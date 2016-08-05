Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı

Ayrıca Bkz.

"Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak"

"Konuşmayı bırakıp harekete geçmeliyiz."

Campus 2'nin tüm elektrik ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan

Geçtiğimiz Haziran ayında bir enerji şirketi kurduğunu açıklayan Apple, güneş enerjisi satmak için gerekli olan izni de sonunda aldı. Dünya çapındaki ofislerinin, Apple Store'ların ve veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin %93'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayan dev şirket, artık resmi olarak enerji sektörüne de giriş yapıyor.Apple hali hazırdaolmak üzere toplam üç farklı konumda güneş enerjisi santraline sahip. Şirket 2015'in Şubat ayında Kaliforniya'daki 130MW'lık santral için First Solar isimli bir firmaylayapmış ve böylece bu yeni güneş santraline ortak olmuştu. Apple bu anlaşmayla birlikte tam 25 yıl boyunca 130MW'lık güce sahip olacak. Şirketin sahip olduğu bu toplam gücünbelirtiliyor.Geleceğimizi büyük ölçüde tehdit eden iklim değişikliğine karşı özellikle de Apple gibi dev şirketlerin aktif bir rol alması gerekiyor. Şirketin bu doğrultuda yaptığı Kaliforniya güneş santrali anlaşmasının ardından CEO Tim Cook da,"İklim değişikliğinin gerçek olduğunu biliyoruz. Artık konuşmayı bırakıp harekete geçmemizin vakti geldi." ifadelerini kullanmıştı.Apple'ın yenilenebilir enerji konusundaki bir başka projesiyse şirketin yeni genel merkezi Apple Campus 2 olacak. Önümüzdeki yıl itibariyle açılması beklenen bu uzay gemisi temalı kampüsün. Apple bu güneş panellerinden elde ettiği enerjinin fazlasını da satmayı planlıyor.