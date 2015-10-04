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Apple, kendi web sitesindeki Windows logosunu değiştirerek Microsoft'u "trolledi"

3 yıl
5,2b
1
28
Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Apple, kendi web sitesindeki Windows logosunu değiştirerek Microsoft'u
Zaman zaman dev şirketler arasındaki rekabete tanık oluyoruz, konu teknoloji olduğunda ise bu rekabet daha çok kızışarak tatlı sürtüşmeleri beraberinde getiriyor. Bu seferki sürtüşme ABD'li iki dev şirket Apple ve Microsoft arasında geçiyor.

Apple iCloud Calendar uygulaması için yardımcı bir sayfa oluşturarak bu sayfanın altında uygulamanın erişilebileceği platformları sıralamış. Ancak sıralamada sağ tarafta yer alan Windows logosundaki gariplik oldukça dikkat çekici. Şirket Microsoft'un uzun süredir kullandığı ve markalaştırdığı logo yerine klasik bir pencere logosu koyarak Microsoft'u bir anlamda "trollemiş".
Aslında bu hamle Microsoft'un uzun bir süre önce yaptığı iPhone 5C göndermesine geç gelmiş bir cevap olabilir. Hatırlatmak gerekirse şirket, plastik kasalı iPhone modeli duyurulduğunda akıllı telefonun Lumia cihazlarına benzediğini ima eden bazı göndermeler yapmıştı.
 
Apple, kendi web sitesindeki Windows logosunu değiştirerek Microsoft'u
 

https://support.apple.com/en-us/HT203521 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Microsoft da çürük elma resmi koyarak misilleme yaparsa iyi bir cevap olur.
2 Yanıt Yanıtla +53
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Windows10 3 yıl
Daha önce remote desktop olayında, windows pc'yi mavi ekran hatasını gösteren bir logo kullanmışlardı. bunlar ufak ama güzel sürtüşmeler.
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talihyasin 3 yıl
os x isletim sisteminde ağda bir windows pc gorurse logosunu bu sekilde gosteriyor.
cdn.osxdaily.com/...

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os x isletim sisteminde ağda bir windows pc gorurse logosunu bu sekilde gosteriyor.cdn.osxdaily.com/...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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esmerbuyucu 3 yıl
Bence koydukları logo gayet şık olmuş.
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dreameren 3 yıl
Çok iyi gönderme. 👍
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WB 3 yıl
Apple, Microsoft, Google.. Dunyanin parasini ulkelerine akitan daha niceleri gibi uc buyuk amerikan firmasi, bence bunu tartisalim..
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Manchester United 3 yıl
Böyle şeyler iyidir rekabeti arttırır.
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Götterfunken 3 yıl
😒
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Turkforce 3 yıl
Ülke Gündemi altında trollere Troll deyince suç, ama haber yapınca herşey normal demek.
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talihyasin 3 yıl
os x isletim sisteminde ağda bir windows pc gorurse logosunu bu sekilde gosteriyor.
cdn.osxdaily.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +5
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Xloud 3 yıl
Yav yıllardır kullanıcıları trollüyor Apple bu ne ki?
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sofistike38 3 yıl
Ha ha ha aman ne komik. O değil de şu troll lafının orada burada kullanılıp durmasına uyuz oluyorum
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wolf silver 3 yıl
Apple genelde cevap vermiyor. Ama bu sefer tepki vermiş.
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SiNaPSiS 3 yıl
Güldüm
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Smile Man 3 yıl
Koca koca şirketlerin yaptiğina bak.
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