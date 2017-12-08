Apple LCD'den vazgeçmiyor: Metal arka yüzeyli 6.1 inçlik ucuz iPhone yolda

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Görünüşe bakılırsa Apple henüz LCD'ye veda etmeye hazır değil. Japonya'dan gelen yeni bir rapor Cupertino merkezli teknoloji devinin, amiral gemisi modellerinde OLED ekrana geçiş yapma kararına rağmen 6.1 inçlik LCD ekrana sahip bir telefon geliştirme sürecinde olduğunu iddia ediyor.Ayrıca Bkz. "Snapdragon 845, yeni akıllı telefonlara ne getirecek?"
Nikkei kaynaklı habere göre Apple gelecek gelecek yıl daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli çıkarabilir. Cihazın LCD ekrana sahip olması nedeniyle iPhone X'un halefinden daha ucuz olacağı söyleniyor. Nikkei'ye konuşan kaynak, Apple'ın LCD'li modeli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da gördüğümüz metal arka panelle donatacağını açıkladı.
Birkaç farklı renkte gelecekŞirketin planları hakkında bilgisi olan bu kişi "6.1 inçlik LCD modeli büyük bir olasılıkla metal arka yüzeye sahip olacak ve birkaç farklı renkte sunulacak" dedi. Üretilmesi düşünülen bu iPhone'lar için metal arka panelin Tayvan merkezli Pegatron'un yan kuruluşu Casetek tarafından tedarik edilebileceği belirtiliyor.
https://asia.nikkei.com/Business/AC/Apple-planning-LCD-iPhone-with-a-metal-case-for-2018-source Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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