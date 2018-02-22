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Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor

Android işletim sisteminde uygulamalar arka planda çalışsa bile kamera ve mikrofona erişim sağlayabiliyorlar. Bu da gizli izleme için müsait bir ortam ortaya çıkarıyor.
1 yıl
3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde kullanıcıların mobil cihazlarında gizli bir şekilde izlenmesi arka planda çalışan uygulamalar ile gerçekleşiyor. Kurulum esnasında kamera ve mikrofona erişim izni alan bu tehlikeli yazılımlar, daha sonra arka plana yerleşerek sessiz bir şekilde verileri çalmaya başlıyor.

Yeni güvenlik tedbiri

Google bunun farkında ve Android P sürümü ile birlikte kullanıcıyı takip etmeyi amaçlayan uygulamalara kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Hem kamera hem de mikrofon bileşeni bu kapsama alındı.

Ortaya çıkan yeni kodlara göre kamera ve mikrofonu standart bir şekilde kullanabilme yetkisi sadece aktif olarak çalışan uygulamalara tanınıyor. Yani kullanıcının bu uygulamayı görmesi gerekiyor.

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Eğer uygulama arka plana yerleşerek çalışmaya başladıysa ve kameraya erişmek istiyorsa engelleniyor ve bir hata uyarısı veriliyor. Eğer mikrofona erişmek isterse buna izin veriliyor ancak hiç bir şekilde ses kaydı yapamıyor. Yani kötü niyetli kişilerin veri toplamasının önüne geçiliyor.

Zaman zaman büyük teknoloji devlerinin patronları da olmak üzere pek çok kişinin dizüstü modellerinin web kameralarını bant ile kapatması dikkatlerden kaçmıyor. Gizli izleme iddiaları aslında oldukça ciddi ve kullanıcıları da tedirgin ediyor. Google yeni çözümü ile bir nebze de olsa kullanıcıları rahatlatmaya çalışacak.

 

https://www.engadget.com/2018/02/20/android-p-prevents-apps-from-hijacking-camera/ Yorum Yaz
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Haplo 1 yıl
Şimdi bir ses kaydı uygulaması düşünelim; mikrofonu kullanma izni alsa bile kayıt alamayacağı için ses kaydı yapamayacak mı? Bu durumu pek anlamadım. Gerçi niye soruyorsam, telefon kullanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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crazywinner3 1 yıl Haplo
Sanırım zorunlu bildirimle ancak ses kaydı yapabilecek benim tahminim bu yönde. Vpn'ler gibi ancak foreground service aracılığı ile çalıştırılacaklar, hep bildirimi olduğundan haberimiz olacak
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sadrag 1 yıl
Güzel bir önlem ama piyasadaki telefonların neredeyse %90 ının Android P ye ulaşamayacağını düşününce şimdilik pekte işe yaramayacak gibi duruyor. En azından Lolipop'ta yapsalardı daha iyi olurdu..
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