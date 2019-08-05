Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir

Çinli telekominikasyon devi Huawei'nin ABD ticaret yasağı sonrasında geliştirmeye başladığı kendi işletim sistemi olan Hongmeng'in bu hafta içinde tanıtılması planlanıyor.
2 gün
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Reuters'ın yeni bir raporuna göre Huawei, ABD'li şirketlerle ticaret yapma yasağı kararının sonrasında geliştirmeye başladığı kendi işletim sistemi olan Hongmeng'i bu hafta tanıtacak.

9 Ağustos'ta tanıtılabilir

Raporun içeriğinde, Huawei'nin Hongmeng OS adlı kendi işletim sistemini 9 Ağustos Cuma günü Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek olan geliştiriciler konferansında su yüzüne çıkaracağı belirtiliyor. Huawei yöneticilerinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Hongmeng işletim sisteminin ilk olarak Honor akıllı televizyonlara geleceği ve yazılımın öncelikle IoT cihazlar için tasarlandığı açıkladılar.
Ayrıca rapor Hongmeng işletim sistemini, Google'ın geliştirdiği ve geniş bir kullanım alanı olacak Fuchsia ile de karşılaştırıyor. Huawei'nin işletim sisteminin, bir mikro çekirdek etrafında inşa edildiği ve böylece yapay zekayı kullanarak birden fazla platformda çalışabilecek şekilde tasarlandığı da belirtiliyor. Bununla birlikte Hongmeng'in şu an akıllı telefonlarda da test edildiği ve yılın sonlarında Huawei Mate 30 Pro amiral gemisi ile birlikte piyasaya sürülebileceği dahi söyleniyor.


https://www.theverge.com/2019/8/5/20754443/huawei-hongmeng-os-phone-announcement-developer-conference Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dmclskn 13 sa.
Firma mimlenmiş olmasıyla beraber bunu yapan da teknoloji devi etkeni göz ardı edilmesin. Neticede firma kâr elde etmek ister ama edemeyeceğini görünce telefon parçası tedarikçisi yahut isim değiştirerek devam etmeye çalışır. Keşke Android ve İOS rakibi sistem olsa ortalık şenlenir ama ne yazık ki bahsettiğimiz rakiplerinin yazılım konusunda bilgi birikimleri çok fazla. Firma anlaşma yoluna gidecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 1 gün
yakın tarihte en büyük girişim ve büyük bir başarısızlık örneğini gördük microsoft ile. Geliştiricilere hiç destek verilmedi, gelirseniz gelin gelmezseniz keyfiniz bilir gibi gereksiz bir kibirle yaklaşıldı geliştiricilere. Hal böyle olunca platformun içi boş kaldı. Menüde vs gayet hızlı ve 512 mb ramle bile iosa yakın bir performans sunuyordu microsoft işletim sistemi.
sistem hızlı çalışabilir, hız konusunda artık androidin de problemi kalmadı. Önemli olan milyonlarca kişinin kullandığı uygulamalarla pazara çıkabilmek. Yani bir insan huawei aldığında ihtiyacı olan her uygulamayı hemen elinin altında bulmalıdır. Göstermelik 2-3 app ile bu iş olmaz. Ki huawei de bunun farkındadır diye düşünüyorum zira adamlar dünyanın en büyük üreticilerinden biri ve uzun yıllardır bu sektördeler.
Bence sistem duyurulup beta dağıtılacak ve geliştiricilerle masaya oturulacak. Bir yandan geliştiricilerle anlaşma sağlanacak, bir yandan da sistemin eksiklikleri giderilecek. Tabi bunları yaparken reklam ve pazarlama faaliyetlerine de odaklanması gerekecek.
Andorid açık kaynak kodlu bir sistem ve bunu herkes alıp, altyapı üzerine kendi işletim sistemini inşa edebilir. Bunu birçok teknoloji yazarı da söylüyor zaten. Önemli olan kullanıcılardan ilgi görmek. Android tabanlı bir işletim sistemi yapmak, göbekten halen androide bağlısın demek. Evet açık kaynaklar kapanmaz ama bu yine de risk oluşturur. Öte yandan sıfır bir işletim sistemi kurmanın maliyeti ve sonuçta çıkacak olanın kullanıcılar nezdinde takdir görüp göremeyeceği bilinmiyor. O yüzden huawei, esnek bir sistem tasarlamış. Yani bir güncelleme ile tüm cihazlarını bu işletim sistemine çevirebilir. Ama android bağımlılığından kurtulmak anlamına gelmez bu hamle. Yine de elini güçlendirecek bir hamle,orası aşikar tabi.
İşi çok zor ve büyük. Kolaylıklar dilerim zira andorid ve iosa karşı bir rakip iyi olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 gün
Bizdeki Mandacılar da Kendi İşletim sistemi için uğraşmaktansa Mandacılığı kabul ederler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 gün
neyin kafasındasın dostum...adamlara helal olsun bence kendi donanım ve yazılımını yapan firmalar inş çoğalır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 gün
SIRF Huawei degistiriyor diye merak edenler de cok olacaktir. Ozellikle Turkiye'den. Insanlar mevcut aliskanliklarini aboneliklerini uygulamalarini birden terk edecekler ve yeni platforma kesinlikle sadik kalacaklar :) ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 gün smart1978
akıllı TV ve IOT cihazlar için gelecekmiş, hangi alışkanlık ve abonelikten bahsediyorsunuz. Huawei tebrik ederim, işletim sistemi çıkarmak cesaret ister
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 2 gün
Cok merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2831 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, hongmeng os ve
5 etiket daha işletim sistemi mobil işletim sistemi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Nvidia son sürücü güncelleştirmesiyle 5 önemli güvenlik açığını kapattı 2 gün Intel ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağı bilgisi çeviri hatası çıktı 2 gün Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir 2 gün Fonksiyonel HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı satışa çıktı 2 gün Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı! 2 gün Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu 2 gün Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı 2 gün Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter 2 gün 8Chan sitesi Coudflare platformundan çıkarıldı 2 gün Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu 2 gün Huawei'den ders gibi bilgisayar | Matebook X Pro 2 gün Franky Zapata, Manş Denizi'ni 'uçan kaykayıyla' aşmayı başardı 2 gün Apple'a iPhone ekranı üreten Sharp, Vietnam'da fabrika kuracak 2 gün Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile geliyor 2 gün FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı 2 gün Boeing 737 Max uçaklarda artık iki bilgisayar olacak 2 gün Xiaomi güneş enerjisi ile çalışan akıllı telefon patenti aldı 2 gün 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı 2 gün LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı 2 gün OnePlus 7T Pro ilk görseli karşınızda 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir Sonraki Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı 3 gün Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone 3 gün Sony, Zombieland'in mobil oyununu duyurdu 3 gün Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu 3 gün Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor 3 gün Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu 3 gün Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek 3 gün Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV 3 gün Apple Card ile kripto para alınamayacak 3 gün Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek 3 gün Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı 3 gün Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı 3 gün RTÜK başkanı: Eleştiriler iyi niyetli değil, denetimsizlik söz konusu olamaz 3 gün Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor 3 gün İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek 3 gün Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı 3 gün Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı 3 gün Fortnite büyük rekabete hazır 3 gün Apple Music Türkiye istatistikleri 3 gün Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Yeni Peugeot 508 Yakında Türkiye' de...
DH Forum
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim