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Artık Google’da arama yaparken tek bir aramayla bir çok kavram hakkında veriye ulaşabileceksiniz

Google’a gelen yeni özellik sayesinde bir kavramı ararken, arama sonuçlarını başka bir kavramın arama sonuçlarıyla destekleyebilecek, iki kavram arasında otomatik olarak kıyas yapabileceksiniz.
9 ay
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1
Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Sık aralıklar ile kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve daha pratik bir arayüz sunabilmek için bünyesine pek çok yeni özellik ekleyen Google, şimdi de arama sonuçlarını daha detaylı hale getiren SEO özelliği Snippet‘i geliştiriyor. Bu yeni özellik sayesinde bir kavramı ararken, arama sonuçlarını başka bir kavramın arama sonuçlarıyla destekleyebileceksiniz.
Bu şu anlama geliyor; örneğin, kuvars ve granit taşlarını Google’da “Kuvars vs. Granit” şeklinde ararsanız arama motoru otomatik olarak iki kavramı sizin için görselleri ile birlikte maliyetlerine, avantajlarına, ağırlıklarına ve dayanıklılıklarına göre kıyaslayacak ve bu verileri sizinle paylaşacak. Yani her iki kavram hakkında aynı anda bilgi sahibi olabilecek, ikisi arasında rahatça kıyas yapabileceksiniz.
Google’ın yeni Snippet paneli şu an için yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Ancak yetkililer, yeni özelliğin yakın gelecekte tüm kullanıcılar tarafından kullanıma hazır olacağını belirtiyor. Ayrıca bu özelliği kullanabilen kullanıcılar şu an için yalnızca mobil cihazları üzerinden kullanabiliyorlar. Yani çok büyük ihtimalle diğer tüm kullanıcılar da bu hizmeti ilk olarak mobil cihazlar üzerinden kullanabilmeye başlayacaklar.
https://www.engadget.com/2018/08/16/google-refines-search-to-automatically-show-relevant-subtopics/ Yorum Yaz
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