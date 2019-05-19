Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir

Akıllı telefon üreticileri son dönemde üst segment cihazlarına, ekrana gömülü parmak izi sensörü teknolojisini entegre ediyorlar. Pazara hakim olan birçok şirket bu teknolojiyi benimserken, Apple ise yine geriden gelmeyi tercih ediyor. Ancak bu teknolojiyi bir adım ileri götürmeyi planlayarak.

Ekranın her yeri kullanılabilecek

Patently Apple sitesinin haberine göre, Apple'ın ortaya çıkan yeni patenti, şirketin bu güne kadarki en iddialı planlarından biri olabilir. Şirket ultrasonik çözümler üreten rakiplerinin aksine, ekranın altına iğne deliği kameralar yerleştirmeyi planlıyor. Bu sayede de parmak tarama işlemi ekranın sadece bir bölümünde değil, neredeyse tümünde yapılabilecek.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/05/next-gen-under-the-display-touch-id-could-use-an-array-of-pin-hole-cameras-to-capture-biometric-data.html

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Bu da kullanıcıların parmaklarını ekranındokundurarak bu teknolojiyi kullanabilecekleri anlamına geliyor. Apple'ın sağlıkla ilgili geliştirdiği özellik vedüşünecek olursak, bu teknolojinin sağlık uygulamaları konusunda da kullanılabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde şirketin geliştirdiği bu teknolojiyle ilgilide paylaşılması bekleniyor.