlerinden de çıkartılmış durumda. Android ekosisteminin geniş uygulama yelpazesi Windows 10'a aktarıldığında, geçmiş yıllardaki kaliteli uygulama eksikliği de giderilmiş olacaktı ancak Microsoft neyi bekliyor veya ne tür bir plan yapıyor şimdilik belirsiz.  

http://www.cnet.com/news/microsoft-presses-pause-on-tool-for-porting-android-apps-to-windows-10/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ciddiyetsiz 3 yıl en beğenilen
Android uygulamalarının gelmesi durduruldu. Bunda da temel gerekçe Android uygulamalarının güvenlik zaafiyeti yaratması. Bildiğiniz gibi basit bir apk'yı sürükle bırak yaparak windowsa uyarlanması kolaylaşıyor. Bu da sisteme güvenliği tam geçerli olmayan uygulamaların gelmesinin önünü açıyor. Vazgeçilme sebebi bu şimdilik.
Ama iOS, win32 ve web üzerinden uygulama geliştirilmesi hala devam ediyor. Haberde biraz eksik var yani.
Android uygulamalarının gelmesi durduruldu. Bunda da temel gerekçe Android uygulamalarının güvenlik zaafiyeti yaratması. Bildiğiniz gibi basit bir apk'yı sürükl...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Android uygulamalari yüzünden Windows 10 Mobile zamanla kasılmalar gözlenmiş .
Apple Store dan dönüştürülmesi zaten var. Android ten port edileceğine IOS tan port edilmesi her açıdan daha mantıklı .
Doğru karar .
Android ayrıca market uygulaması olmayan birsürü ve kopylanamış güvenlik açığı çok olan gereksiz izinlerle mahremiyet vs tehlikeye de sokabilecek potansiyele açık olması Windows 10 Mobile de geleceği olamaz .
Android uygulamalari yüzünden Windows 10 Mobile zamanla kasılmalar gözlenmiş .Apple Store dan dönüştürülmesi zaten var. Android ten port edileceğine IOS ta...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Windows 10 mobile ı kullanan biri direkt ios a benzediğini görür ana menu hariç uygulama ikonları sadelik geçişler direkt ios bence direkt iostan portlayacak microsoft örnek facebook beta iostan portlanmış bir uygulama beta olmasına rağmen gayet akıcı çalışıyor göreceğiz şismi arayuzdw çok fazl. Değişiklik olmadan çıkacak ilerleyen güncellemeler ile arayuzde de epey değişiklik olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Nokia'yı kendi elleriyle bitirdiler. Nokia severlerin ahını aldılar, Windows Phone platformu iflah olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Bir geliştirici project islandwood'un hazır olmaktan çok uzak olduğunu söylüyordu. Söylediğine gore mevcut hali iOS 6 seviyesindeki eski API ve uygulama yazma ve tasarım dilini kullanıyormuş. Eğer MS bu hızla giderse proje ancak iki yılda hazır hale gelirmiş. Hani su anda ios uygulamalarını kolayca port etme diye bir şey söz konusu değil. Gene bazı geliştiricilerin universal app olayının da sakat olduğunu ve çok fazla kaynak tükettiğini söylediğini biliyorum. Birkaç geliştirici ile bu konuda konuştum ve fakat bahsedilen w10m'in mevcut halinin pazarlandığı şeklinden uzak olduğunu söylediğine şahit oldum. Umarım yaniliyorlardir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Yilan hikayesine donmus is
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Microsoft bu. Bakar ki para gidiyor. Hemen bir yerlerden kesinti yapayım der, projeyi rafa kaldırır. Daha önce bir sürü şeyde gördük. Yapmadığı şey değil...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Microsoft bu. Bakar ki para gidiyor. Hemen bir yerlerden kesinti yapayım der, projeyi rafa kaldırır. Daha önce bir sürü şeyde gördük. Yapmadığı şey değil...

En basit uygulama bile galerim için izin istiyor, rehberim için izin istiyor.

Getirip niye atsın sistemini riske?

Anti boot yapıdaki sistemi apk ile saldırıya açık hale getirmek tam bir deli işi olurdu.

IOS dan zaten yeterince uygulama port edildi ve edilmeye devam ediyor. IOS tarafı gayet sağlıklı.

Google asıl çöplüğe dönen sistemini ileride nasıl zapt edecek onu düşünsün bence.

Android gittikçe hafifleşen fakat bir o kadar da şişen bir işletim sistemi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Windows ile Android birleşip tek İşletim Sistemi olsa 10 numara olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Android uygulamalari yüzünden Windows 10 Mobile zamanla kasılmalar gözlenmiş .
Apple Store dan dönüştürülmesi zaten var. Android ten port edileceğine IOS tan port edilmesi her açıdan daha mantıklı .
Doğru karar .
Android ayrıca market uygulaması olmayan birsürü ve kopylanamış güvenlik açığı çok olan gereksiz izinlerle mahremiyet vs tehlikeye de sokabilecek potansiyele açık olması Windows 10 Mobile de geleceği olamaz .
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu olay durduruldu ios için olacakmış bakalım orada nasıl olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
Microsoft’un Android uygulamalarını Windows 10 için adapte etme projesini rafa kaldırdığı tahmin ediliyor.
bazı siteler böyle haber geçti nasıl şimdi varlar mı yoklar mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 3 yıl
IOS'den olsa sadece yeterli olur zaten. Android genelde biraz üvey evlat muamelesi goruyor zaten gelistiriciler tarafinda. Onlarinda kendilerine gore gecerli sebepleri var tabii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2486 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, project astoria ve
4 etiket daha microsoft android apps on windows 10 Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması 3 yıl Vestel Venus 3 kutusundan çıkıyor "Yeni yerli iş başında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim