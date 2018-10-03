Araştırma: Türkiye’nin en sevdiği markalar

Reklamcılıkta sık kullanılan terimlerden “lovemark”, kullanıcının marka ile duygusal bağ kurması anlamına geliyor. Markaya gösterilen sevgi, ilgi ve sahiplenme duygusu gibi faktörler lovemark tespitinde önemli faktörler arasında yer alıyor.
Araştırmanın sonucunu günlük gelişmelerin etkilememesi için, geniş periyotta çalışma yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişi üzerinde yapılan ile çalışmalar neticesinde 22 kategoride hangi markaların en sevilen marka olduğu tespit edildi.
Ipsos tarafından MediaCat için gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bilgiler ile bilinir markalar arasında endeks hesabı yapıldı ve markalara puan verildi. Markaların kategori bazında puan sıralamasını aşağıda listeledik:
|
TEKNOLOJİ MARK.
|
Puan
|
Teknosa
|
12
|
MediaMarkt
|
8
|
Vatan
|
5
|
OTOMOTİV
|
Puan
|
Volkswagen
|
11
|
BMW
|
8
|
Mercedes-Benz
|
8
|
Renault
|
6
|
Ford
|
6
|
Fiat
|
6
|
Toyota
|
5
|
Audi
|
4
|
Hyundai
|
4
|
BEYAZ EŞYA
|
Puan
|
Arçelik
|
35
|
Bosch
|
18
|
Beko
|
11
|
Vestel
|
7
|
Samsung
|
4
|
Siemens
|
4
|
Profilo
|
3
|
HAVAYOLU
|
Puan
|
THY
|
52
|
Pegasus
|
12
|
Anadolu Jet
|
2
|
BANKA
|
Puan
|
Ziraat Bankası
|
23
|
Garanti
|
11
|
İş Bankası
|
10
|
Yapıkredi
|
8
|
Akbank
|
8
|
VakıfBank
|
4
|
Halkbank
|
4
|
GİYİM
|
Puan
|
LC Waikiki
|
19
|
Mavi
|
8
|
Koton
|
7
|
DeFacto
|
5
|
Zara
|
4
|
Adidas
|
3
|
Altınyıldız
|
3
|
KREDİ KARTI
|
Puan
|
Bonus
|
14
|
Maximum
|
7
|
Axess
|
7
|
World
|
6
|
ÇAY
|
Puan
|
Çaykur
|
51
|
Lipton
|
12
|
Doğuş Çay
|
6
|
Rize Turist Çay
|
4
|
KAHVE
|
Puan
|
Nescafé
|
28
|
Kuru Kahveci Mehmet Efendi
|
22
|
FASTFOOD REST.
|
Puan
|
Burger King
|
15
|
McDonald’s
|
10
|
Domino’s
|
3
|
BULAŞIK DETERJANI
|
Puan
|
Fairy
|
32
|
Pril
|
18
|
Finish
|
10
|
MEYVE SUYU
|
Puan
|
Cappy
|
18
|
Dimes
|
13
|
Tamek
|
8
|
Meysu
|
5
|
Tropicana
|3
|
SU
|
Puan
|
Erikli
|
27
|
Hayat Su
|
5
|
Pınar
|
5
|
Damla
|
5
|
Nestlé Pure Life
|
3
|
MOBİLYA
|
Puan
|
İstikbal
|
23
|
Bellona
|
17
|
MUTFAK - ZÜCCACİYE
|
Puan
|
Karaca
|
13
|
Paşabahçe
|
12
|
Kütahya Porselen
|
7
|
ŞAMPUAN
|
Puan
|
Elidor
|
20
|
Head&Shoulders
|
14
|
Pantene
|
10
|
Clear
|
10
|
Blendax
|
7
|
Elseve
|
3
|
ÇAMAŞIR DETERJANI
|
Puan
|
OMO
|
23
|
Ariel
|
19
|
Alo
|
8
|
Bingo
|
6
|
Persil
|
3
|
YAPI MARKET
|
Puan
|
Koçtaş
|
11
|
Tekzen
|
5
|
Bauhaus
|
4
|
IKEA
|
4
|
DEODORANT
|
Puan
|
Rexona
|
14
|
Nivea
|
9
|
Axe
|
4
|
Avon
|
4
|
AKARYAKIT İSTASYONU
|
Puan
|
OPET
|
24
|
Shell
|
20
|
Petrol Ofisi
|
10
|
BP
|
5
|
Takı
|
Puan
|
Atasay
|
12
|
Zen Pırlanta
|
11
|
Altınbaş
|
7
|
İÇ GİYİM
|
Puan
|
Penti
|
16
|
Tutku
|
10
https://mediacat.com/turkiyenin-lovemarklari-arastirmasi-2018-sonuclari/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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