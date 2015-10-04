Apple, kendi web sitesindeki Windows logosunu değiştirerek Microsoft'u "trolledi"

Zaman zaman dev şirketler arasındaki rekabete tanık oluyoruz, konu teknoloji olduğunda ise bu rekabet daha çok kızışarak tatlı sürtüşmeleri beraberinde getiriyor. Bu seferki sürtüşme ABD'li iki dev şirket Apple ve Microsoft arasında geçiyor.

Apple iCloud Calendar uygulaması için yardımcı bir sayfa oluşturarak bu sayfanın altında uygulamanın erişilebileceği platformları sıralamış. Ancak sıralamada sağ tarafta yer alan Windows logosundaki gariplik oldukça dikkat çekici. Şirket Microsoft'un uzun süredir kullandığı ve markalaştırdığı logo yerine klasik bir pencere logosu koyarak Microsoft'u bir anlamda "trollemiş".

Aslında bu hamle Microsoft'un uzun bir süre önce yaptığı iPhone 5C göndermesine geç gelmiş bir cevap olabilir. Hatırlatmak gerekirse şirket, plastik kasalı iPhone modeli duyurulduğunda akıllı telefonun Lumia cihazlarına benzediğini ima eden bazı göndermeler yapmıştı.

https://support.apple.com/en-us/HT203521