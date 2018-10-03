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Araştırma: Türkiye’nin en sevdiği markalar

Türkiye'nin Lovemark'ları araştırması tamamlandı. Toplam 22 kategorinin en sevilen markaları belirlendi. Kullanıcıların duygusal bağ kurduğu ve sahiplendiği markalar:
7 ay
18,8b
1
56
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Araştırma: Türkiye’nin en sevdiği markalar
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Türkiye’nin sevdiği markaları belirlemek için gerçekleştirilen "En sevilen markalar (Lovemark)" araştırması sonuçlandı. Toplam 22 kategoride, tüketicilerin gönül bağı kurduğu markalar belirlendi.

Reklamcılıkta sık kullanılan terimlerden “lovemark”, kullanıcının marka ile duygusal bağ kurması anlamına geliyor. Markaya gösterilen sevgi, ilgi ve sahiplenme duygusu gibi faktörler lovemark tespitinde önemli faktörler arasında yer alıyor.

Araştırmanın sonucunu günlük gelişmelerin etkilememesi için, geniş periyotta çalışma yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişi üzerinde yapılan ile çalışmalar neticesinde 22 kategoride hangi markaların en sevilen marka olduğu tespit edildi.

Ipsos tarafından MediaCat için gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bilgiler ile bilinir markalar arasında endeks hesabı yapıldı ve markalara puan verildi. Markaların kategori bazında puan sıralamasını aşağıda listeledik:

TEKNOLOJİ MARK.

Puan

Teknosa

12

MediaMarkt

8

Vatan

5

OTOMOTİV

Puan

Volkswagen

11

BMW

8

Mercedes-Benz

8

Renault

6

Ford

6

Fiat

6

Toyota

5

Audi

4

Hyundai

4

BEYAZ EŞYA

Puan

Arçelik

35

Bosch

18

Beko

11

Vestel

7

Samsung

4

Siemens

4

Profilo

3

HAVAYOLU

Puan

THY

52

Pegasus

12

Anadolu Jet

2

BANKA

Puan

Ziraat Bankası

23

Garanti

11

İş Bankası

10

Yapıkredi

8

Akbank

8

VakıfBank

4

Halkbank

4

GİYİM

Puan

LC Waikiki

19

Mavi

8

Koton

7

DeFacto

5

Zara

4

Adidas

3

Altınyıldız

3

KREDİ KARTI

Puan

Bonus

14

Maximum

7

Axess

7

World

6

ÇAY

Puan

Çaykur

51

Lipton

12

Doğuş Çay

6

Rize Turist Çay

4

KAHVE

Puan

Nescafé

28

Kuru Kahveci Mehmet Efendi

22

FASTFOOD REST.

Puan

Burger King

15

McDonald’s

10

Domino’s

3

BULAŞIK DETERJANI

Puan

Fairy

32

Pril

18

Finish

10

MEYVE SUYU

Puan

Cappy

18

Dimes

13

Tamek

8

Meysu

5

Tropicana

 3

SU

Puan

Erikli

27

Hayat Su

5

Pınar

5

Damla

5

Nestlé Pure Life

3

MOBİLYA

Puan

İstikbal

23

Bellona

17

MUTFAK - ZÜCCACİYE

Puan

Karaca

13

Paşabahçe

12

Kütahya Porselen

7

ŞAMPUAN

Puan

Elidor

20

Head&Shoulders

14

Pantene

10

Clear

10

Blendax

7

Elseve

3

ÇAMAŞIR DETERJANI

Puan

OMO

23

Ariel

19

Alo

8

Bingo

6

Persil

3

YAPI MARKET

Puan

Koçtaş

11

Tekzen

5

Bauhaus

4

IKEA

4

DEODORANT

Puan

Rexona

14

Nivea

9

Axe

4

Avon

4

AKARYAKIT İSTASYONU

Puan

OPET

24

Shell

20

Petrol Ofisi

10

BP

5

Takı

Puan

Atasay

12

Zen Pırlanta

11

Altınbaş

7

İÇ GİYİM

Puan

Penti

16

Tutku

10



https://mediacat.com/turkiyenin-lovemarklari-arastirmasi-2018-sonuclari/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GoldPunch 7 ay en beğenilen
Bir dakka bir dakka...
Teknosa en çok sevilen teknoloji mağazası mı?


3 Yanıt Yanıtla +110
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_köle_ 7 ay
Benimde en sevdiğim deodorant Volkswagen bi arıza yapıyor çıkan masrafın etkisi haftalarca devam ediyor D
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10ff 7 ay
vay be en sevilen meyve suyu volkswagen'miş...
millet vw' e bu parayi verirken ne içiyor diyordum içimden, şimdi anlaşildi.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
vay be en sevilen meyve suyu volkswagen'miş...millet vw' e bu parayi verirken ne içiyor diyordum içimden, şimdi anlaşildi.
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Dovahkiin 7 ay
İnsanlar ne kullanıyorsa sağda solda reklamlarda en çok hangisini görüyorsa onu seçmiş.
Yav şimdi maliyet odaklı, basmakalıp, sıkıcılık abidesi VW'nin neresi ilgi çekici de duygusal bağ kuruyorsun?
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SHADOW 7 ay
Teknosaya oy verenler kesin bizim ölücüler, az pelus oyuncak stoklamadilar

zaten bi pelus ucuz oluyo ayda yilda bir
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ÖZELKUVVET 7 ay
ANKETLER 1.olan markaların genel merkezinde mi yapıldı
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Umutcan 7 ay
Teknosa'ya şaşırdım bir tek. Tamam Vatan falan da iyi değil ama Teknosa gerek fiyatlarıyla gerek iade problemleriyle
kötülerin içinde en kötüsü olarak bilinir.
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rockndarkk 7 ay Umutcan
Senin benim için bir anlamı yok ancak cahil halk için anlamlı internetten sipariş vermeyi bilgisayar kullanmayı bilmiyor garantiyi o firmanın verdiğini sanıyor gidip kazıklanıyor sanırım 10 yıl daha sürer.
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gulnare 7 ay
Hyundai Fiat girmiş OPEL yok
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Wilson Fisk 7 ay gulnare
face'de astra j team 71 bin üyesi var opel hastası çoktur ama başlığa buzdolabı yazmaya gelmiştim yani düşün.zaten bir numaradaymış.otomatik şanzıman beynini yakmayın 10 bin lira.
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sis651 7 ay
Teknosa ve Vatan'ı gördüm, bittim...
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Hendrik Johannes Cruijff 7 ay
Teknosa mı
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Ray Kurzweil 7 ay
4S kuralının ispatlandığı bir araştırma olmuş. Bknz: Teknosa, volkswagen vs...
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redbul_540 7 ay

Tutku nun donları çok kaliteli gerçekten.

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mosyozzz 7 ay
3 bin kişi mi? Hacı abi kendi aranızda yapaydınız zahmet olmuş.
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