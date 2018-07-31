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Apple Pay kullananlar iki yıl içinde 225 milyona çıkacak

Mobil cüzdan kullanıcılarının 2020'ye kadar 450 milyona ulaşması bekleniyor. Android sektöre hakim olsa da 2 yıl sonra Apple Pay kullanıcıları tüm mobil cüzdan sahiplerinin %50'sini oluşturacak.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple Pay en popüler dijital ödeme platformlarından biri olarak önümüzdeki yıllarda Samsung ve Google gibi rakiplerinin önünde yer alacak. Dijital cüzdanlar hızla yaygınlaşırken temassız ödemelerin önümüzdeki iki yıl içinde 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
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Juniper Research tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılına kadar dünya genelindeki tüm mobil cüzdan sahiplerinin %50'sini Apple Pay kullanıcılarının oluşturacağına dair tahminlere yer verildi. Araştırma şirketi Fitbit Pay ve Huawei Pay gibi mobil ödeme pazarına yeni giriş yapan platformların büyük olasılıkla büyümeyeceğini ve mobil cüzdanların Apple, Samsung ve Google öncülüğünde ilerleme kaydedeceğini söylüyor.

Apple Pay kredi kartı çıkıyor

Raporda, 2020 yılına kadar yaklaşık 450 milyon kullanıcının mobil cüzdanlardan faydalanacağı ve bunun 225 milyonluk kısmının Apple Pay kullanıcıları olacağı yazıyor. Ayrıca mobil cüzdanların 2020 yılına kadar 2 trilyon dolarlık toplam temassız harcamaların %15'ini oluşturacağı da dip not olarak belirtilmiş.
Cupertino'lu şirket anlaşmalı banka sayısını sürekli olarak arttırıyor ve önümüzdeki yıl Apple Pay markalı bir kredi kartı çıkaracak. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca uygulanan özel indirimler ve Apple Pay promosyonları da mobil cüzdanın popülaritesini arttırmasında büyük rol oynadı.

https://appleinsider.com/articles/18/07/30/apple-pay-may-account-for-half-of-mobile-wallet-users-by-2020 Yorum Yaz
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Extreme Victory 9 ay en beğenilen
A-aaa Apple haberi ve hala trol yok, fandroid yok şaşırdık mı? Evet hemde çok 😱
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defected 9 ay
apple özelinde değil ama bu teknoloji kesinlikle çok daha hızlı yaygınlaşmalı
tüm kartları cep telefonunda taşıyabilmek harika olur
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esmerbuyucu 9 ay
Türkiye'ye de çok geçmeden gelmeli, en kötü 2019 sonu.
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intel7mix 9 ay
Android kullananlar nasıl kullanacak peki. Android tarafında olmazsa paypal yerine geçemez
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alimmm78 9 ay
Türkiyeye gelse de kullansak
Bütün kartlar ulaşım kredi banka hepsi temassız olabiliyor olsa çok iyi olacak
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-tayfun- 9 ay
Umarım Türkiye'yede gelir yakın zamanda.
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Extreme Victory 9 ay en beğenilen
A-aaa Apple haberi ve hala trol yok, fandroid yok şaşırdık mı? Evet hemde çok 😱
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alemburda34 9 ay Extreme Victory
Kimin asıl fanboy olduğu belli pes valla
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Escapetolife 9 ay
Umarım yaygınlaşıp yeni özelliklerle paypal hakimiyetine son verir.
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akıllı telefon, temassız ödeme ve
7 etiket daha apple pay mobil ödeme cep telefonu mobil cüzdan Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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