Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple uzlaşma için Qualcomm’a 6 milyar dolar ödeyebilir

2 yıldır Qualcomm’a lisans bedellerini ödememe konusunda direnen ve hukuk mücadelesi veren Apple bundan vazgeçmiş durumda. Üstelik daha fazlasını ödemeye razı oldu.
1 ay
3,6b
1
7
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple ile Qualcomm arasında yıllardır devam eden ve modem pazarını adeta alt üst eden patent ihlali davası tatlıya bağlandı. Bununla birlikte tabiri yerindeyse Apple için astarı yüzünden pahalıya geldi.

Bedeli ağır oldu

2017 sonlarında başlayan patent ihlali kavgası aslında Apple’ın o dönem ikinci modem tedarikçisi olarak Intel’i tercih etmesiyle patlak vermişti. Qualcomm ortağının benchmark testlerinde oynama yaptığını ve modemlerinin hızlarını olduğundan düşük gösterdiğini iddia etmişti. Apple ise ortağının yüksek lisans bedelleri istediğini ve bazı teknolojilere de erişim hakkı zorunluluğu koştuğunu iddia ederek davacı olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı"

Apple dava süresince lisans bedellerini ödemedi ve Qualcomm yaklaşık 7 milyar dolara yakın kayıp yaşadı. Ayrıca Qualcomm’dan vazgeçerek Intel modemlerinde yöneldi. Bu süreçte Qualcomm mali tablolarında büyük düşüşler yaşamıştı.

Ne var ki Qualcomm’un bazı davalarda iPhone modellerinin satışına yasak getirmeyi başarması yanında Apple’ın 5G dönemi için Intel’e güvenmenin pek mümkün olmadığını anlaması ve Çinli üreticilere de yönelmek istememesi davaların seyrini değiştirdi.

Aslında Qualcomm patronu geçtiğimiz aylarda Apple ile görüşmeler yaptıklarını açıklamış ancak Apple cephesi bunu şiddetle reddetmişti. Görülen o ki iddialar doğru çıktı zira Apple tüm ağır şartları kabul etmiş durumda.

Gelen bilgilere göre uzlaşma kapsamında Apple biriken lisans ücreti olarak 5-6 milyar dolar arasında bir rakam ödeyecek. Ayrıca bundan sonra satılan her iPhone için 8$-9$ arasında ödeme yapacak. Bu rakam geçmiş yıllara göre daha fazla. Yine iki firma 6 yıl boyunca beraber çalışacak. 2 yıl da uzatma opsiyonu var. Kaynaklar Apple’ın uzlaşma için kesenin ağzını açtığını ifade ediyor.

Elbette Apple’ın kazancı her anlamda bundan daha fazla olacaktır. Qualcomm davalarını çekeceği için savunma konusunda ekstra kaynak ve emek olmayacak. Davanın sürdüğü ülkelerde iPhone yasağı ihtimali kalmadı. Ayrıca Apple önümüzdeki dönemde 5G modemi için elini de güçlendirmiş olacak.

 

https://www.cnbc.com/2019/04/18/apple-paid-5-billion-to-6-billion-to-settle-with-qualcomm-ubs.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Musty3535123 1 ay en beğenilen
iphone lara zam geldi haberleri yakındır :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 1 ay
Ekrem yine sonunda tatlıya bağla(t)mış durumu. Bu kadar fanatiklik sağlıklı değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rockndarkk 1 ay
Siz kardeşsiniz öpüşün barışın demiştir trump. Buda apple'a kapak olsun kaç ülkede yasaklandı cihazlar. 2-3 sene içinde işlemci gibi modemde geliştirip yine yolları ayırır ama.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 1 ay
son paragraf: ekrem'in rüyası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Extreme Victory 1 ay
Apple icin cerez parasi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Elmayı ısıran ısırana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay
Intel'e patentli ozelliklerini sizdirmisti Apple. Oyle yada boyle odeyecek. Tek bir gercek vardir 5G Qualcomm Snapdragon ...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 1 ay
Ekrem yine sonunda tatlıya bağla(t)mış durumu. Bu kadar fanatiklik sağlıklı değil.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 1 ay en beğenilen
iphone lara zam geldi haberleri yakındır :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Savunma sanayisinden 2018'de rekor ihracat 1 ay İzmir bölgesi BİM mağazalarında Anker robot süpürge satılacak 1 ay Xiaomi yeni 100 W hızlı şarj teknolojisini seri üretim aşamasına getirmeye çalışıyor 1 ay YouTube Premium aboneleri, geliri yayıncılara gitmek üzere süper sohbet özelliği alabilecek 1 ay Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi 1 ay Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış 1 ay Amazon Music'in reklamlı versiyonu, Alexa kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu 1 ay Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir? 1 ay Dahili tarayıcı ile Google'da oturum açmak yasaklanıyor 1 ay Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman 1 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor 1 ay Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış 1 ay Hava durumu canlı yayını fidye yazılımı yüzünden kesildi 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL render görüntüleri sızdı 1 ay Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi 1 ay 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu 1 ay Twitter, alıntı paylaşım uygulaması Highly'yi satın aldı 1 ay Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı 1 ay HP’den ilk büyük Chromebook: 15 inç IPS ekran ve tam boyut klavye 1 ay Zen 2 mimarisinin üretim verimliliği Zen'den düşük seyrediyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple uzlaşma için Qualcomm’a 6 milyar dolar ödeyebilir Sonraki Notre Dame yangınının söndürülmesinde rol alan robot, “Colossus” 1 ay 29 TL değerindeki Transistor, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 ay NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek 1 ay Bir dönem sona erdi: BlackBerry Messenger (BBM), 31 Mayıs itibarıyla kapanıyor 1 ay Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi 1 ay Masaüstü Chrome için okuma modu geliyor - Gelene kadar en iyi alternatif Pocket 1 ay ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu 1 ay Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor 1 ay Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber 1 ay NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu 1 ay ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak 1 ay Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu 1 ay Daha küçük ve ucuz Nintendo Switch Sonbahar’da geliyor 1 ay Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek 1 ay Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor 1 ay Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor 1 ay Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor 1 ay Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı 1 ay LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi 1 ay 2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim