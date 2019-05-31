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Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak

Yazılım devi Microsoft, oyuncuları sevindirecek bir karara imza attı. Şirket bundan böyle rakip platformu olan Steam üzerinden daha fazla oyunu kullanıcıları ile buluşturacağını açıkladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,6b
2
18
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft biraz şaşırtıcı olsa da, rakip platformu olan Steam'in işlerini kolaylaştıracak bir karar verdi. Şirketten yapılan açıklamalara göre bundan böyle Steam mağazasında çok daha fazla Xbox Game Studios oyunu kullanıcılara sunulacak.

Oyuncuların seçenekleri çoğalacak

Microsoft bu oyunları geleneksel olarak yalnızca Windows ve konsollar için Xbox Live aracılığıyla dağıtıyordu. Ancak şirket yetkilileri kullanıcılara, oyunlarını alabilecekleri başka platformlar seçenekleri de sunmak için Steam mağazasında daha fazla oyuna yer verileceğini belirtiyorlar. Xbox markasının lideri Phil Spencer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Amacımız, Xbox Game Studios PC oyunlarımızı Windows'taki kendi Microsoft Mağazamız da dahil olmak üzere birçok mağazada kullanıma sunmak. Biz, kullanıcılara PC oyunlarını nereden alacaklarını seçme hakkı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Microsoft, milyonlarca PC oyuncusunun oyunlarını Steam'den almayı tercih ettiğini ve onlardan daha fazla seçenek istedikleri konusunda geri bildirim aldıklarını kabul ediyor. Spencer, Microsoft'un çok yakın bir sürede onlarca Xbox Game Studios oyununu Steam mağazasına ekleneceğinin müjdesini de verdi.

https://news.xbox.com/en-us/2019/05/30/microsoft-approach-to-pc-gaming/ Yorum Yaz
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TearsForFears 1 hf. en beğenilen
Bence steam yerine epic store da satışa çıkarsınlar. Steame %30 pay vermek akıl karı değil. Hemde epicin yaptığı indirimler şuan steamden çok daha iyi. Doları 2 den sayıp 80 lira üzeri oyunlara 60 lira indirim yapıyorlar. 60 dolarlık oyunu 39 liraya aldım
Bence steam yerine epic store da satışa çıkarsınlar. Steame %30 pay vermek akıl karı değil. Hemde epicin yaptığı indirimler şuan steamden çok daha iyi. Doları ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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ezicioyuncu 1 hf.
epic'e verse ne olacak sanki her oyun indirime giriyor. Epic'te az çakal değil tamam iyi hoş detroit'i 20 ye aldık ama mesela ubisoft'un oyunları veya diğer bir çok yapımcı epic indirimleri nedeni ile satışlarını durdurdu indirimlerden etkilenmesinler diye ben steam'de böyle bir rezillik görmedim 8 yıldır
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Virtual Reality 1 hf.
Yeni nesil Xbox tam anlamıyla PC oyunlarınıda oynatacaksa, insanlar Xboxlarının içine Steam'i de yüklemek isteyeceklerdir. Microsoft'un bu hamleleri, Steam ile yakınlaşması, vs. bu işlerin hazırlığı ve geliştirici kitlerine özel bir ön denemesi olabilir.

İyi bir web tarayıcıya sahip, Excel, Word, PowerPoint, Paint, Paint 3D, Not Defteri gibi bilimum windows programlarının çalışabildiği Windows 10'lu bir Xbox'ı safkan PC oyuncuları da gözü kapalı tercih edebileceğinden dolayı rakibi Playstation dan çok satabilir. Hiç belli olmaz bir anda Steam kütüphanesindeki oyunları çalıştıracak duruma gelebilir ve böyle bir durumda yok satar. Tabi, Google Stadia 10 yıl içinde konsollara ve ekran kartı piyasasına çok ağır darbe vuracak. Piyasa nasıl şekillenir bilemeyiz.

Microsoft'un rakibi Sony'den daha çok konsol satışı yapabilmesinin tek yolu; Windows 10 tabanlı olan, PC oyunlarının çalışabildiği, Steam kütüphanesini destekleyen bir konsol piyasaya sürmesidir. Neden olmasın?
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Lucidbit 1 hf.
"Stadia" nasıl da esnetiyor..
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Nerevarine 1 hf.
Forza gelir o zaman?
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CoreXXX 1 hf.
Rakip platform değil. Steam yerel kullanıcı dostu platform 😊
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Akbaba89 1 hf.
Allahını seven üstüme fable 2 atsın
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thanatos13 1 hf.
microsoft oyunları yakında playstation'a da gelir mi acaba
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CaSsErDoDo 1 hf.
Şuradaki yorumları okudukça gülüyorum ya. Adamların yatırımcı sayfasını açın da bir raporlarını okuyun.
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TheNewAtilla 1 hf. CaSsErDoDo
Özet geçebilir misin
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lterlemez 1 hf.
Bence biraz kıvırıyor; bana kalırsa, oyun dağıtım tarafını pc için kotaramadılar ki şikayetlerden anlaşılabiliyor. Güncelleme de bile oyunun komple inmesi vb nedenlerle pc tarafını Steam'e yıkacaklar.
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TearsForFears 1 hf. en beğenilen
Bence steam yerine epic store da satışa çıkarsınlar. Steame %30 pay vermek akıl karı değil. Hemde epicin yaptığı indirimler şuan steamden çok daha iyi. Doları 2 den sayıp 80 lira üzeri oyunlara 60 lira indirim yapıyorlar. 60 dolarlık oyunu 39 liraya aldım
2 Yanıt Yanıtla +12
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ertech26 1 hf. TearsForFears
Bence Epic e bilgisayardaki tüm bilgileri vermek akıl karı değil...
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TheNewAtilla 1 hf. TearsForFears
İndirimleri süper ama 60 tllik indirim sürdürülebilir birşey değil. Ama steam vs epic kafa kafaya olursa tüketiciler karlı çıkar.
Xbox gamepass de pcye geliyor. W10 mağazası da radikal değişiklik yapacaktır. Pc oyunculuğunun altın günlerini yaşamasına az kaldı.
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