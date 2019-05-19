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Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir

Ortaya çıkan yeni bir Apple patenti, şirketin ekrana gömülü parmak izi teknolojisi konusunda rakiplerinden farklı bir teknoloji geliştirdiğini gösteriyor. İşte Apple'ın planları.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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1
33
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticileri son dönemde üst segment cihazlarına, ekrana gömülü parmak izi sensörü teknolojisini entegre ediyorlar. Pazara hakim olan birçok şirket bu teknolojiyi benimserken, Apple ise yine geriden gelmeyi tercih ediyor. Ancak bu teknolojiyi bir adım ileri götürmeyi planlayarak.

Ekranın her yeri kullanılabilecek

Patently Apple sitesinin haberine göre, Apple'ın ortaya çıkan yeni patenti, şirketin bu güne kadarki en iddialı planlarından biri olabilir. Şirket ultrasonik çözümler üreten rakiplerinin aksine, ekranın altına iğne deliği kameralar yerleştirmeyi planlıyor. Bu sayede de parmak tarama işlemi ekranın sadece bir bölümünde değil, neredeyse tümünde yapılabilecek.
Bu da kullanıcıların parmaklarını ekranın herhangi bir yerine dokundurarak bu teknolojiyi kullanabilecekleri anlamına geliyor. Apple'ın sağlıkla ilgili geliştirdiği özellik ve teknolojileri düşünecek olursak, bu teknolojinin sağlık uygulamaları konusunda da kullanılabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde şirketin geliştirdiği bu teknolojiyle ilgili yeni bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/05/next-gen-under-the-display-touch-id-could-use-an-array-of-pin-hole-cameras-to-capture-biometric-data.html Yorum Yaz
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KalemKolik 2 hf. en beğenilen
Hani parmak izi artık gereksizdi. Eskimiş teknolojiydi. Yüz tanıma daha güvenliydi
Nereden nereye. Bir zamanlar teonolojiye yön veren firma şuan yıllarca geriden takip ediyor rakiplerini.
Sonra yinede zam yapıp. Satışlar düştü diye ağlıyorlar.
Amerikada da satışlarıda iyice düşerse trump yetişir. Apple hariç bütün telefon satışlarını abd de yasaklar.
Hani parmak izi artık gereksizdi. Eskimiş teknolojiydi. Yüz tanıma daha güvenliydiNereden nereye. Bir zamanlar teonolojiye yön veren firma şuan yıllarca ge...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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shade_boi 2 hf.
Burada istediğiniz kadar b.k atın adamlar teknolojiye yön veriyor. İlk kez iPhone 5s’te parmak izi okuyucu kullandılar. Ondan sonra herkes koymaya başladı. Daha sonra çentikli ekran yaptılar. Herkes laf ediyor ama tüm firmaların çentikli ekranlı modelleri çıktı. Kulaklık girişini kaldırdılar. Çoğu telefonda artık kulaklık girişi yok. Yani istediğiniz kadar laf edin bu adamlar bu işi biliyor.
Burada istediğiniz kadar b.k atın adamlar teknolojiye yön veriyor. İlk kez iPhone 5s’te parmak izi okuyucu kullandılar. Ondan sonra herkes koymaya başladı. Daha...
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5 Yanıt Yanıtla +20
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idris 2 hf. shade_boi
Bilmeyenler için şuraya yazalım;
İlk parmak izi biyometrik sensörü bulunan telefon Apple değil.
gsmarena.com/... (Ocak 2011 de tanıtıldı. Bizzat kullandım. Parmak izi sensörü günün koşullarına göre çok başarılı idi. Apple Eylül 2013'te iPhone 5s'i tanıttı.)
Yüz tanıma ile kilit açma ilk kez Apple tarafından icat edilmedi.
gsmarena.com/... (Android 4.0 ile birlikte Face Unlock duyuruldu. Ekim 2011. Oldukça ilkeldi. Şimdiki sensörler ile kıyaslanmaz tabiki.)
İlk çentikli ekrana sahip telefon ESsential Phone
gsmarena.com/... (Sınırlı bir pazarda satışa sunulmuş olsa da ilk olduğu gerçeğini değiştirmiyor.)
Hatta ilk dokunmatik ekranlı telefon da Apple tarafından üretilmedi. gsmarena.com/... (Piyasaya sürüldüğü dönemde kapasitif ekranlar henüz seri üretime girebilecek olgunlukta değildi. Daha öncesinde üretilmiş onlarca Palm OS modelleri de var.)
Ancak kapasitif ekranlı tamamen dokunma ve kaydırma hareketleri ile kullanıma odaklı çok başarılı bir arayüze sahip telefon Apple tarafından rakiplerinden önce piyasaya sürülmüştür. Yepyeni bir anlayış getirmiştir.
Bilmeyenler için şuraya yazalım;İlk parmak izi biyometrik sensörü bulunan telefon Apple değil.gsmarena.com/...(Ocak 2011 de tanıtıl...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Askaparta 2 hf.
Parmak izi teknolojisine harcananlarla parmağa yakılacak yüzük telefonlar yapılırdı. Elmanın en önemli farkı, pahalılığı.
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DPLALİ 2 hf.
Parmak izi muhabbeti yapanlar olmuş. Bende öyle bir şey diyeceğim ki kimsenin bir şey demesine gerek kalmayacak. 64 Bit Mimari Mobil İşlemci! İlk 64 Bit işlemcili telefon 5S’dir. Ondan önce çıkmış tüm telefonlarda hep 32 Bit Mimari işlemciler kullanılıyordu. Anlıyacağınız Apple olmasaydı hala elinizde takoz, doğru dürüst işletim sistemi olmayan, ikide bir tekleyen, multitask bile yapamayan (yapanlarda adam gibi yapamıyor) Nokia’lar olacaktı. Apple’dan önce de vardı Akıllı telefon kavramı ama cidden emin olun o zaman Akıllı telefon denen cihazların hiç biri akıllı değildi. Rezistif ekran denen bir iğrenç ötesi basmatik bu telefonlara o zamanlar akıllı dediğime gülüyorum ya. Apple sayesinde böyle telefonlardan kurtulduk. Apple İPhone ile 2007’den sonra yepyeni bir sayfa açtı telefon dünyasında. Bir çok firmaya ilham oldu. 2008’de ise Google Apple’dan aldığı ilham ile Android’i çıkarttı. Apple 2013’e kadar bir çok devrimsel yeniliklere imza attı. Hala gelmiş “Pormok ozo opplo’non doğol” diyor. Değil evet ama Apple’dan öncede eminim çok tırt ve güvenliksiz bir teknolojiydi bu. Şu an piyasada ki en iyi parmak izi sensörleri Apple’in çünkü yazılımla birlikte güvenlik en tepe noktada. Gelip bana şimdiden Fanboy diyecekler siz ne oluyorsunuz Allah aşkına? Siz kimsiniz ya bir anlatın. İşiniz gücünüz Apple’a çamur atmak mı sizin? Sizde Android Fanboy’sunuz o zaman. Pardon Dandroid.
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CoreXXX 2 hf.
telefonu cebe koyunca yada tutunca açılır. ekrandan ve önden parmak izi olan tüm telefonlarda bu sıkıntı varken tüm ekranda daha çok sıkıntı olabilir
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Krone 2 hf.
Bir teknolojiyi nasıl geliştireceklerini ve bunu nasıl pazarlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Burada bazıları istediği kadar yırtınsın, önce şu buldu önce bu buldu desin. Önce bulmak mı önemli yoksa bunu kullanılabilir hale getirmek, insanların beğenisine sunmak mı önemli bunu bir düşünsünler.
Sayılan markaların çoğu tarih oldu gitti. Yenileri de eklenecek.
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Vayy be şimdi bu özellik için telefonumu satıp yeni İphone u bekleyeyim
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Grand_Alexander 2 hf.
assistive touch ile ekrana çıkan o sanal hom butonu ile tüm ekranda kullanım sağlanabilir...
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xenix 2 hf.
Apple bıraktığı bir şeye tekrar dönmez, inatçı bir firma. Geliştirdiği teknoloji başka bir amaç sağlıyordur mutlaka yan ürün olarak parmak izinide okuması mümkündür. Tim apple ın en büyük devrimi sağlık alanında atacağını söylemişti bu teknoloji atıyorum ekran üzerinden deri tarama oksijen miktarını ölçme belkide tansiyon ölçmeyi mümkün kulacak bir gelişme olabilir.
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V4LKyR 2 hf.
Vay be... Adam öyle bir savunuyor ki, Apple kendisinin olsa bu kadar savunmayacak :D
Etkileyici bir durum.
ADAMLAR APPLE'A AŞK İLE BAĞLANMIŞLAR...
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***RAMMSTEIN*** 2 hf.
Hani atalarımızın bi lafı var “.. ürür kervan yürür” diye. Apple’ın mantığı bu...
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Ayyıldız Türk 2 hf.
Vaybe yine büyülendik
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