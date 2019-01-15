Apple için acı bilanço: 2018'de 11 milyon iPhone'un pili değiştirildi

Apple, 2017 yılında eski iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıkınca kendini müşterilerine affettirmek adına indirimli pil değişim kampanyası başlatmıştı. 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam eden program kapsamında normalde 319 TL olan pil değişim ücreti 199 TL'ye (29 dolar) düşürüldü. Doğal olarak bu indirimi fırsat bilen birçok kullanıcı kampanyadan faydalanarak cihazının bataryasını yeniledi.

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11 milyon iPhone'un pilini değiştirdi. Kıyaslama yapılabilmesi açısından Cupertinolu şirketin bir yıl boyunca normalde yaklaşık 1-2 milyon pil değişimi yaptığını belirtelim. Yani geçen yıl bu rakam tam 11 kat arttı. Apple CEO’su Tim Cook kısa süre önce CNBC kanalına verdiği röportajda, pil değişim kampanyasının zayıf iPhone satışlarında rol oynamış olabileceğini Daring Fireball tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple yıl içindeiPhone'un pilini değiştirdi. Kıyaslama yapılabilmesi açısından Cupertinolu şirketin bir yıl boyunca normalde yaklaşıkpil değişimi yaptığını belirtelim. Yani geçen yıl bu rakam tamarttı. Apple CEO’su Tim Cook kısa süre önce CNBC kanalına verdiği röportajda, pil değişim kampanyasınınrol oynamış olabileceğini söylemişti

Kampanya bitti iPhone satışları artacak mı?

İndirimli pil değişim kampanyasının sona ermesi ile birlikte bu yılki iPhone satışlarının daha iyi olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca şu an pil değişim ücreti 319 TL (en yeni modeller için 449 TL) olsa bile yeni bir iPhone'a yaklaşık 10 bin TL para vermektense eski cihazın pilini yenilemek, herkesin de kabul edeceği üzere çok daha cazip bir seçenek.

https://daringfireball.net/linked/2019/01/14/iphone-batteries-and-apples-quarterly-miss