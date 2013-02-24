Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Gençlerin yüzde ellisi Microsoft'u geçen yıla göre daha havalı buluyor

6 yıl
393
1
13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma : Gençlerin yüzde ellisi Microsoft'u geçen yıla göre daha havalı buluyor

Mobil cihaz pazarında özellikle 18-30 arasındaki gençlerin markaya olan ilgisi ve bağlılığı, satış rakamlarına da olumlu olarak yansıyor. Apple ve Google gençler arasında yüksek bir ilgiye sahipken, araştırmalara göre Microsoft da yükselişte.

Ipsos tarafından 18-29 yaş arasındaki 853 genç ile yapılan ankete göre Google'ı geçen yıla göre daha havalı bulanların oranı yüzde 70 iken, Apple'ı geçen yıla göre daha havalı bulanların oranı ise yüzde 60.

Microsoft ise gençler arasında giderek daha çok ilgi uyandırıyor ve geçen yıla göre firmayı daha havalı bulanların oranı yüzde elliye yükselmiş durumda. Microsoft'u tercih eden gençler, Apple kadar kendine bağlı hale getirmeye çalışan bir platform olmadığını ve daha özelleştirilebilir olduğunu belirtiyor.

Tüketici ilgisini çekmek adına önemli yatırımlar yapan Microsoft, uzmanlara göre bu şekilde devam ettiği takdirde Google ve Apple ile tüketici ilgisi konusunda başabaş bir mücadele sergileyebilir.

Ankette Facebook'un geçen yıla göre daha havalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 42 iken, Twitter'ın geçen yıla göre daha havalı olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 47. 

http://wmpoweruser.com/50-of-young-adults-think-microsoft-is-cooler-today-than-a-year-ago/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GoldPunch 6 yıl en beğenilen
Havalı bulma nedir arkadaş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 6 yıl
Ekrem71 klasiği. Girmeden anladım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
evet öyle windows 8i sırtıma atıp çıkıyorum çarzı pazar havamdan geçilmiyo
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
omeriyibas 6 yıl
bize ne ergenlerden arkadaşım biz bunlar aşmış yetişkinleriz, bizim için donanım ve kalite önemli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 6 yıl
açıkcası bunun sebebinin xbox360 oldugunu düşünüyorum+olarak nokia nın lumia serisinde ve microsoftun surface tabletinde ciddiyetten cıkma ve renklenme var normalde microsofta ve nokia bakarsanız geçmişte nekadar resmi ve ciddi göründüklerini anlarsınız(şimdiyle kıyaslayarak söylüyorum) kısacası microsoft ve nokia el ele verdiler windows 8 ile gençlere dönük davrandılar bu durumda şimdiden şirket imajını ve satışlarını + yönde etkilediyse ileriye yönelik daha yenilikci ve umulmadık harketler bekleyebiliriz microsofttan umarım ellerine yüzlerine bulaştırmaz hem nokia için konuşuyorum hemde microsoft için

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Havasına s... onun
Bi reklam yapalım havalı diyelimde insanlar o zaman bari bende windowslu telefon alayım desin mi demişler. Havalılık nedir havalı havalı havalı?
cool dedikleri şey mi bu yada cix mi demek yada tiki olmanın ön koşulu mu renkli renkli kendine baktıracak sevimli görünen şeyler yapmışlar millette bilmiyor bir merak var nasıl bir şeyki bu diye millet iki eline alıp oynasın o ilgi de bitecek. Eskiden Nokia'nın sony ericsson'ın boyna takılan telefonları vardı renkli renkli insanlar aksesuar gibi kullanıyordu özelliğini bilene amele kro apaçi kıl gelen basit bir hareketti bıraktı sonradan bir çok kişi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electROck35 6 yıl
Microsoft son 1 yılda minimal ama görsel açıdan şık ara yüzlere yöneldi aynı zamanda hızlı ve sorunsuz yazılımlar üretiyor artık. Her ne kadar Windows 8'i kullanmayanlar zor diye düşünse de Microsoft'un çağa ayak uydurduğu bir gerçek. Yavaş yavaş gücünü yitiriyordu son zamanlardaki riski göze alan yenilikçi tavrıyla tam anlamıyla duşuşe geçmeden toparladı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 6 yıl
Ekrem71 klasiği. Girmeden anladım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl
Microsoft isletim sistemiyle vantilator mu veriyor napiyo?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
ne havası yaf sırf bu yüzden cihaz tercih ediliyorsa apple alın daha havalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl
havalı bulmak demek dikkat çekmek demek. şu zamanda birisi çıkarıp masaya iphone koysa neredeyse yüzüne bakan olmayacak artık. androidli telefonları zaten geç. ha s3 demeyin apple'a tepki olarak doğdum diyen gidim s3 alıyor onun da bi nanesi yok hava atma konusunda. ama çıkarıp windows phone koyduğunzda adam ver bi bakim nasılmış havalarına giriyor. e gençlerin istediği de bu. dikkat çekmek...
wp hala çok eksik olabilir ama gavuru öldür hakkını ver. microsoft öyle ya da böyle dikkatleri üzerine çekti. bana göre iyi yolda gidiyor. ama sonuçta hangi marka olursa olsun hepsinde amaç belli. en iyisi biziz diyerek parayı cukka etmek. net.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 6 yıl
tabi tabi, geçen sen 10 kişi havalı buluydu bu sene 15
alsana %50.

oran tek başına çok fazla bir şey ifade etmiyor. havalı bulan kişi sayısıda önemli... 800 kişiden nolcakk ???
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Haykırarak anırarak güldüm zuhhaha nihahaha pahahaha aii aiiii aii zaaaa :9
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
evet öyle windows 8i sırtıma atıp çıkıyorum çarzı pazar havamdan geçilmiyo
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
393 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl DonanımHaber Barselona'da; İlk değerlendirme 6 yıl OCZ RevoDrive 3 240GB PCI Express SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim