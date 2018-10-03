Araştırma: Türkiye’nin en sevdiği markalar

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Türkiye’nin sevdiği markaları belirlemek için gerçekleştirilen "En sevilen markalar (Lovemark)" araştırması sonuçlandı. Toplam 22 kategoride, tüketicilerin gönül bağı kurduğu markalar belirlendi.

Reklamcılıkta sık kullanılan terimlerden “lovemark”, kullanıcının marka ile duygusal bağ kurması anlamına geliyor. Markaya gösterilen sevgi, ilgi ve sahiplenme duygusu gibi faktörler lovemark tespitinde önemli faktörler arasında yer alıyor.

Araştırmanın sonucunu günlük gelişmelerin etkilememesi için, geniş periyotta çalışma yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişi üzerinde yapılan ile çalışmalar neticesinde 22 kategoride hangi markaların en sevilen marka olduğu tespit edildi.

Ipsos tarafından MediaCat için gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bilgiler ile bilinir markalar arasında endeks hesabı yapıldı ve markalara puan verildi. Markaların kategori bazında puan sıralamasını aşağıda listeledik:

TEKNOLOJİ MARK. Puan Teknosa 12 MediaMarkt 8 Vatan 5

OTOMOTİV Puan Volkswagen 11 BMW 8 Mercedes-Benz 8 Renault 6 Ford 6 Fiat 6 Toyota 5 Audi 4 Hyundai 4

BEYAZ EŞYA Puan Arçelik 35 Bosch 18 Beko 11 Vestel 7 Samsung 4 Siemens 4 Profilo 3

HAVAYOLU Puan THY 52 Pegasus 12 Anadolu Jet 2

BANKA Puan Ziraat Bankası 23 Garanti 11 İş Bankası 10 Yapıkredi 8 Akbank 8 VakıfBank 4 Halkbank 4

GİYİM Puan LC Waikiki 19 Mavi 8 Koton 7 DeFacto 5 Zara 4 Adidas 3 Altınyıldız 3

KREDİ KARTI Puan Bonus 14 Maximum 7 Axess 7 World 6

ÇAY Puan Çaykur 51 Lipton 12 Doğuş Çay 6 Rize Turist Çay 4

KAHVE Puan Nescafé 28 Kuru Kahveci Mehmet Efendi 22

FASTFOOD REST. Puan Burger King 15 McDonald’s 10 Domino’s 3

BULAŞIK DETERJANI Puan Fairy 32 Pril 18 Finish 10

MEYVE SUYU Puan Cappy 18 Dimes 13 Tamek 8 Meysu 5 Tropicana 3

SU Puan Erikli 27 Hayat Su 5 Pınar 5 Damla 5 Nestlé Pure Life 3

MOBİLYA Puan İstikbal 23 Bellona 17

MUTFAK - ZÜCCACİYE Puan Karaca 13 Paşabahçe 12 Kütahya Porselen 7

ŞAMPUAN Puan Elidor 20 Head&Shoulders 14 Pantene 10 Clear 10 Blendax 7 Elseve 3

ÇAMAŞIR DETERJANI Puan OMO 23 Ariel 19 Alo 8 Bingo 6 Persil 3

YAPI MARKET Puan Koçtaş 11 Tekzen 5 Bauhaus 4 IKEA 4

DEODORANT Puan Rexona 14 Nivea 9 Axe 4 Avon 4

AKARYAKIT İSTASYONU Puan OPET 24 Shell 20 Petrol Ofisi 10 BP 5

Takı Puan Atasay 12 Zen Pırlanta 11 Altınbaş 7

İÇ GİYİM Puan Penti 16 Tutku 10





https://mediacat.com/turkiyenin-lovemarklari-arastirmasi-2018-sonuclari/