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Apple için acı bilanço: 2018'de 11 milyon iPhone'un pili değiştirildi

Eski iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıkan Apple, itibarını kurtarmak adına indirimli pil değişim kampanyası başlatmıştı. Geçen yıl tam 11 milyon iPhone'un pilinin yenilendiği ortaya çıktı.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, 2017 yılında eski iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıkınca kendini müşterilerine affettirmek adına indirimli pil değişim kampanyası başlatmıştı. 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam eden program kapsamında normalde 319 TL olan pil değişim ücreti 199 TL'ye (29 dolar) düşürüldü. Doğal olarak bu indirimi fırsat bilen birçok kullanıcı kampanyadan faydalanarak cihazının bataryasını yeniledi.
Ayrıca Bkz. "Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti"
Daring Fireball tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple yıl içinde 11 milyon iPhone'un pilini değiştirdi. Kıyaslama yapılabilmesi açısından Cupertinolu şirketin bir yıl boyunca normalde yaklaşık 1-2 milyon pil değişimi yaptığını belirtelim. Yani geçen yıl bu rakam tam 11 kat arttı. Apple CEO’su Tim Cook kısa süre önce CNBC kanalına verdiği röportajda, pil değişim kampanyasının zayıf iPhone satışlarında rol oynamış olabileceğini söylemişti.

Kampanya bitti iPhone satışları artacak mı?

İndirimli pil değişim kampanyasının sona ermesi ile birlikte bu yılki iPhone satışlarının daha iyi olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca şu an pil değişim ücreti 319 TL (en yeni modeller için 449 TL) olsa bile yeni bir iPhone'a yaklaşık 10 bin TL para vermektense eski cihazın pilini yenilemek, herkesin de kabul edeceği üzere çok daha cazip bir seçenek.

https://daringfireball.net/linked/2019/01/14/iphone-batteries-and-apples-quarterly-miss Yorum Yaz
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CWaRRioR 4 ay en beğenilen
Tim Cook'un pil değişim programının satışları azalttığını düşünmesi çok ilginç. Ne yani, kullanıcılar pil değişimi çok pahalı deyip yeni telefon mu alıyor yani? Ya kullanıcılarda ya Tim Cook'da ciddi bir mantıksızlık var. Bence düşen satışlara bahane aramaktan başka bir şey değil bu.
Diğer taraftan Apple için acı bilanço demek de doğru değil bence, zira 320-450 tl batarya değişim ücretleri daha çok kullanıcı için acı bir bilanço. İndirimle 200 tl olmasına da söyleyecek birşey bulamıyorum. Apple kendi ayıbını başka bir ayıpla kapamaya çalışıp, bu indirimi de düşük satış rakamlarının günah keçisi ilan etmiş. Ne diyelim...
Tim Cook'un pil değişim programının satışları azalttığını düşünmesi çok ilginç. Ne yani, kullanıcılar pil değişimi çok pahalı deyip yeni telefon mu alıyor yani?...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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mgokhanozen 4 ay
O pillerden yine kâr etmişlerdir.
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MaSSive 4 ay
Apple düşen satışlarla,Borsa daki hissedarlarını da kandıracak yollar ,bahaneler arıyor anlaşılan.
Gizli kapaklı işlemci hızını downclock yapmakla,mağdur ettiğin,enayi konumuna düşürdüğün ,salak yerine koyduğun,Türkiye yi geçtim,global anlamda bile en tepe modeli 2-3 sene 600-700 € $ bandın lanse edilirken, 1000-1400 dolara sadece ekranı büyümüş,ekran kasa oranı değişmiş iphone ları 2 kat fiyatına satmaya çalıştığınız için değil yani,
Mantığa bak,
Apple lütuf etmiş 400 liralık batarya yı 200 lira yada yavaşlatmayla mağdur ettikleri kişilerin cihazlarının bataryalarını bedava değiştirerek.Apple dan Allah razı olsun,
200 - 400 TL veripte batarya değiştirmekten se ,10 bin tl verip iphone almak zorunda kalacaktı bir kesim.
Artık ,yıllık ,periyodik satış rakamlarını bile vermek ten çekinen bir Firma Apple ,her sene 2 milyon batarya değiştiriyor iken, 9 milyon artı bir fazlalık satış grafiğini bu denli etkilemez.Satış grafiği daha da düşmüş durum da.
Umarım daha da beter olurlar.
Apple düşen satışlarla,Borsa daki hissedarlarını da kandıracak yollar ,bahaneler arıyor anlaşılan.Gizli kapaklı işlemci hızını downclock yapmakla,mağdur et...
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OverClocK1ng 3 ay
Acı bilanço muuuu.

Yaw, 100 liraya mal edip, 319 liraya sattığı pili 199 liraya değiştirdi.
Oyyy Allah'ım, ne kadar acı...
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alikaptanoglu 4 ay
Androide göre apple ürünler çok daha güvenli.Açıkcası parası olan kesinlikle kullanmalı. Zaten pil mevzusunda adamlar bence haklı. Telefonun tam performansta çalışmaması sıkıntıları azaltır. Alternatif uygulamaları arıyorsanız bu siteden bulabilirsiniz.https://alternative.tips/
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V4LKyR 4 ay
Apple yırttı... Milyarlarca dolar ceza ödemelilerdi.
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brownness 4 ay
Hatırladım şu cupertino lu şirket değil mi bu.
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El_domingo 4 ay
iphone satısları ciddi sekilde dusmesine ragmen fiyat indirimine gitmeyişleri enteresan hele bizim gibi ulkelerde uyguladıkları fiyat stratejisi anormal bu arada turkiyede 10 senede 10ml uzerinde iphone satısı yapılmış..apple zirveyi gordu bundan sonra gercekten piyasayı okuyup dogru kararkar almazlarsa cokus cok daha hızlı olacak...
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DeWTurk 4 ay
apple benim için bitmiştir. Çok koyu bir apple fanatiğiydim. Sonunda bitti. Yazık umarım sonları nokia gibi olur.
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Askaparta 4 ay
Hoşafı çıksın Apple’ın.
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Jon SNOW 37 4 ay
Ulan turkiyede senelik ne kadar iphone satiliyor
Turkiyede satis patlamasi yapsa ne olur yapmasa ne olur
Turkiye cok kucuk bir pazar
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Curimo 4 ay
Hala bu edepsiz markanın telefonlarını kullananların olduğunu görmek beni dehşete düşürüyor.
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yorumculuklar 4 ay
Pili değiştirirken para kazanmadılar sanki
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3qzotix 4 ay yorumculuklar
Pili 50 dolardan satsalar, maliyeti 20 dolar olsa 30 dolar kar ediyorlar fakat insanları yeni telefon almaya yönlendirebilirse bunun 20 katı kar yapıyorlar. (telefon maliyeti:400dolar, satış fiyatı:1000dolar)
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akıllı telefon, indirim ve
7 etiket daha kampanya cep telefonu pil değişim 11 milyon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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