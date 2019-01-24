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Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi

Apple, pil geliştirme biriminin başına 2015’ten bu yana Samsung SDI'da görev yapan Soonho Ahn'ı getirdi. Deneyimli yönetici Cupertinolu şirketin pil geliştirme çalışmalarına liderlik edecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPhone'ların pil kapasitesini artırma konusunda çok yoğun bir mesai harcamıyor gibi görünüyor. Ya da iPhone'ların pil ömrünün hep aynı kalması bizi böyle düşünmeye itmiş de olabilir. Bloomberg’in son raporuna bakılırsa Cupertinolu şirket pil teknolojisi konusundaki çalışmalarına güç katacak önemli bir ismi kadrosuna kattı.
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Şirket, 2015’ten bu yana Samsung SDI'da lityum pil ve yeni nesil pil teknolojileri üzerine çalışan Soonho Ahn’ı işe aldı. Deneyimli yönetici Apple'ın pil geliştirme konusundaki çalışmalarına öncülük edecek. Ahn'ın özellikle iPhone'a mı odaklanacağı yoksa iPhone, iPad ve MacBook dizüstü bilgisayarların genelinde kullanılacak pillerin geliştirilmesi için mi çalışacağı henüz bilinmiyor.

2019 iPhone'larda 4.000 mAh pil görebiliriz

Geçtiğimiz günlerde 2019'da piyasaya sürülecek iPhone'ların 4.000 mAh kapasiteli pile sahip olacağını öne süren bir takım söylentiler çıkmıştı. Ancak bunun Ahn'ın çalışmaları sayesinde mi olacağı henüz bilinmiyor. Her halükarda Apple'ın pil geliştirme konusundaki çalışmalarına hız kazandırdığını öğrenmek sevindirici.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/apple-hires-samsung-battery-executive-to-help-lead-its-own-work?srnd=technology-vp Yorum Yaz
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bircancan 3 ay
iphone pillerin mAh degeri zaten düşük onu herkes biliyor ama , asıl sorun o degil asıl sorun iphone pil,lerinin cok erken ölmesi.bu transfer olayı iphone pillerin kapasite kaybı yasatmadan daha üzun süre kullanması içindir.galaxy s8 yeni cıkarken bunu samsung aciklamisti s8 pilini uzun sure kapasite kaybetmeden kullana bileceksiniz diye ama nerde s8 in pilide cabuk kaybediyor kapasiteyi Li-ion pil sonuçta adi belli.suan 2014 model telefon var kutunun icinde cikan pili ile kapasiteside iyi olarak kullaniyorum cok memnunum.
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apeirons 3 ay
Pili daha da batırması için mi gelmiş.
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intel7mix 3 ay
Daha fazla pille gelirse cihaz satışları önemli ölçüde artabilir.
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Whippoorwill 3 ay
Patlama konusunda keyifle yorum yapan herkesi buraya davet ediyorum.
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Mellkor 3 ay
Artık ya küçük alana büyük pil yada aynı boyutta ki telefona daha yüksek kapasite mi gelecek bilmiyorum ama pil konusunda bir gelişme olmalı.
Not: mevcut pil teknolojisi (kimyası) ile çok büyük ilerleme olmayacağı aşikar.
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ozakin70 3 ay
Başlık şöyle olmalıydı: Apple Bombayı Patlattı
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dr20mouse 3 ay
Patlayan iPhone'lar is coming
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cumur 3 ay
samsung nasıl kaptırmış elemanı
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scrserhat 3 ay
Oo note 7 alırım bir dal
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