Apple, katlanabilir iPhone'la ilgili ilk patentini aldı

Samsung ve Huawei'nin öncülük yaptıkları katlanabilir akıllı telefon teknolojisine Apple'ın da katılacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Tarihi ne zaman olur bilinmez ama şirketin planlarında katlanabilir bir iPhone modelinin olduğu dillendiriliyor. Şirket bu teknoloji ile ilgili ilk patentini aldı bile.

2020 yılında tanıtılabilir

Soğuk havaların OLED ekranları kırılgan hale getirebileceğini düşünen Apple, katlanabilir telefonlar açısından bunun bir handikap olabileceğini düşünüyor. Şirketin katlanabilir iPhone modelinin ekranını, olası bir kırılmaya karşı koruyabilecek bir dizi sensör ve mikro ısıtıcı üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Katlanabilir cihazların ekranlarında kullanılan yapıştırıcı ve diğer elementlerin soğuk havalarda esnemeye karşı dirençli olabileceğini düşünen Apple mühendisleri bu handikapı nasıl aşabileceklerini araştırıyorlar.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(apple.AANM.+AND+20190228.PD.)&OS=aanm/apple+and+pd/2/28/2019&RS=(AANM/apple+AND+PD/20190228)

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Patent, ekranın belirli bir alanındakiaydınlatmaya veya bir ısıtma sisteminin eklenmesine dayanıyor ve Apple bu çözümle, soğuk havalarda cihazın açılıp kapanmasını daha kolay bir haledüşünüyor. Katlanabilir cihazların henüz kullanımda olmaması sebebiyle ne gibi sorunlar doğurabileceği şimdilik bilinmezken, Apple'ın ileriye yönelik bu önlemi, kullanıcılar açısından oldukçakarşılanabilir.