Apple'a iPhone ekranı üreten Sharp, Vietnam'da fabrika kuracak

Teknoloji Editörü
Apple'ın önemli tedarikçilerinden biri olan Sharp, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşına yanıt olarak, üretiminin bir bölümünü Çin'den Vietnam'a taşıyacağını açıkladı.
Teknoloji şirketleri Çin'i terkediyor
Reuters'da yayınlanan habere göre Sharp'ın 25 milyon dolar sermaye ile kuracağı Vietnam'daki yeni fabrikası, önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren Apple için LCD ekranlar üretecek. Sharp şu anda Apple iPhone XR modelleri için LCD panelleri tedarik ediyor ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı neticesinde maliyeti düşük tutmak için Çin'den çıkacağı ifade ediliyor.Trump’ın Çin’in ithalatına daha fazla vergi tarifesi uygulaması, bazı büyük şirketlerin üretimlerinin bir kısmını Çin’den çıkarmayı son çare olarak görmelerine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Japon haber kuruluşu Nikkei, Apple'ın Çin'deki toplam üretiminin yaklaşık üçte birini taşımayı planladığını duyurmuştu. Apple her ne kadar ABD Başkanı'ndan vergi indirimi talep etse de, gelen haberler Trump hükümetinin Çin'e yönelik uyguladığı vergi tarifesini daha da yükselteceği yönünde.
https://www.reuters.com/article/us-sharp-vietnam/apple-supplier-sharp-tumbles-as-trade-gloom-offsets-vietnam-plant-plans-idUSKCN1US0PV Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple bu bilgiyi teknoloji editörleri üzerinden son kullanıcıya taşımayarak yanlış bir yol izlemiş...