Apple'ın 2012 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçları: 35 milyar dolar gelir, 8.8 milyar dolar kâr





Apple, 30 Haziran'da sona eren 2012 yılı üçüncü mali çeyrek sonuçlarını açıkladı. Üç aylık dönemde 35 milyar dolar gelir elde eden teknoloji devinin kârı, 8.8 milyar dolar, hisse başı artışı, 9.32$ olarak duyuruldu.

Yıl bazında %28 artış ile 26 milyon iPhone satışı gerçekleşmiş. iPad serisi; %84'lük rekor bir artışla 17 milyon'a ulaşmış. Mac satışları, geçen yıla oranla %2 artış göstererek 4 milyona yükselmiş. iPod ise; 6.8 milyon satarak %10 düşüş yaşamış.

2012'nin ilk mali çeyreğinde, 46.33 milyar dolar gelir, 13.06 milyar dolar kar rapor edilmişti. İkinci mali çeyrekte ise; 39.2 milyar dolar gelir ve yine 13.06 milyar dolar kar elde edilmişti. Fortune, dördüncü mali çeyrekte Cupertino merkezli üreticinin 37.21 milyar dolar civarında gelir duyurmasını ve 28.97 milyon iPhone, 15.69 milyon iPad ile 4.89 milyon Mac satmasını bekliyor.

17 milyonluk iPad satışına dikkat çeken CEO Tim Cook, tüm Macbook serisini yenilediklerini, Mountain Lion sürümünü yarın yayınlayacaklarını ve iOS 6'nın bu sonbaharda geleceğini aktardı. Son olarak yakında çıkış yapacak yeni ürünleri için gerçekten sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Apple, mali sonuç duyurusunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak. İzlemek için www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq312 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Güncelleme: Türkiye saati ile25 Temmuz 00:00'da başlayan canlı yayında Apple'ın önceki çeyrekte 110 milyar dolar olarak duyurulan nakit rezervinin 117 milyar doları aştığı açıklandı.

http://www.apple.com/pr/library/2012/07/24Apple-Reports-Third-Quarter-Results.html