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Apple LCD'den vazgeçmiyor: Metal arka yüzeyli 6.1 inçlik ucuz iPhone yolda

Japonya kaynaklı yeni haberlere göre amiral gemisi modellerinde OLED ekrana geçiş yapan Apple, 6.1 inç LCD ekrana sahip düşük fiyatlı bir iPhone hazırlıyor. Detaylar haberimizde...
1 yıl
4,4b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Görünüşe bakılırsa Apple henüz LCD'ye veda etmeye hazır değil. Japonya'dan gelen yeni bir rapor Cupertino merkezli teknoloji devinin, amiral gemisi modellerinde OLED ekrana geçiş yapma kararına rağmen 6.1 inçlik LCD ekrana sahip bir telefon geliştirme sürecinde olduğunu iddia ediyor.
Ayrıca Bkz. "Snapdragon 845, yeni akıllı telefonlara ne getirecek?"
Nikkei kaynaklı habere göre Apple gelecek gelecek yıl daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli çıkarabilir. Cihazın LCD ekrana sahip olması nedeniyle iPhone X'un halefinden daha ucuz olacağı söyleniyor. Nikkei'ye konuşan kaynak, Apple'ın LCD'li modeli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da gördüğümüz metal arka panelle donatacağını açıkladı.

Birkaç farklı renkte gelecek

Şirketin planları hakkında bilgisi olan bu kişi "6.1 inçlik LCD modeli büyük bir olasılıkla metal arka yüzeye sahip olacak ve birkaç farklı renkte sunulacak" dedi. Üretilmesi düşünülen bu iPhone'lar için metal arka panelin Tayvan merkezli Pegatron'un yan kuruluşu Casetek tarafından tedarik edilebileceği belirtiliyor.
https://asia.nikkei.com/Business/AC/Apple-planning-LCD-iPhone-with-a-metal-case-for-2018-source Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
3 model nedir ya? Yap x ve x plus yeter. 70 tane model çıkarınca IOS ne hallere düşüyor görüyoruz.
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Fx_57,5 1 yıl
sadece 5999'a şimdiden sıraya girelim
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keremec 1 yıl
Ucuz ve iphone mu. En son 5c de boyle denmişti görmüştük ucuzluğunu
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serty23 1 yıl
iphone ekranları zaten çok kaliteli , samsung tft-lcd ile yanyana koy arada çok fark var .... 8 plus büyüklüğünde bir model 4 bin gibi bi fiyata çıkarsa kapışılır millet oled falan çok bilmiyor zaten...
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flowerhorn 1 yıl
6.1 inch , 320 ppi
Şaka mı ?
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kadirirdem 1 yıl
Ucuz ve iPhone yan yana olmuyor,boşa zorlamayın 5C gibi satılmaz.
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vjdrsjejv 1 yıl
Sağ tarafta kırık dişli üç İPhone görünce midem bulandı tek başına o kadar gözüme batmıyordu
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
3 model nedir ya? Yap x ve x plus yeter. 70 tane model çıkarınca IOS ne hallere düşüyor görüyoruz.
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Buhar Abi 1 yıl
Apple Yavaş Çiğerimi Söktün.
2 Gün Oldu X Alalı.
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sdbz 1 yıl Buhar Abi
Böbreğini satanlardan sonra ciğerini satanları da görmüş olduk :D
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keremec 1 yıl
Ucuz ve iphone mu. En son 5c de boyle denmişti görmüştük ucuzluğunu
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alp0007 1 yıl
Satış rekoru kırar.
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EyeCoral 1 yıl
Aslında Apple hiçbir zaman OLED ekrana sıcak bakmadı bence, zorunluluktan geçti ama başını çok ağrıtacağını da biliyor, Oled çok güzel ama ne yaparsa yapsın, ne kadar optimize ederse etsin ekrandaki yanma problemi kaçınılmaz, ne kadar sevmesem de Apple sorunlu cihazla anışmak istemiyor, aslında nihai hedefi mikroled ekranlar ama heralde 2020 sonrası gelecek onlarda
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Whippoorwill 1 yıl
En azından tasarımda bütünlük sağlayacaklar gibi duruyor. O ilginç ekran çentiğine alışsak iyi olacak galiba.
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teknoloji, akıllı telefon ve
13 etiket daha ekran OLED LCD cep telefonu rapor ucuz iphone x metal nikkei Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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