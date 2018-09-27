X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayımlandı

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Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden X-Men, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. First Class ile başlayan yeni X-Men film serisinin dördüncü filmi olan Dark Phoenix, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni X-Men filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, Dark Phoenix filmi için ilk fragmanı yayımladı.
En sevilen X-Men çizgi romanlarından biri olan The Dark Phoenix Saga'dan uyarlanan X-Men: Dark Phoenix, Phoenix Force olarak bilinen kozmik bir varlığın etkisiyle durdurulamaz bir güce kavuşan Jean Grey'in Magneto'nun da etkisiyle Dark Phoenix'e dönüşmesini ve X-.Men ile karşı karşıya gelmesini anlatacak.
X-Men: Dark Phoenix'in yönetmenliğini, First Class ile başlayan yeni serinin senaristi ve Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Simon Kinberg üstleniyor.
Yeni serinin neredeyse tüm önemli isimleri Dark Phoenix için geri dönüyor. Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Profesör X), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Storm), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Cyclops) ve Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler) önceki filmlerdeki rollerini tekrarlarken, yeni filmde oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Jessica Chastain de dahil olacak.
Marvel'in 20th Century Fox'u satın almasının ardından geleceği belirsiz hale gelen mevcut X-Men serisinin belki de son filmi olacak X-Men: Dark Phoenix, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.
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Avrupa'da arka sokaklar/Ev ortamı: Bir karakter tek başına takılır.
Bizde Jennifer Lawrence oynuyor sahnesi.
Eric artık iyi biridir, tarımla uğraşmaktadır, pazarda sebze alacaktır. Ancak birisi ona omuz atar ve 2. Dünya Savaşı'nda olanları hatırlar, hepinizi öldürücem moduna geçer.
Charles'ın okulu, Charles bir şeylerin ters gittiğinin farkına varar.
Charles ve Eric karşılaşır. Charles ben sana inanıyorum, sen kötü biri değilsin der, Eric hayır öldürcem der.
Charles dünyanın yok olacağının farkına varır Eric'e anlatır. Eric ikna olur.
Müzikli Quicksilver sahnesi
Kötü ile kapışma
Kötü ile kapışmanın kazanılması
Eric'in yine kötüyüm ben moduna geçmesi
Eric'i bir şekilde son anda yenme
Eric'in plastik odaya kapatılması
İstiklal Marşı
Kapanış
Credits
Yine Gambit yok
Perde kapanır