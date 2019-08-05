Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir

Reuters'ın yeni bir raporuna göre Huawei, ABD'li şirketlerle ticaret yapma yasağı kararının sonrasında geliştirmeye başladığı kendi işletim sistemi olan Hongmeng'i bu hafta tanıtacak.

9 Ağustos'ta tanıtılabilir

Raporun içeriğinde, Huawei'nin Hongmeng OS adlı kendi işletim sistemini 9 Ağustos Cuma günü Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek olan geliştiriciler konferansında su yüzüne çıkaracağı belirtiliyor. Huawei yöneticilerinin Reuters'a yaptıkları açıklamada Hongmeng işletim sisteminin ilk olarak Honor akıllı televizyonlara geleceği ve yazılımın öncelikle IoT cihazlar için tasarlandığı açıkladılar.

https://www.theverge.com/2019/8/5/20754443/huawei-hongmeng-os-phone-announcement-developer-conference

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Ayrıca rapor Hongmeng işletim sistemini, Google'ın geliştirdiği ve geniş bir kullanım alanı olacakile de karşılaştırıyor. Huawei'nin işletim sisteminin, biretrafında inşa edildiği ve böylece yapay zekayı kullanarakçalışabilecek şekilde tasarlandığı da belirtiliyor. Bununla birlikte Hongmeng'in şu an akıllı telefonlarda da test edildiği ve yılın sonlarındaamiral gemisi ile birlikte piyasaya sürülebileceği dahi söyleniyor.