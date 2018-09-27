X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayımlandı

Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden X-Men, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. First Class ile başlayan yeni X-Men film serisinin dördüncü filmi olan Dark Phoenix, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni X-Men filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, Dark Phoenix filmi için ilk fragmanı yayımladı.

En sevilen X-Men çizgi romanlarından biri olan The Dark Phoenix Saga'dan uyarlanan X-Men: Dark Phoenix, Phoenix Force olarak bilinen kozmik bir varlığın etkisiyle durdurulamaz bir güce kavuşan Jean Grey'in Magneto'nun da etkisiyle Dark Phoenix'e dönüşmesini ve X-.Men ile karşı karşıya gelmesini anlatacak.

X-Men: Dark Phoenix'in yönetmenliğini, First Class ile başlayan yeni serinin senaristi ve Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Simon Kinberg üstleniyor.

Yeni serinin neredeyse tüm önemli isimleri Dark Phoenix için geri dönüyor. Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Profesör X), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Storm), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Cyclops) ve Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler) önceki filmlerdeki rollerini tekrarlarken, yeni filmde oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Jessica Chastain de dahil olacak.

Marvel'in 20th Century Fox'u satın almasının ardından geleceği belirsiz hale gelen mevcut X-Men serisinin belki de son filmi olacak X-Men: Dark Phoenix, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.