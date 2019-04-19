Apple uzlaşma için Qualcomm’a 6 milyar dolar ödeyebilir

Apple ile Qualcomm arasında yıllardır devam eden ve modem pazarını adeta alt üst eden patent ihlali davası tatlıya bağlandı. Bununla birlikte tabiri yerindeyse Apple için astarı yüzünden pahalıya geldi.

Bedeli ağır oldu

2017 sonlarında başlayan patent ihlali kavgası aslında Apple’ın o dönem ikinci modem tedarikçisi olarak Intel’i tercih etmesiyle patlak vermişti. Qualcomm ortağının benchmark testlerinde oynama yaptığını ve modemlerinin hızlarını olduğundan düşük gösterdiğini iddia etmişti. Apple ise ortağının yüksek lisans bedelleri istediğini ve bazı teknolojilere de erişim hakkı zorunluluğu koştuğunu iddia ederek davacı olmuştu.

Ayrıca Bkz.

"Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı"

Apple dava süresince lisans bedellerini ödemedi ve Qualcomm yaklaşık 7 milyar dolara yakın kayıp yaşadı. Ayrıca Qualcomm’dan vazgeçerek Intel modemlerinde yöneldi. Bu süreçte Qualcomm mali tablolarında büyük düşüşler yaşamıştı.

Ne var ki Qualcomm’un bazı davalarda iPhone modellerinin satışına yasak getirmeyi başarması yanında Apple’ın 5G dönemi için Intel’e güvenmenin pek mümkün olmadığını anlaması ve Çinli üreticilere de yönelmek istememesi davaların seyrini değiştirdi.

Aslında Qualcomm patronu geçtiğimiz aylarda Apple ile görüşmeler yaptıklarını açıklamış ancak Apple cephesi bunu şiddetle reddetmişti. Görülen o ki iddialar doğru çıktı zira Apple tüm ağır şartları kabul etmiş durumda.

Gelen bilgilere göre uzlaşma kapsamında Apple biriken lisans ücreti olarak 5-6 milyar dolar arasında bir rakam ödeyecek. Ayrıca bundan sonra satılan her iPhone için 8$-9$ arasında ödeme yapacak. Bu rakam geçmiş yıllara göre daha fazla. Yine iki firma 6 yıl boyunca beraber çalışacak. 2 yıl da uzatma opsiyonu var. Kaynaklar Apple’ın uzlaşma için kesenin ağzını açtığını ifade ediyor.

Elbette Apple’ın kazancı her anlamda bundan daha fazla olacaktır. Qualcomm davalarını çekeceği için savunma konusunda ekstra kaynak ve emek olmayacak. Davanın sürdüğü ülkelerde iPhone yasağı ihtimali kalmadı. Ayrıca Apple önümüzdeki dönemde 5G modemi için elini de güçlendirmiş olacak.