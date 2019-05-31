Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak

Teknoloji Editörü
Microsoft biraz şaşırtıcı olsa da, rakip platformu olan Steam'in işlerini kolaylaştıracak bir karar verdi. Şirketten yapılan açıklamalara göre bundan böyle Steam mağazasında çok daha fazla Xbox Game Studios oyunu kullanıcılara sunulacak.
Oyuncuların seçenekleri çoğalacak
Microsoft bu oyunları geleneksel olarak yalnızca Windows ve konsollar için Xbox Live aracılığıyla dağıtıyordu. Ancak şirket yetkilileri kullanıcılara, oyunlarını alabilecekleri başka platformlar seçenekleri de sunmak için Steam mağazasında daha fazla oyuna yer verileceğini belirtiyorlar. Xbox markasının lideri Phil Spencer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Amacımız, Xbox Game Studios PC oyunlarımızı Windows'taki kendi Microsoft Mağazamız da dahil olmak üzere birçok mağazada kullanıma sunmak. Biz, kullanıcılara PC oyunlarını nereden alacaklarını seçme hakkı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Microsoft, milyonlarca PC oyuncusunun oyunlarını Steam'den almayı tercih ettiğini ve onlardan daha fazla seçenek istedikleri konusunda geri bildirim aldıklarını kabul ediyor. Spencer, Microsoft'un çok yakın bir sürede onlarca Xbox Game Studios oyununu Steam mağazasına ekleneceğinin müjdesini de verdi.
https://news.xbox.com/en-us/2019/05/30/microsoft-approach-to-pc-gaming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi bir web tarayıcıya sahip, Excel, Word, PowerPoint, Paint, Paint 3D, Not Defteri gibi bilimum windows programlarının çalışabildiği Windows 10'lu bir Xbox'ı safkan PC oyuncuları da gözü kapalı tercih edebileceğinden dolayı rakibi Playstation dan çok satabilir. Hiç belli olmaz bir anda Steam kütüphanesindeki oyunları çalıştıracak duruma gelebilir ve böyle bir durumda yok satar. Tabi, Google Stadia 10 yıl içinde konsollara ve ekran kartı piyasasına çok ağır darbe vuracak. Piyasa nasıl şekillenir bilemeyiz.
Microsoft'un rakibi Sony'den daha çok konsol satışı yapabilmesinin tek yolu; Windows 10 tabanlı olan, PC oyunlarının çalışabildiği, Steam kütüphanesini destekleyen bir konsol piyasaya sürmesidir. Neden olmasın?
Xbox gamepass de pcye geliyor. W10 mağazası da radikal değişiklik yapacaktır. Pc oyunculuğunun altın günlerini yaşamasına az kaldı.
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