Apple'ın ilk orijinal dizisi 'The Morning Show' için fragman geldi

Dijital yayın platformu TV+'ı resmen piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, orijinal içeriklerini de artık yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlıyor. Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getiren The Morning Show dizisi için ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
The Morning Show'un başrollerinde Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin aslında daha çok bir komedi şeklinde olması bekleniyordu ancak yayınlanan ilk fragmanda pek de öyle olmadığını gördük. Dram türündeki dizide sabah programlarında çalışan sunucuların ilginç hayatına tanıklık edeceğiz.
Ayrıca Bkz. "İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı"
Financial Times tarafından yapılan habere göre The Morning Show, Apple'ın en yüksek yatırım gerçekleştirdiği orijinal içeriği olmuş. Kadroda birçok önemli yıldız oyuncunun yer alması nedeniyle bütçenin arttığı belirtiliyor.
The Morning Show'un yayınlanan ilk fragmanı şu anda birçok izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Merakla beklenen dizinin Apple TV+ ile birlikte kasım ayında yayınlanması bekleniyor.
The Morning Show'un başrollerinde Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin aslında daha çok bir komedi şeklinde olması bekleniyordu ancak yayınlanan ilk fragmanda pek de öyle olmadığını gördük. Dram türündeki dizide sabah programlarında çalışan sunucuların ilginç hayatına tanıklık edeceğiz.
Ayrıca Bkz. "İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı"
Financial Times tarafından yapılan habere göre The Morning Show, Apple'ın en yüksek yatırım gerçekleştirdiği orijinal içeriği olmuş. Kadroda birçok önemli yıldız oyuncunun yer alması nedeniyle bütçenin arttığı belirtiliyor.
The Morning Show'un yayınlanan ilk fragmanı şu anda birçok izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Merakla beklenen dizinin Apple TV+ ile birlikte kasım ayında yayınlanması bekleniyor.
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Disney: Marvel, Starwars, Pixar, Hulu
Apple: The morning show.