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X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayımlandı

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni X-Men filmi Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayımlandı. Dark Phoenix'in First Class ile başlayan yeni serinin son filmi olması bekleniyor.
7 ay
6,1b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden X-Men, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. First Class ile başlayan yeni X-Men film serisinin dördüncü filmi olan Dark Phoenix, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni X-Men filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, Dark Phoenix filmi için ilk fragmanı yayımladı.
En sevilen X-Men çizgi romanlarından biri olan The Dark Phoenix Saga'dan uyarlanan X-Men: Dark Phoenix, Phoenix Force olarak bilinen kozmik bir varlığın etkisiyle durdurulamaz bir güce kavuşan Jean Grey'in Magneto'nun da etkisiyle Dark Phoenix'e dönüşmesini ve X-.Men ile karşı karşıya gelmesini anlatacak.
X-Men: Dark Phoenix'in yönetmenliğini, First Class ile başlayan yeni serinin senaristi ve Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Simon Kinberg üstleniyor.
Yeni serinin neredeyse tüm önemli isimleri Dark Phoenix için geri dönüyor. Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Profesör X), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Storm), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Cyclops) ve Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler) önceki filmlerdeki rollerini tekrarlarken, yeni filmde oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Jessica Chastain de dahil olacak.
Marvel'in 20th Century Fox'u satın almasının ardından geleceği belirsiz hale gelen mevcut X-Men serisinin belki de son filmi olacak X-Men: Dark Phoenix, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.
 

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Johan Elmander 7 ay en beğenilen
Ezberlenen senaryo:
Avrupa'da arka sokaklar/Ev ortamı: Bir karakter tek başına takılır.
Bizde Jennifer Lawrence oynuyor sahnesi.
Eric artık iyi biridir, tarımla uğraşmaktadır, pazarda sebze alacaktır. Ancak birisi ona omuz atar ve 2. Dünya Savaşı'nda olanları hatırlar, hepinizi öldürücem moduna geçer.
Charles'ın okulu, Charles bir şeylerin ters gittiğinin farkına varar.
Charles ve Eric karşılaşır. Charles ben sana inanıyorum, sen kötü biri değilsin der, Eric hayır öldürcem der.
Charles dünyanın yok olacağının farkına varır Eric'e anlatır. Eric ikna olur.
Müzikli Quicksilver sahnesi
Kötü ile kapışma
Kötü ile kapışmanın kazanılması
Eric'in yine kötüyüm ben moduna geçmesi
Eric'i bir şekilde son anda yenme
Eric'in plastik odaya kapatılması
İstiklal Marşı
Kapanış
Credits
Yine Gambit yok
Perde kapanır
Ezberlenen senaryo:Avrupa'da arka sokaklar/Ev ortamı: Bir karakter tek başına takılır.Bizde Jennifer Lawrence oynuyor sahnesi.Eric artık iyi birid...
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4 Yanıt Yanıtla +43
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No Way Out 7 ay
X-Men filmlerinde timeline'nın içine ettiler.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Suppordle 7 ay No Way Out
Adamlar serinin bu kadar uzayacağını hesap edemediler, Wolverine bile heder oldu paralel evrenlerde.
Yanıtla +9
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The Ace of Spades 7 ay
Leş ... Aksiyon -lerde ..
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DH Misafiri 7 ay
Aynen ya arkadaşa sonuna kadar katılıyorum.Tüm Bilim kurgu-Aksiyon filmleri hep aynı senaryo mu olur bir tanesi de farklı olsun dişimi kıracağım...
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muaz1984 7 ay
Taylor Kitsch , x men originste gambit değil miydi ?
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freshwind 7 ay muaz1984
muaz1984
Taylor Kitsch , x men originste gambit değil miydi ?

Taylor kitsch e bi süperkahraman filmi vermediler halbuki mars filmindede çok iyiydi. Keşke gambit olsaydı.
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OverClocK1ng 7 ay
Jean Grey'in üzerine mutant yoktur. Magneto Level 4 iken, Jean Level 5. O kadar...
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bulenttalay 7 ay
20th Century Fox'u Disney satın almamış mıydı?
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caneycaney 7 ay
Ulan bir tane Fox Kids deki çizgifilm tadında bir film çıkaramadılar X-men konusunda
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The Ace of Spades 7 ay
Timeline sabah kalktığım zamanlardaki saçıma döndü .
Yanıtla +1
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Johan Elmander 7 ay en beğenilen
Ezberlenen senaryo:
Avrupa'da arka sokaklar/Ev ortamı: Bir karakter tek başına takılır.
Bizde Jennifer Lawrence oynuyor sahnesi.
Eric artık iyi biridir, tarımla uğraşmaktadır, pazarda sebze alacaktır. Ancak birisi ona omuz atar ve 2. Dünya Savaşı'nda olanları hatırlar, hepinizi öldürücem moduna geçer.
Charles'ın okulu, Charles bir şeylerin ters gittiğinin farkına varar.
Charles ve Eric karşılaşır. Charles ben sana inanıyorum, sen kötü biri değilsin der, Eric hayır öldürcem der.
Charles dünyanın yok olacağının farkına varır Eric'e anlatır. Eric ikna olur.
Müzikli Quicksilver sahnesi
Kötü ile kapışma
Kötü ile kapışmanın kazanılması
Eric'in yine kötüyüm ben moduna geçmesi
Eric'i bir şekilde son anda yenme
Eric'in plastik odaya kapatılması
İstiklal Marşı
Kapanış
Credits
Yine Gambit yok
Perde kapanır
4 Yanıt Yanıtla +43
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Grkwnxs 7 ay Johan Elmander
Sesli güldüm tüm seriyi özet geçmiş adam
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Holy Templar 7 ay Johan Elmander
güzel yazmışsın,gambit benim en sevdiğim xmen karakteri ama bir türlü perdeye yansıtamadılar.o kadar kötü karakterde değil sinemada iş yapar,sihirli kartlar birkaç büyü numarası falan filan cgi ile süslediler mi oldu bitti.
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No Way Out 7 ay
X-Men filmlerinde timeline'nın içine ettiler.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Suppordle 7 ay No Way Out
Adamlar serinin bu kadar uzayacağını hesap edemediler, Wolverine bile heder oldu paralel evrenlerde.
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