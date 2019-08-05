Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir

Teknoloji Editörü
Reuters'ın yeni bir raporuna göre Huawei, ABD'li şirketlerle ticaret yapma yasağı kararının sonrasında geliştirmeye başladığı kendi işletim sistemi olan Hongmeng'i bu hafta tanıtacak.
9 Ağustos'ta tanıtılabilir
Raporun içeriğinde, Huawei'nin Hongmeng OS adlı kendi işletim sistemini 9 Ağustos Cuma günü Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek olan geliştiriciler konferansında su yüzüne çıkaracağı belirtiliyor. Huawei yöneticilerinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Hongmeng işletim sisteminin ilk olarak Honor akıllı televizyonlara geleceği ve yazılımın öncelikle IoT cihazlar için tasarlandığı açıkladılar.Ayrıca rapor Hongmeng işletim sistemini, Google'ın geliştirdiği ve geniş bir kullanım alanı olacak Fuchsia ile de karşılaştırıyor. Huawei'nin işletim sisteminin, bir mikro çekirdek etrafında inşa edildiği ve böylece yapay zekayı kullanarak birden fazla platformda çalışabilecek şekilde tasarlandığı da belirtiliyor. Bununla birlikte Hongmeng'in şu an akıllı telefonlarda da test edildiği ve yılın sonlarında Huawei Mate 30 Pro amiral gemisi ile birlikte piyasaya sürülebileceği dahi söyleniyor.
https://www.theverge.com/2019/8/5/20754443/huawei-hongmeng-os-phone-announcement-developer-conference Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sistem hızlı çalışabilir, hız konusunda artık androidin de problemi kalmadı. Önemli olan milyonlarca kişinin kullandığı uygulamalarla pazara çıkabilmek. Yani bir insan huawei aldığında ihtiyacı olan her uygulamayı hemen elinin altında bulmalıdır. Göstermelik 2-3 app ile bu iş olmaz. Ki huawei de bunun farkındadır diye düşünüyorum zira adamlar dünyanın en büyük üreticilerinden biri ve uzun yıllardır bu sektördeler.
Bence sistem duyurulup beta dağıtılacak ve geliştiricilerle masaya oturulacak. Bir yandan geliştiricilerle anlaşma sağlanacak, bir yandan da sistemin eksiklikleri giderilecek. Tabi bunları yaparken reklam ve pazarlama faaliyetlerine de odaklanması gerekecek.
Andorid açık kaynak kodlu bir sistem ve bunu herkes alıp, altyapı üzerine kendi işletim sistemini inşa edebilir. Bunu birçok teknoloji yazarı da söylüyor zaten. Önemli olan kullanıcılardan ilgi görmek. Android tabanlı bir işletim sistemi yapmak, göbekten halen androide bağlısın demek. Evet açık kaynaklar kapanmaz ama bu yine de risk oluşturur. Öte yandan sıfır bir işletim sistemi kurmanın maliyeti ve sonuçta çıkacak olanın kullanıcılar nezdinde takdir görüp göremeyeceği bilinmiyor. O yüzden huawei, esnek bir sistem tasarlamış. Yani bir güncelleme ile tüm cihazlarını bu işletim sistemine çevirebilir. Ama android bağımlılığından kurtulmak anlamına gelmez bu hamle. Yine de elini güçlendirecek bir hamle,orası aşikar tabi.
İşi çok zor ve büyük. Kolaylıklar dilerim zira andorid ve iosa karşı bir rakip iyi olacaktır.