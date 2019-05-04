Apple satışları geçen yıla kıyasla %30 düştü - Huawei ise %50 artış gördü

IDC’den gelen yeni rapora göre akıllı telefon endüstrisinden değerli sayılar ortaya çıktı. 2019’un ilk çeyreğini kapsayan verilere göre toplam 310,8 milyon akıllı telefon satıldı. Bu toplam satış, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %6,6 daha düşük.

Ülke bazında en büyük düşüşü ABD görerek bu çeyrekte %15 daha az telefon satışı yaşadı. Amerika hala en büyük pazarlardan bir tanesi olsa da kullanıcılar artık daha az telefon değiştiriyor.

71,9 milyon satışla Samsung hala bir numarada yerini alsa da geçen yıla göre %8,1 düşüş yaşadı. Huawei ise ikinci konumu korudu fakat Samsung’u geçmeye çok yakın. Satışlarda %50,3’lük artış gören Huawei, 59,1 milyon telefon satmayı başardı.

Apple, üçüncü konumda yer aldı fakat ilk beş içerisinde en sert düşüşü yaşayan firma oldu. 36,4 milyon iPhone satışıyla geçen yıla göre %30 oranında düşüş yaşayan Apple, sanıyoruz bunu öngördüğü için sayıları halkla direkt olarak paylaşmayı bırakmıştı.

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Pazardaki daralmaya rağmen büyük bir yükselişin içerisinde olan Huawei, 2021 yılında dünya birincisi olma hedefine bu hızda giderse rahatlıkla ulaşacaktır.