Microsoft, Steam üzerindeki oyun seçeneklerini çoğaltacak

Microsoft biraz şaşırtıcı olsa da, rakip platformu olan Steam'in işlerini kolaylaştıracak bir karar verdi. Şirketten yapılan açıklamalara göre bundan böyle Steam mağazasında çok daha fazla Xbox Game Studios oyunu kullanıcılara sunulacak.

Oyuncuların seçenekleri çoğalacak

Microsoft bu oyunları geleneksel olarak yalnızca Windows ve konsollar için Xbox Live aracılığıyla dağıtıyordu. Ancak şirket yetkilileri kullanıcılara, oyunlarını alabilecekleri başka platformlar seçenekleri de sunmak için Steam mağazasında daha fazla oyuna yer verileceğini belirtiyorlar. Xbox markasının lideri Phil Spencer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Amacımız, Xbox Game Studios PC oyunlarımızı Windows'taki kendi Microsoft Mağazamız da dahil olmak üzere birçok mağazada kullanıma sunmak. Biz, kullanıcılara PC oyunlarını nereden alacaklarını seçme hakkı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

https://news.xbox.com/en-us/2019/05/30/microsoft-approach-to-pc-gaming/

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Microsoft, milyonlarcaoyunlarını Steam'den almayı tercih ettiğini ve onlardanistedikleri konusunda geri bildirim aldıklarını kabul ediyor. Spencer, Microsoft'un çok yakın bir süredeSteam mağazasına ekleneceğinin müjdesini de verdi.