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JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını

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GeForce GTX 1060 hakkında yeni bilgiler ve analiz

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Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı

3 yıl

Bilim insanları, ışık kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi başardılar

3 yıl

Uzaylı avlayacaklar: Çin dünyanın en büyük radyo teleskobunu tamamladı

3 yıl

Teknolojinin yol ile imtihanı "Hangi navigasyonu kullanmalı"

3 yıl

Arçelik, Pakistan’ın dev beyaz eşya üreticisini satın alıyor

3 yıl

Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin

3 yıl

Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek

3 yıl

Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu

3 yıl

Facebook Messenger botlarının kullanımı yaygınlaşıyor

3 yıl

Microsoft MVP programı Insider içerisine entegre oluyor

3 yıl

Dünyanın en hızlı Mini ITX ekran kartı geliyor: GeForce GTX 1070 Mini ITX

3 yıl

Zayıf LG G5 satışları, yeniden yapılanmayı gündeme getirdi

3 yıl

Microsoft, LinkedIn için neden bu kadar fazla ödedi?

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Mahindra, Pininfarina imzalı Tesla rakibi elektrikli araç geliştirebilir

3 yıl

Şimdi de Galaxy S7 Edge+ sesleri

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Buz Devri yeniden mobil platformlarda

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2016 Yaz Olimpiyatları sanal gerçeklik ortamında izlenebilecek

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Mobilite: Telefonlara vergi şoku, Galaxy Note 7 ve dahası...

3 yıl

GÖRÜNTÜLENEN Apple'dan NASA'nın Juno görevine özel muhteşem kısa film (VİDEO)

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Nissan elektrikli araçlarının pilleri, Fransız veri merkezinde tekrar hayat buluyorlar

3 yıl

Tesla’nın karıştığı kaza, otonom araçların yükselişine bir engel teşkil eder mi?

3 yıl

6.6 inçlik Honor V8 Max TENAA sertifikasyonunda görüldü

3 yıl

Popüler iPhone uygulamasını ücretsiz indirin

3 yıl

Samsung Galaxy S7 edge Olympic Edition modeli 7 Temmuz’da geliyor

3 yıl

Uzaylılar sokağınıza saldırsaydı nasıl görünürdü?

3 yıl

Ünlü gelecek bilimci Alvin Toffler, hayatını kaybetti

3 yıl

AMD’den Radeon RX 480 aşırı güç tüketimi için beklenen açıklama geldi

3 yıl

Seagate, 1600 kişiyi işten çıkarıyor

3 yıl

HTC, sanal gerçeklik için 30 şirketi bir araya getirdi

3 yıl

Lumia 950/950 XL modellerine çift dokunuş ile uyanma özelliği geliyor

3 yıl

Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler

3 yıl

Ödüllü platform oyunu Mimpi Dreams, iOS için ücretsiz

3 yıl

MSI Geforce GTX 1070 Gaming X 8GB inceleme videosu

3 yıl

İşte Plüton kâşifi New Horizons'un yeni durağı

3 yıl

Toyota’dan şekil değiştirebilir uçan otomobil için patent

3 yıl

Volkswagen ilk pil “Gigafactory” tesisini Çin’de açmaya hazırlanıyor

3 yıl

Dell, Android pazarından çekiliyor

3 yıl

Microsoft Surface adı altında hepsi bir arada PC modeli çıkarmayı planlıyor

3 yıl

Apple, Tidal’i satın almak için görüşüyor

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