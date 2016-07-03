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Apple'dan NASA'nın Juno görevine özel muhteşem kısa film (VİDEO)

NASA'nın Güneş Sistemimizin dev gezegeni Jüpiter'e düzenlediği tarihi Juno görevi teknoloji devi Apple'ın da dikkatini çekiyor. İşte Apple'ın Juno görevine özel hazırladığı muhteşem kısa film:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
5
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın bundan 5 yıl önce uzaya fırlattığı uzay aracı Juno nihayet 4 Temmuz gününde Jüpiter'in yörüngesine oturuyor. Juno'nun bu tarihi görevine artık yalnızca saatler kalmışken teknoloji devi Apple da yayımladığı çok güzel bir kısa filmle NASA'nın bu önemli başarısına dikkat çekti.

Visions of Harmony isimli kısa film yaklaşık 9 dakika uzunluğunda. Juno görevinin baş araştırmacısı Scott Bolton'un görüntüleriyle açılan filmde hoş bir arkaplan müziğiyle beraber Juno görevi hakkında ilginç bilgiler ve muhteşem görüntüler görüyoruz. Trent Reznor and Atticus Ross isimli sanatçılar tarafından oluşturulan Juno isimli arkaplan müziğiyse yine Juno'nun Jüpiter manyetosferinden kaydettiği seslerden esinlenilerek ortaya çıkarılmış. İşte o film:


NASA ve Apple aynı zamanda Apple Music'te Destination: Jupiter (Hedef: Jüpiter) isimli özel bir bölüm de açtılar. Birçok farklı sanatçıdan farklı dallarda 8 farklı müziğin yer aldığı liste şöyle:

Juno,” Trent Reznor ve Atticus Ross.

I Love the USA,” Weezer.

The Skies Will Break (Juno Mix),” Corinne Bailey Rae.

Lightspeed,” Quin.

Sister,” Brad Paisley.

The Spark,” GZA the Genius.

Everything (the Universe),” feat. Jim James.

Panspermia,” Zoe.

Galileo uzay aracından bu yana bir ilk

Geçtiğimiz yılın yine böyle bir Temmuz ayında New Horizons uzay aracıyla cüce gezegen Plüton'a ulaşmayı başaran NASA, bu tarihi olaydan yalnızca bir yıl sonra şimdi de Güneş Sistemimizin en büyük gezegenini keşfediyor. New Frontiers programının ikinci ayağı olan Juno, NASA'nın Galileo uzay aracından bu yana Jüpiter'in yörüngesine oturacak ilk uzay aracı olacak. Juno, dev gezegeni hiç olmadığı kadar yakından ve hiç olmadığı kadar net bir şekilde görüntüleyecek.

Juno görevi hakkında daha fazla bilgi için alttaki haberlerimize de göz atabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın.

Ayrıca Bkz. "Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf"

Ayrıca Bkz. "Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler"  

http://gizmodo.com/nasa-and-apple-collaborate-on-short-film-inspired-by-ju-1782919664 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
propaganda yapın diye abd para mı veriyor da sürekli bu tarz haberlerde muhteşem inannılmaz gibi başlıklar atıyorsunuz.
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LifeefeS 3 yıl
Muhteşem derken ?
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***Leopard*** 3 yıl
Shift Delete Haber
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Xtrud 3 yıl
Muhteşem?
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olağan_şüpheli 3 yıl
propaganda yapın diye abd para mı veriyor da sürekli bu tarz haberlerde muhteşem inannılmaz gibi başlıklar atıyorsunuz.
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