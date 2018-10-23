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Apple'dan bir garip açıklama: iPhone isimlerine eklenen harflerin anlamı yok

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Schiller, iPhone isimlerine eklenen harflerin herhangi bir anlamının olmadığını açıkladı. Ancak kendisi daha önce farklı konuşmuştu...
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Cuma günü ön siparişe açılan iPhone XR, 26 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak. Apple'ın en yeni premium orta sınıf akıllı telefonu hakkında çok şey biliyor olsak da, iPhone XR ismindeki "R" harfinin ne anlama geldiğine dair bir fikrimiz yok.
Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Schiller'in kısa süre önce Engadget internet sitesine verdiği ropörtajda bu konuya bir açıklık getirmiş olması umuluyordu. Ne yazık ki Schiller, iPhone isimlerine eklenen harflerin uyduruk olduğunu ve gerçek bir anlamının olmadığını söyledi.
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Deneyimli yöneticinin bu açıklaması Apple'ın her yıl çıkardığı S markalı cihazların arkasında şifreli veya gizemli bir mesaj olmadığı anlamına geliyor. Aynı şey son R harfi için de geçerli. Sadece XR modelinin XS serisi cihazlardan ayırt edilmesini sağlıyor.

iPhone 3GS lansmanında S'yi açıklamıştı

Schiller, “Otomobilleri ve hızlı giden şeyleri seviyorum, R ve S de her ikisi de çok özel olan spor otomobilleri göstermek için kullanılan harflerdir” diyerek bu iki harfe yönelik bir eğilimi olduğunu ortaya koydu.
Schiller, S harfinin herhangi bir anlam ifade etmediğini söylemesine rağmen 2009 yılındaki iPhone 3GS lansmanında bizzat kendisi S'nin hızı (speed) temsil ettiğini belirterek, cihazın şimdiye kadar yaptıkları en hızlı iPhone olduğunu ifade etmişti. Bu S'yi açıklasa da R harfinin ne anlama geldiğini hala bilmiyoruz.

https://www.engadget.com/2018/10/22/iphone-xr-phil-schiller-interview/ Yorum Yaz
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EbuMuaz 6 ay en beğenilen
Ben yazayım; Schiller'ın geri vites (R) yapması anlamına geliyor.
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mylord92 6 ay
"S" Speed, "R" Reduced. İyi akşamlar 🤣
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DH Misafiri 6 ay
3GS tanıtımı sırasında sallamak zorunda kalmışlar. Şimdi ise trilyon doları geçen marka değeriyle, çok daha rahat oldukları anlaşılıyor.
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Jül Sezar 6 ay
Tim Cook'un erkek arkadaşı altında anlam arayıp kıskanmış trip atmış açıklama bu yüzden
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mylord92 6 ay
"S" Speed, "R" Reduced. İyi akşamlar 🤣
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sakarboy 6 ay mylord92
Bencede... 👍🏻
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ouzqan 6 ay
İnsan oğlu işte illa bir anlam yükleyecek.
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SEİCO 6 ay
Xs'den daha düşük olduğu için sden bir önceki harf olan r tercih edilmiş bu kadar basit. Gerisi öküzün altında buzağı arama meselesi
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ahmet_yıldırann 6 ay
Adamlar 9 senedir aynı pazarlama yöneticisi ile çalışıyorlar, demek ki...
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lebendefrans 6 ay
çok saçma bi tartışma değil mi bu? adamlar üretmiş koymuş işte ismini. masada neden ''m'' ''a'' ''s'' ''a'' harfleri var demek gibi bir şey?
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intel7mix 6 ay
İşine geldikleri gibi konuşuyorlar. Gidipte rasgele harf seçecek halleri yok ya.
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EbuMuaz 6 ay en beğenilen
Ben yazayım; Schiller'ın geri vites (R) yapması anlamına geliyor.
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