Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi

Apple, iPhone'ların pil kapasitesini artırma konusunda çok yoğun bir mesai harcamıyor gibi görünüyor. Ya da iPhone'ların pil ömrünün hep aynı kalması bizi böyle düşünmeye itmiş de olabilir. Bloomberg’in son raporuna bakılırsa Cupertinolu şirket pil teknolojisi konusundaki çalışmalarına güç katacak önemli bir ismi kadrosuna kattı.

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Şirket, 2015’ten bu yana Samsung SDI'da lityum pil ve yeni nesil pil teknolojileri üzerine çalışan Soonho Ahn’ı işe aldı. Deneyimli yönetici Apple'ın pil geliştirme konusundaki çalışmalarına öncülük edecek. Ahn'ın özellikle iPhone'a mı odaklanacağı yoksa iPhone, iPad ve MacBook dizüstü bilgisayarların genelinde kullanılacak pillerin geliştirilmesi için mi çalışacağı henüz bilinmiyor.

2019 iPhone'larda 4.000 mAh pil görebiliriz

Geçtiğimiz günlerde 2019'da piyasaya sürülecek iPhone'ların 4.000 mAh kapasiteli pile sahip olacağını öne süren bir takım söylentiler çıkmıştı. Ancak bunun Ahn'ın çalışmaları sayesinde mi olacağı henüz bilinmiyor. Her halükarda Apple'ın pil geliştirme konusundaki çalışmalarına hız kazandırdığını öğrenmek sevindirici.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/apple-hires-samsung-battery-executive-to-help-lead-its-own-work?srnd=technology-vp