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Apple satışları geçen yıla kıyasla %30 düştü - Huawei ise %50 artış gördü

Dünya'da akıllı telefon değiştirme hızı azalıp pazar payı küçülünce en büyük darbeyi Apple aldı. Satışlarında yıldan yıla %30 düşüş gören firma, bu hızla Huawei'yi tekrar geçemeyecek.
2 hf.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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IDC’den gelen yeni rapora göre akıllı telefon endüstrisinden değerli sayılar ortaya çıktı. 2019’un ilk çeyreğini kapsayan verilere göre toplam 310,8 milyon akıllı telefon satıldı. Bu toplam satış, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %6,6 daha düşük. 
Ülke bazında en büyük düşüşü ABD görerek bu çeyrekte %15 daha az telefon satışı yaşadı. Amerika hala en büyük pazarlardan bir tanesi olsa da kullanıcılar artık daha az telefon değiştiriyor. 
71,9 milyon satışla Samsung hala bir numarada yerini alsa da geçen yıla göre %8,1 düşüş yaşadı. Huawei ise ikinci konumu korudu fakat Samsung’u geçmeye çok yakın. Satışlarda %50,3’lük artış gören Huawei, 59,1 milyon telefon satmayı başardı. 
Apple, üçüncü konumda yer aldı fakat ilk beş içerisinde en sert düşüşü yaşayan firma oldu. 36,4 milyon iPhone satışıyla geçen yıla göre %30 oranında düşüş yaşayan Apple, sanıyoruz bunu öngördüğü için sayıları halkla direkt olarak paylaşmayı bırakmıştı. 
Pazardaki daralmaya rağmen büyük bir yükselişin içerisinde olan Huawei, 2021 yılında dünya birincisi olma hedefine bu hızda giderse rahatlıkla ulaşacaktır.

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Nevfel 2 hf.
Apple az satsa da öyle bir müşterisi var ki yazılımdan her türlü söğüşlüyor milleti. Şuan için az da satsa en çok kazanan apple. Tabii artık bu değişecek.
Sektöre yön veren firma konumundan, başkalarını takip eden firma durumuna düşmüş halde.
Artık kimse apple sunumları için heyecan duymuyor.
Apple az satsa da öyle bir müşterisi var ki yazılımdan her türlü söğüşlüyor milleti. Şuan için az da satsa en çok kazanan apple. Tabii artık bu değişecek.S...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Androidd 2 hf. en beğenilen
Apple daki problem fiyatları. Eskiden 649 dolar 749 dolar diye satılan modeller şuan 1099 dolara kadar çıktı. Gelecek modeller daha pahalı olacağı söyleniyor. Yanlış ve pahalı fiyat politikası ters tepecek.
Apple daki problem fiyatları. Eskiden 649 dolar 749 dolar diye satılan modeller şuan 1099 dolara kadar çıktı. Gelecek modeller daha pahalı olacağı söyleniyor. ...
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Askaparta 2 hf.
Afyonun etkisi geçiyor.
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intel7mix 1 hf.
Millet fakirleşti normal bence.
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V4LKyR 2 hf.
Apple'ın gizli silahı:
HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ... Apple böyle uyduruk basit işleri yüzyılın devrimi olarak gösterip voliyi vurmayı iyi biliyor çünkü böyle değişik bir müşteri kesimi var, bekliyorlar ki parayı akıtsınlar Apple'a.
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rockndarkk 2 hf.
Size bir örnek vereceğim büyük bir şehirde lüks bir spor salonunda hoca olan arkadaşım gelen vekil bürokrat zengin tayfasından aldığı bahşiş avantalar ile ne dereniz diyin ev aldı kendi işini kurdu bu adam züğürt bi semtte olsaydı asgari ücrete çalışıp kendini zor geçindirecekti. Apple'ın yaptığı tam olarak bu zengin kesimi hedef alıyor en iyiyi sunuyor en iyi desteği veriyor. Her sene haberlerde görürürsünüz mobil uygulamalara 10 milyar harcanmışsa 8 milyarı apple appstore ve gerçekten işe yarar spamsiz uygulamalar. Karar sizin para nerdeyse uygulama orada. Günlük olarak bunun donanımı iyi diye android alırsanız seneye fiyat yarısı yenisi çıkar güncelleme gelir gelmez belli olmaz. Umurumda olmaz telefon işte derseniz yıllarca kullanın çokta para vermeyin.
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RickCooL 2 hf.
İostan kurtaran apple fiyatları düzeltmesse kendini kurtaramaz
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ovrclds 2 hf.
Aplle istese bedavaya bile verebilir telefonları. Telefonu bedava verip 1 milyar daha müşteri kazansa app storedan edeceği karla o kaybı karşılar.
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ErTuFx 2 hf.
Satislar ancak bir sene sonra yükselise gecer diye düsünüyorum, cünkü iphone alan bir insan 4 sene yeni bir telefon almak istemiyor.
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the_dedektif 2 hf.
Apple fanımızdan sonra bir de Huawei fanımız çıktı hayırlı olsun.
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Askaparta 2 hf.
Afyonun etkisi geçiyor.
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al-ozaria 2 hf.
Değerli editör arkadaş, yakında DH sizi Huawei'den mi transfer etti diye düşünmeye başlıyacağız.
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KızgınHokkabaz 2 hf.
Gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlardan ötürü, tüketiciler büyük bir yenilik olmadığı sürece cihazlarını yıllarca kullanıyor. iPhone 7 kullanıyorum. Umarım Apple daha çok değer kaybeder. Yüksek fiyat politikası yüzünden tüm markalar fiyatlarını yükseltti. Bu yüzden bizim gibi ülkeler vergi+kur+yüksek fiyatlardan ötürü dezavantajlı duruma düştü.
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huawei, Apple ve
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