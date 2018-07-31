Apple Pay kullananlar iki yıl içinde 225 milyona çıkacak

Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple Pay en popüler dijital ödeme platformlarından biri olarak önümüzdeki yıllarda Samsung ve Google gibi rakiplerinin önünde yer alacak. Dijital cüzdanlar hızla yaygınlaşırken temassız ödemelerin önümüzdeki iki yıl içinde 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

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Juniper Research tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılına kadar dünya genelindeki tüm mobil cüzdan sahiplerinin %50'sini Apple Pay kullanıcılarının oluşturacağına dair tahminlere yer verildi. Araştırma şirketi Fitbit Pay ve Huawei Pay gibi mobil ödeme pazarına yeni giriş yapan platformların büyük olasılıkla büyümeyeceğini ve mobil cüzdanların Apple, Samsung ve Google öncülüğünde ilerleme kaydedeceğini söylüyor.

Apple Pay kredi kartı çıkıyor

Raporda, 2020 yılına kadar yaklaşık 450 milyon kullanıcının mobil cüzdanlardan faydalanacağı ve bunun 225 milyonluk kısmının Apple Pay kullanıcıları olacağı yazıyor. Ayrıca mobil cüzdanların 2020 yılına kadar 2 trilyon dolarlık toplam temassız harcamaların %15'ini oluşturacağı da dip not olarak belirtilmiş.

Cupertino'lu şirket anlaşmalı banka sayısını sürekli olarak arttırıyor ve önümüzdeki yıl Apple Pay markalı bir kredi kartı çıkaracak. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca uygulanan özel indirimler ve Apple Pay promosyonları da mobil cüzdanın popülaritesini arttırmasında büyük rol oynadı.

https://appleinsider.com/articles/18/07/30/apple-pay-may-account-for-half-of-mobile-wallet-users-by-2020