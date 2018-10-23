Apple'dan bir garip açıklama: iPhone isimlerine eklenen harflerin anlamı yok

Geçtiğimiz Cuma günü ön siparişe açılan iPhone XR, 26 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak. Apple'ın en yeni premium orta sınıf akıllı telefonu hakkında çok şey biliyor olsak da, iPhone XR ismindeki "R" harfinin ne anlama geldiğine dair bir fikrimiz yok.

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Schiller'in kısa süre önce Engadget internet sitesine verdiği ropörtajda bu konuya bir açıklık getirmiş olması umuluyordu. Ne yazık ki Schiller, iPhone isimlerine eklenen harflerin uyduruk olduğunu ve gerçek bir anlamının olmadığını söyledi.

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Deneyimli yöneticinin bu açıklaması Apple'ın her yıl çıkardığı S markalı cihazların arkasında şifreli veya gizemli bir mesaj olmadığı anlamına geliyor. Aynı şey son R harfi için de geçerli. Sadece XR modelinin XS serisi cihazlardan ayırt edilmesini sağlıyor.

iPhone 3GS lansmanında S'yi açıklamıştı

Schiller, “Otomobilleri ve hızlı giden şeyleri seviyorum, R ve S de her ikisi de çok özel olan spor otomobilleri göstermek için kullanılan harflerdir” diyerek bu iki harfe yönelik bir eğilimi olduğunu ortaya koydu.

Schiller, S harfinin herhangi bir anlam ifade etmediğini söylemesine rağmen 2009 yılındaki iPhone 3GS lansmanında bizzat kendisi S'nin hızı (speed) temsil ettiğini belirterek, cihazın şimdiye kadar yaptıkları en hızlı iPhone olduğunu ifade etmişti. Bu S'yi açıklasa da R harfinin ne anlama geldiğini hala bilmiyoruz.

https://www.engadget.com/2018/10/22/iphone-xr-phil-schiller-interview/