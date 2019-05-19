Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticileri son dönemde üst segment cihazlarına, ekrana gömülü parmak izi sensörü teknolojisini entegre ediyorlar. Pazara hakim olan birçok şirket bu teknolojiyi benimserken, Apple ise yine geriden gelmeyi tercih ediyor. Ancak bu teknolojiyi bir adım ileri götürmeyi planlayarak.
Ekranın her yeri kullanılabilecek
Patently Apple sitesinin haberine göre, Apple'ın ortaya çıkan yeni patenti, şirketin bu güne kadarki en iddialı planlarından biri olabilir. Şirket ultrasonik çözümler üreten rakiplerinin aksine, ekranın altına iğne deliği kameralar yerleştirmeyi planlıyor. Bu sayede de parmak tarama işlemi ekranın sadece bir bölümünde değil, neredeyse tümünde yapılabilecek.Bu da kullanıcıların parmaklarını ekranın herhangi bir yerine dokundurarak bu teknolojiyi kullanabilecekleri anlamına geliyor. Apple'ın sağlıkla ilgili geliştirdiği özellik ve teknolojileri düşünecek olursak, bu teknolojinin sağlık uygulamaları konusunda da kullanılabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde şirketin geliştirdiği bu teknolojiyle ilgili yeni bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.
https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/05/next-gen-under-the-display-touch-id-could-use-an-array-of-pin-hole-cameras-to-capture-biometric-data.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nereden nereye. Bir zamanlar teonolojiye yön veren firma şuan yıllarca geriden takip ediyor rakiplerini.
Sonra yinede zam yapıp. Satışlar düştü diye ağlıyorlar.
Amerikada da satışlarıda iyice düşerse trump yetişir. Apple hariç bütün telefon satışlarını abd de yasaklar.
İlk parmak izi biyometrik sensörü bulunan telefon Apple değil. gsmarena.com/... (Ocak 2011 de tanıtıldı. Bizzat kullandım. Parmak izi sensörü günün koşullarına göre çok başarılı idi. Apple Eylül 2013'te iPhone 5s'i tanıttı.)
Yüz tanıma ile kilit açma ilk kez Apple tarafından icat edilmedi. gsmarena.com/... (Android 4.0 ile birlikte Face Unlock duyuruldu. Ekim 2011. Oldukça ilkeldi. Şimdiki sensörler ile kıyaslanmaz tabiki.)
İlk çentikli ekrana sahip telefon ESsential Phone gsmarena.com/... (Sınırlı bir pazarda satışa sunulmuş olsa da ilk olduğu gerçeğini değiştirmiyor.)
Hatta ilk dokunmatik ekranlı telefon da Apple tarafından üretilmedi. gsmarena.com/... (Piyasaya sürüldüğü dönemde kapasitif ekranlar henüz seri üretime girebilecek olgunlukta değildi. Daha öncesinde üretilmiş onlarca Palm OS modelleri de var.)
Ancak kapasitif ekranlı tamamen dokunma ve kaydırma hareketleri ile kullanıma odaklı çok başarılı bir arayüze sahip telefon Apple tarafından rakiplerinden önce piyasaya sürülmüştür. Yepyeni bir anlayış getirmiştir.