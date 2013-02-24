Araştırma : Gençlerin yüzde ellisi Microsoft'u geçen yıla göre daha havalı buluyor





Mobil cihaz pazarında özellikle 18-30 arasındaki gençlerin markaya olan ilgisi ve bağlılığı, satış rakamlarına da olumlu olarak yansıyor. Apple ve Google gençler arasında yüksek bir ilgiye sahipken, araştırmalara göre Microsoft da yükselişte.





Ipsos tarafından 18-29 yaş arasındaki 853 genç ile yapılan ankete göre Google'ı geçen yıla göre daha havalı bulanların oranı yüzde 70 iken, Apple'ı geçen yıla göre daha havalı bulanların oranı ise yüzde 60.





Microsoft ise gençler arasında giderek daha çok ilgi uyandırıyor ve geçen yıla göre firmayı daha havalı bulanların oranı yüzde elliye yükselmiş durumda. Microsoft'u tercih eden gençler, Apple kadar kendine bağlı hale getirmeye çalışan bir platform olmadığını ve daha özelleştirilebilir olduğunu belirtiyor.





Tüketici ilgisini çekmek adına önemli yatırımlar yapan Microsoft, uzmanlara göre bu şekilde devam ettiği takdirde Google ve Apple ile tüketici ilgisi konusunda başabaş bir mücadele sergileyebilir.





Ankette Facebook'un geçen yıla göre daha havalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 42 iken, Twitter'ın geçen yıla göre daha havalı olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 47.

http://wmpoweruser.com/50-of-young-adults-think-microsoft-is-cooler-today-than-a-year-ago/