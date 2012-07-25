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Apple'ın 2012 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçları: 35 milyar dolar gelir, 8.8 milyar dolar kâr

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, 30 Haziran'da sona eren 2012 yılı üçüncü mali çeyrek sonuçlarını açıkladı. Üç aylık dönemde 35 milyar dolar gelir elde eden teknoloji devinin kârı, 8.8 milyar dolar, hisse başı artışı, 9.32$ olarak duyuruldu.
Yıl bazında %28 artış ile 26 milyon iPhone satışı gerçekleşmiş. iPad serisi; %84'lük rekor bir artışla 17 milyon'a ulaşmış. Mac satışları, geçen yıla oranla %2 artış göstererek 4 milyona yükselmiş. iPod ise; 6.8 milyon satarak %10 düşüş yaşamış.
2012'nin ilk mali çeyreğinde, 46.33 milyar dolar gelir, 13.06 milyar dolar kar rapor edilmişti. İkinci mali çeyrekte ise; 39.2 milyar dolar gelir ve yine 13.06 milyar dolar kar elde edilmişti. Fortune, dördüncü mali çeyrekte Cupertino merkezli üreticinin 37.21 milyar dolar civarında gelir duyurmasını ve 28.97 milyon iPhone, 15.69 milyon iPad ile 4.89 milyon Mac satmasını bekliyor.
17 milyonluk iPad satışına dikkat çeken CEO Tim Cook, tüm Macbook serisini yenilediklerini, Mountain Lion sürümünü yarın yayınlayacaklarını ve iOS 6'nın bu sonbaharda geleceğini aktardı. Son olarak yakında çıkış yapacak yeni ürünleri için gerçekten sabırsızlandıklarını dile getirdi.
Apple, mali sonuç duyurusunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak. İzlemek için www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq312 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
Güncelleme: Türkiye saati ile25 Temmuz 00:00'da başlayan canlı yayında Apple'ın önceki çeyrekte 110 milyar dolar olarak duyurulan nakit rezervinin 117 milyar doları aştığı açıklandı.

http://www.apple.com/pr/library/2012/07/24Apple-Reports-Third-Quarter-Results.html Yorum Yaz
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ulaulas 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Teknolojiyle alakası nedir acaba bu haberin

Apple'ın ya da herhangi bir teknoloji firmasının mali çeyrek boyunca yaptığı satış ve kazandığı paranın teknolojiyle alakası olmadığını söylüyorsan senin burayla ne alakan var
DH MisafiriTeknolojiyle alakası nedir acaba bu haberinApple'ın ya da herhangi bir teknoloji firmasının mali çeyrek boyunca yaptığı sa...
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esqhia 6 yıl
Ha gayret.trilyon dolarlık şirket olmasına az kaldı.7000tl lik mac book prolar da geldi.Bi el atın,elde avuçta ne varsa satıp savın bi yardım edin.Olmayanlar da ya kredi çeksin,ya da biraz para biriktirip iphone 5 i beklesin.Dünya sömürü düzeni ne de olsa.
Güncelleme: Türkiye saati ile 25 Temmuz 00:00'da başlayan canlı yayında Apple'ın önceki çeyrekte 110 milyar dolar olarak duyurulan nakit rezervinin 117 milyar doları aştığı açıklandı.
Son dakika gelişmesine göre apple,7milyar dolar daha sömürmüş.
Ha gayret.trilyon dolarlık şirket olmasına az kaldı.7000tl lik mac book prolar da geldi.Bi el atın,elde avuçta ne varsa satıp savın bi yardım edin.Olmayanlar da...
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Batuist 6 yıl
inim inim inleyen ve sağdan soldan para dilenen imf'i bile adamlar sollamışlar.. sadece 5 milyar dolarlık bir borç için Türkiyenin kapısını aşındırdılar... adamlar bunun çok daha fazlasını bir çeyrekte kazanıyorlar. demek ki imf'de adam olsaymış faizle para verip geri alacağına kafasını kullanıp çalışsaymış o da kazanabilirmiş... gerçi uluslararası para fonunun bununla bir alakası yok ama rakamlar o kadar büyük ki tek bir firma bile imf'den zengin... inanılmaz bir yükseliş inanılmaz bir başarı öyküsü... anca devlerle kıyaslanabilirdi...
inim inim inleyen ve sağdan soldan para dilenen imf'i bile adamlar sollamışlar.. sadece 5 milyar dolarlık bir borç için Türkiyenin kapısını aşındırdılar... adam...
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me.ke 6 yıl
"elma attım yuvarlandı" diye bir türkü vardı o geldi aklıma...
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speedman 6 yıl
İpadde rekor kirmislar
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emrecanbabaa 6 yıl
Medyadaki bütün finans haberlerinde Apple'ın 3.çeyrek sonuçlarının beklentilerle karşılaştırıldığında sonucun fiyasko olduğunu söylerken sadece burda bol sıfırlı rakamlarla herşey yolundaymış gibi gösterilmesi inanın çok saçma geliyor. Yukarıda TEKNOLOJİYLE ne alakası var diyen arkadaşı eksilemişsiniz. Ben canı gönülden katılıyorum. Eğer finans hakkında bilgin yoksa teknoloji firması hakkında haber yapmaya hakkın yok. 3. çeyrek sonuçlarından sonra hisse başı 5% değer kaybettiğinide söylemek isterim
Selamlar...
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necros76 6 yıl
apple dan mal alanlar düşünsün
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ozcan.yuce 6 yıl
Reuters’in yayınladığı, ancak resmiyet kazanmamış rakamlara göre Samsung oldukça durgun geçen çeyrekte akıllı telefon satış rakamlarını kırmış olabilir. Haber ajansı 41 analisti kapsayan bir anket düzenledi ve onlara tahminlerini sordu. Bunun sonucunda Güney Koreli şirketin 2012'nin ikinci çeyreğinde 50 milyon akıllı telefon sattığı iddiası ortaya çıktı. Bu, Samsung’u Apple’ın çok daha önünde, akıllı telefon arenasının lideri konumuna getiriyor. İkinci sıradaki Apple’ın ise satışlarının düştüğü, 2011'in ilk çeyreğinde gerçekleşen 35 milyonluk satışın 30 milyona gerilediği belirtiliyor.
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Python 6 yıl
muratremix
LKLC anladığım kadarıyla bütün yıl 26 milyon iphone satmışlar. buna ip3gs,ip4 ve ip4s dahil. 3 model ile 180 günde 26 milyon. sadece s3 50 günde 10 milyon sattı. bu da gösteriyor ki artık satış rakamlarında da üstünlükleri kalmadı. stevein gitmesi yaramamış apple a. 3 çeyrektir karlarda düşüş var.
Beyin bedava... 3.cu ceyrek diyor 3 ceyrek demiyorki. Haberi nerenizle okuyorsunuz anlamiyorum ki.

Bunların 3 türü var,sadece resme bakıp konuyla ilgili yorum yapanlar,sadece başlığa bakıp yorum yapanlar,birde içeriği okuduklarını sanıp yorum yapanlar.
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broodofqueen 6 yıl
Ellerindeki nakit rezervi ile ülke satın alır bu adamlar. Çok tehlikeli bir güç.
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urazs 6 yıl
tunewiki
bu kadar para kazaniyorlar yazik fakir insanlarin yüzüne bakan yok o kadar milyar dolari mezara mi gömcekler

Şu mesajı hangi zihniyetle eksiliyorsunuz kardeşim, zaten site '' param var '' salaklarından geçilmiyor, kırocan kaynıyor, nesi rahatsız etti bu sözlerin ?
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Erasmus78 6 yıl
darkaura
idrisAçtığı patent davalarının neredeyse hiçbiri mühendislikle alakalı değil. Büyük çoğunluğu görsellik ve tasarımsal konularla alakalı.
cok dogru bir nokta. actigi patent davalari aslinda ne is yaptini acikca gosteriyor. yazilim ve tasarim. teknolojiye yon veriyor dogru ama teknoloji uretmedigi asikar. teknolojiyi takip etmeyi akilli telefon veya bilgisayar satin almak zannederin apple yada nokianin teknoloji urettigini sanmalari normal.

Koskoca iPhone nedir peki? iPhone mühendislik ürünü değilse nedir? iPad mühendislik ürünü değilse nedir? Macbook Air mühendislik ürünü değilse nedir? MBP ailesinin kasası mühendislik ürünü değilse nedir? Apple yazılımları mühendislik ürünü değilse nedir?
Hadi Apple'a yalandan lafı soktunuz. Nokia teknoloji üretmiyor derken ne kadar ağır saçmaladığının farkında değilsin değil mi? Nokia'nın patentleri olmasa iletişim kesilir. Dünyada kimse ile iletişim kuramazsın.
Nokia teknoloji üretmiyor? Vay yavrum vay.
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Erasmus78 6 yıl
Öte yandan karlarda düşüş yok. Karşılaştırma yapılırken bir önceki yılın aynı çeyreği ile yapılır. Aynı yılın çeyrekleri arasında karşılaştırma yapılmaz. Çünkü bir anlamı olmaz. Çünkü Apple her sene yeni iPhone tanıtımı ile birlikte kar grafiğine genelde ikiye katlar.
Örnek vereyim;
2011 1.Çeyrek : 24,67 milyar gelir, 5.99 milyar kar. 18.65 milyon iPhone satışı.
2011 2.Çeyrek : 28,57 milyar gelir, 7.31 milyar kar. 20,34 milyon iPhone satışı
2011 3.Çeyrek : 28,27 milyar gelir, 6,62 milyar kar. 17,07 milyon iPhone satışı
2011 4.Çeyrek : 46,33 milyar gelir, 13,06 milyar kar. 37,04 milyon iPhone satışı
2012 1.Çeyrek : 39,2 milyar gelir, 11,6 milyar kar. 35,1 milyon iPhone satışı.
2012 2.Çeyrek : 35,0 milyar gelir, 8,8 milyar kar. 26 milyon iPhone satışı.
Benim tahminim bundan sonraki çeyrek 40 milyar dolar civarı bir gelir ve 10 milyar dolar civarı bir kar olur. 30 milyon civarı iPhone satılır.
Asıl patlama ise son çeyrek olur. 70-80 milyar dolar civarı gelir, 20 milyar doları civarı kar olur. 50-55 milyon civarı iPhone satılır.
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darkaura 6 yıl
idris
Açtığı patent davalarının neredeyse hiçbiri mühendislikle alakalı değil. Büyük çoğunluğu görsellik ve tasarımsal konularla alakalı.

cok dogru bir nokta. actigi patent davalari aslinda ne is yaptini acikca gosteriyor. yazilim ve tasarim. teknolojiye yon veriyor dogru ama teknoloji uretmedigi asikar.
teknolojiyi takip etmeyi akilli telefon veya bilgisayar satin almak zannederin apple yada nokianin teknoloji urettigini sanmalari normal.
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Erasmus78 6 yıl
LKLC
anladığım kadarıyla bütün yıl 26 milyon iphone satmışlar. buna ip3gs,ip4 ve ip4s dahil. 3 model ile 180 günde 26 milyon. sadece s3 50 günde 10 milyon sattı. bu da gösteriyor ki artık satış rakamlarında da üstünlükleri kalmadı. stevein gitmesi yaramamış apple a. 3 çeyrektir karlarda düşüş var.

Bütün yıl değil. Sadace son çeyrek. 2012 toplamı 61 milyon adet.
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