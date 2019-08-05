Apple'a iPhone ekranı üreten Sharp, Vietnam'da fabrika kuracak

Apple'ın önemli tedarikçilerinden biri olan Sharp, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşına yanıt olarak, üretiminin bir bölümünü Çin'den Vietnam'a taşıyacağını açıkladı.

Teknoloji şirketleri Çin'i terkediyor

Reuters'da yayınlanan habere göre Sharp'ın 25 milyon dolar sermaye ile kuracağı Vietnam'daki yeni fabrikası, önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren Apple için LCD ekranlar üretecek. Sharp şu anda Apple iPhone XR modelleri için LCD panelleri tedarik ediyor ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı neticesinde maliyeti düşük tutmak için Çin'den çıkacağı ifade ediliyor.

https://www.reuters.com/article/us-sharp-vietnam/apple-supplier-sharp-tumbles-as-trade-gloom-offsets-vietnam-plant-plans-idUSKCN1US0PV

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Trump’ın Çin’in ithalatına daha fazlauygulaması, bazı büyük şirketlerin üretimlerinin bir kısmını Çin’den çıkarmayıolarak görmelerine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerdehaber kuruluşu Nikkei,'ın Çin'deki toplam üretiminin yaklaşıkplanladığını duyurmuştu. Apple her ne kadar ABD Başkanı'ndan vergi indirimi talep etse de, gelen haberlerhükümetinin Çin'e yönelik uyguladığı vergi tarifesini daha dayönünde.