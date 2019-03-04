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Apple, katlanabilir iPhone'la ilgili ilk patentini aldı

Katlanabilir akıllı telefon konusunda sessiz ve derinden ilerleyen Apple'ın, katlanabilir ekranların kırılmasını önleyecek bir patent aldığı ortaya çıktı. İşte konunun detayları.
2 ay
9,9b
1
14
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple, katlanabilir iPhone'la ilgili ilk patentini aldı
Samsung ve Huawei'nin öncülük yaptıkları katlanabilir akıllı telefon teknolojisine Apple'ın da katılacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Tarihi ne zaman olur bilinmez ama şirketin planlarında katlanabilir bir iPhone modelinin olduğu dillendiriliyor. Şirket bu teknoloji ile ilgili ilk patentini aldı bile.

2020 yılında tanıtılabilir

Soğuk havaların OLED ekranları kırılgan hale getirebileceğini düşünen Apple, katlanabilir telefonlar açısından bunun bir handikap olabileceğini düşünüyor. Şirketin katlanabilir iPhone modelinin ekranını, olası bir kırılmaya karşı koruyabilecek bir dizi sensör ve mikro ısıtıcı üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Katlanabilir cihazların ekranlarında kullanılan yapıştırıcı ve diğer elementlerin soğuk havalarda esnemeye karşı dirençli olabileceğini düşünen Apple mühendisleri bu handikapı nasıl aşabileceklerini araştırıyorlar.
Apple, katlanabilir iPhone'la ilgili ilk patentini aldı
Patent, ekranın belirli bir alanındaki pikselleri aydınlatmaya veya bir ısıtma sisteminin eklenmesine dayanıyor ve Apple bu çözümle, soğuk havalarda cihazın açılıp kapanmasını daha kolay bir hale getireceğini düşünüyor. Katlanabilir cihazların henüz kullanımda olmaması sebebiyle ne gibi sorunlar doğurabileceği şimdilik bilinmezken, Apple'ın ileriye yönelik bu önlemi, kullanıcılar açısından oldukça olumlu karşılanabilir.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(apple.AANM.+AND+20190228.PD.)&OS=aanm/apple+and+pd/2/28/2019&RS=(AANM/apple+AND+PD/20190228) Yorum Yaz
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faniseyler 2 ay en beğenilen
Bence ilk apple yapmıştı zaten katlanabilir işini.
Alüminyum kasa bildiğin arka cepte katlanıyordu.
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Escapetolife 2 ay
İlk yapmak önemli değil, akıllı saati de diğerleri apple'dan 3-4 sene önceden çıkardı fakat apple şu an piyasaya hakim, katlanabilir ekranlarda da durum böyle olabilir.
İlk yapmak önemli değil, akıllı saati de diğerleri apple'dan 3-4 sene önceden çıkardı fakat apple şu an piyasaya hakim, katlanabilir ekranlarda da durum böyle o...
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1 Avatar
The.Mafia 2 ay
Evet 20000 liralık telefon geliyor
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adroid 2 ay
Katlanabilir telefon almak yerine düz telefon almak daha mantıklı ekrana bir koruyucu cam ve arka tarafına silikon kılıf takmadan olmaz kırılır
Gorilla glass olayı da hikaye s10 sağlamlık testinde kulak hizasından düşme ile paramparça oldu ekran sağlam diye yutturup duruyorlar siz de hemen gidin alın s10'u koyun gibi
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scorpion20 2 ay
biz ayfonu onlar parayı katlasınlar
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DH Misafiri 2 ay
apple silah zoruylamı satıyo gerizekalı gerizekalı konuşma
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Askaparta 2 ay
Aman kalsın, başkası katlansın.
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RickCooL 2 ay
Bu katlanabilir işi tutmaz bana kalırsa
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redoano 2 ay
simdi yillar (!) sonra bi tane kiytirik katlanabilir telefon yapar Apple, ondan sonra "ilk apple yapti, devrim" olur. Yillar sonra (!) bu mesajimi guncelleyecegim.
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huseyincarnege 2 ay
aman katlana katlana fiyatları bihal olmuş telefon katlansa ne yazacak işin sonunda bizi katlıcak pilide bigün gitmicek :)
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yucelyzc 2 ay yeni yorumcu huseyincarnege
Ülkedeki ekonomi vergiler katlıyor apple ın katlamasıyka kalsa keşke

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Escapetolife 2 ay
İlk yapmak önemli değil, akıllı saati de diğerleri apple'dan 3-4 sene önceden çıkardı fakat apple şu an piyasaya hakim, katlanabilir ekranlarda da durum böyle olabilir.
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jordan24 2 ay
👎
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