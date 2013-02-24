Araştırma : Gençlerin yüzde ellisi Microsoft'u geçen yıla göre daha havalı buluyor

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Mobil cihaz pazarında özellikle 18-30 arasındaki gençlerin markaya olan ilgisi ve bağlılığı, satış rakamlarına da olumlu olarak yansıyor. Apple ve Google gençler arasında yüksek bir ilgiye sahipken, araştırmalara göre Microsoft da yükselişte.
Ipsos tarafından 18-29 yaş arasındaki 853 genç ile yapılan ankete göre Google'ı geçen yıla göre daha havalı bulanların oranı yüzde 70 iken, Apple'ı geçen yıla göre daha havalı bulanların oranı ise yüzde 60.
Microsoft ise gençler arasında giderek daha çok ilgi uyandırıyor ve geçen yıla göre firmayı daha havalı bulanların oranı yüzde elliye yükselmiş durumda. Microsoft'u tercih eden gençler, Apple kadar kendine bağlı hale getirmeye çalışan bir platform olmadığını ve daha özelleştirilebilir olduğunu belirtiyor.
Tüketici ilgisini çekmek adına önemli yatırımlar yapan Microsoft, uzmanlara göre bu şekilde devam ettiği takdirde Google ve Apple ile tüketici ilgisi konusunda başabaş bir mücadele sergileyebilir.
Ankette Facebook'un geçen yıla göre daha havalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 42 iken, Twitter'ın geçen yıla göre daha havalı olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 47.
http://wmpoweruser.com/50-of-young-adults-think-microsoft-is-cooler-today-than-a-year-ago/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bi reklam yapalım havalı diyelimde insanlar o zaman bari bende windowslu telefon alayım desin mi demişler. Havalılık nedir havalı havalı havalı?
cool dedikleri şey mi bu yada cix mi demek yada tiki olmanın ön koşulu mu renkli renkli kendine baktıracak sevimli görünen şeyler yapmışlar millette bilmiyor bir merak var nasıl bir şeyki bu diye millet iki eline alıp oynasın o ilgi de bitecek. Eskiden Nokia'nın sony ericsson'ın boyna takılan telefonları vardı renkli renkli insanlar aksesuar gibi kullanıyordu özelliğini bilene amele kro apaçi kıl gelen basit bir hareketti bıraktı sonradan bir çok kişi
wp hala çok eksik olabilir ama gavuru öldür hakkını ver. microsoft öyle ya da böyle dikkatleri üzerine çekti. bana göre iyi yolda gidiyor. ama sonuçta hangi marka olursa olsun hepsinde amaç belli. en iyisi biziz diyerek parayı cukka etmek. net.
oran tek başına çok fazla bir şey ifade etmiyor. havalı bulan kişi sayısıda önemli... 800 kişiden nolcakk ???
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