Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı

Geçtiğimiz Haziran ayında bir enerji şirketi kurduğunu açıklayan Apple, güneş enerjisi satmak için gerekli olan izni de sonunda aldı. Dünya çapındaki ofislerinin, Apple Store'ların ve veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin %93'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayan dev şirket, artık resmi olarak enerji sektörüne de giriş yapıyor.
Apple hali hazırda Kaliforniya'da (130MW), Arizona'da (50MW) ve Nevada'da (20MW) olmak üzere toplam üç farklı konumda güneş enerjisi santraline sahip. Şirket 2015'in Şubat ayında Kaliforniya'daki 130MW'lık santral için First Solar isimli bir firmayla tam 850 milyon dolarlık dev bir anlaşma yapmış ve böylece bu yeni güneş santraline ortak olmuştu. Apple bu anlaşmayla birlikte tam 25 yıl boyunca 130MW'lık güce sahip olacak. Şirketin sahip olduğu bu toplam gücün on binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak"
Apple hali hazırda Kaliforniya'da (130MW), Arizona'da (50MW) ve Nevada'da (20MW) olmak üzere toplam üç farklı konumda güneş enerjisi santraline sahip. Şirket 2015'in Şubat ayında Kaliforniya'daki 130MW'lık santral için First Solar isimli bir firmayla tam 850 milyon dolarlık dev bir anlaşma yapmış ve böylece bu yeni güneş santraline ortak olmuştu. Apple bu anlaşmayla birlikte tam 25 yıl boyunca 130MW'lık güce sahip olacak. Şirketin sahip olduğu bu toplam gücün on binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak"
"Konuşmayı bırakıp harekete geçmeliyiz."Geleceğimizi büyük ölçüde tehdit eden iklim değişikliğine karşı özellikle de Apple gibi dev şirketlerin aktif bir rol alması gerekiyor. Şirketin bu doğrultuda yaptığı Kaliforniya güneş santrali anlaşmasının ardından CEO Tim Cook da,"İklim değişikliğinin gerçek olduğunu biliyoruz. Artık konuşmayı bırakıp harekete geçmemizin vakti geldi." ifadelerini kullanmıştı.
Campus 2'nin tüm elektrik ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardanApple'ın yenilenebilir enerji konusundaki bir başka projesiyse şirketin yeni genel merkezi Apple Campus 2 olacak. Önümüzdeki yıl itibariyle açılması beklenen bu uzay gemisi temalı kampüsün tüm enerji ihtiyacı çatısındaki güneş panelleri tarafından karşılanacak. Apple bu güneş panellerinden elde ettiği enerjinin fazlasını da satmayı planlıyor.
http://9to5mac.com/2016/08/04/apple-energy-regulatory-approval/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın yaptığı iş gayet güzel ancak kantarın topuzunu kaçırıp Apple'ı babasının firması gibi savunan, tapar derecede yorumlar yapan, yanlışlarını/hatalarını görmezlikten gelen "bazı" kullanıcılarına ayar oluyorum.
Apple çıkıp "size aynı elektrik hizmetini sunucaz ancak mevcut faturanızın 10 katı para isticez" dese kalkıp ayakta alkışlayacak insanlar çıkabilir.