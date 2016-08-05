Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı

Dünyanın en değerli şirketlerinin zirvesinde yer alan Apple, çevre duyarlılığıyla da övgüyü hak ediyor. Bu alandaki yatırımlarını sürdüren şirket şimdi de ürettiği fazla enerjiyi satmak için izin aldı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
1
6
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz Haziran ayında bir enerji şirketi kurduğunu açıklayan Apple, güneş enerjisi satmak için gerekli olan izni de sonunda aldı. Dünya çapındaki ofislerinin, Apple Store'ların ve veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin %93'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayan dev şirket, artık resmi olarak enerji sektörüne de giriş yapıyor.

Apple hali hazırda Kaliforniya'da (130MW), Arizona'da (50MW) ve Nevada'da (20MW) olmak üzere toplam üç farklı konumda güneş enerjisi santraline sahip. Şirket 2015'in Şubat ayında Kaliforniya'daki 130MW'lık santral için First Solar isimli bir firmayla tam 850 milyon dolarlık dev bir anlaşma yapmış ve böylece bu yeni güneş santraline ortak olmuştu. Apple bu anlaşmayla birlikte tam 25 yıl boyunca 130MW'lık güce sahip olacak. Şirketin sahip olduğu bu toplam gücün on binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak"

"Konuşmayı bırakıp harekete geçmeliyiz."

Geleceğimizi büyük ölçüde tehdit eden iklim değişikliğine karşı özellikle de Apple gibi dev şirketlerin aktif bir rol alması gerekiyor. Şirketin bu doğrultuda yaptığı Kaliforniya güneş santrali anlaşmasının ardından CEO Tim Cook da,"İklim değişikliğinin gerçek olduğunu biliyoruz. Artık konuşmayı bırakıp harekete geçmemizin vakti geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Campus 2'nin tüm elektrik ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan

Apple'ın yenilenebilir enerji konusundaki bir başka projesiyse şirketin yeni genel merkezi Apple Campus 2 olacak. Önümüzdeki yıl itibariyle açılması beklenen bu uzay gemisi temalı kampüsün tüm enerji ihtiyacı çatısındaki güneş panelleri tarafından karşılanacak. Apple bu güneş panellerinden elde ettiği enerjinin fazlasını da satmayı planlıyor.
 

http://9to5mac.com/2016/08/04/apple-energy-regulatory-approval/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
"Apple'ın elektriği bile bir başka abi" diyen tipler türüyecek desenize...
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl giogo
Gereksiz eleştiri değil.

Apple'ın yaptığı iş gayet güzel ancak kantarın topuzunu kaçırıp Apple'ı babasının firması gibi savunan, tapar derecede yorumlar yapan, yanlışlarını/hatalarını görmezlikten gelen "bazı" kullanıcılarına ayar oluyorum.

Apple çıkıp "size aynı elektrik hizmetini sunucaz ancak mevcut faturanızın 10 katı para isticez" dese kalkıp ayakta alkışlayacak insanlar çıkabilir.


Gereksiz eleştiri değil.Apple'ın yaptığı iş gayet güzel ancak kantarın topuzunu kaçırıp Apple'ı babasının firması gibi savunan, tapar derecede yorum...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yaki83 3 yıl
Elektrigi biz bulduk demesinlerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Şimdi çıkarlar Apple'ın elektriği bir ayrı abi derler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 3 yıl
Çevre duyarlılığı mı? Para duyarlılığı mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
"Apple'ın elektriği bile bir başka abi" diyen tipler türüyecek desenize...
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
"Apple'ın elektriği bile bir başka abi" diyen tipler türüyecek desenize...

Sanada boş adam diyecekler türeyecektir. Ne güzel şey yapıyorlar işte, gereksiz eleştiriye gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türk yapımı Hocus, App Store’da bu hafta ücretsiz 3 yıl Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın 3 yıl Sony SRS-XB3 "Ekstra Bass" bluetooth hoparlörü inceliyoruz 3 yıl Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak 3 yıl Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak 3 yıl Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı 3 yıl IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü 3 yıl ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı 3 yıl FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı 3 yıl Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor 3 yıl HTC’de düşüş sürüyor 3 yıl 2si1 "Karpuz tadında" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Spotify yeni özelliği ile şarkı keşfetmeyi daha da kolaylaştırıyor 3 yıl Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak 3 yıl Apple, 200 000 dolar ödüllü açık bulma programı başlattı 3 yıl AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar 3 yıl Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor 3 yıl Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı 3 yıl iPhone 7′nin çalışır haldeki ilk videosu sızdırıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı Sonraki Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak 3 yıl "Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz 3 yıl MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı 3 yıl Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar 3 yıl LG V20, 6 Eylül’de geliyor 3 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi 3 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı 3 yıl BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak 3 yıl Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı 3 yıl Yenilikçi özellikleriyle Dropbox Paper, herkesin kullanımına açıldı 3 yıl Güncellenmiş Remix OS, Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunuldu 3 yıl Samsung, Fiat’ın Marelli iştirakini satın alıyor 3 yıl Drone'lar balinaların hayatlarını kurtaracak 3 yıl SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz 3 yıl Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 inceleme videosu 3 yıl DJI dünyanın ilk drone parkını açıyor 3 yıl Facebook'un hayranlık uyandıran yeni laboratuvarı: Area 404 3 yıl Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim