Google, konum geçmişinizi devre dışı bıraksanız bile sizi takip etmeye devam ediyor

ABD'li haber kuruluşu Associated Press'e göre kullanıcılar, Google'ın "konum geçmişi" özelliğini devre dışı bıraksalar dahi Google onların konumlarını kaydetmeye devam ediyor.
Associated Press'in haberine göre, Google; Google Haritalar, hava durumu güncellemeleri ve internet tarayıcısı üzerinden yapılan tüm taramalar gibi pek çok aktivitenizi izleyebiliyor. Konum Geçmişinizi kapattığınızda sadece Google’ın, gittiğiniz yerlerin kaydını size görüntüleyen Zaman Akışı üzerine hareketlerinizi eklemesini engelliyorsunuz. Google, bu durumda bile aktif olarak konumunuza ulaşabiliyor.
Ancak Google’ın sizi takip etmesini durdurmanın bir yolu var. Google hesabınızın ayarlar menüsünün içinde yer alan Gizlilik Ayarları kısmındaki "web ve uygulama etkinliği" seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Varsayılan özellik olarak aktif bulunan web ve uygulama etkinliğini kapattığınızda Google, Google Haritalar verilerinizi, tarayıcı arama kayıtlarınızı ve daha çok şeyi depolayamayacak.Google’ın Associated Press’e cevabı ise “Kullanıcı memnuniyetini arttırabilmek için Google’ın konum bilgisini kullandığı pek çok farklı alan bulunuyor. Buna konum geçmişi, web ve uygulama etkinliği ve daha pek çoğu dahil. Bu araçların kullanımı için gelişmiş kontroller de sunuyoruz. Kullanıcılar dilediklerinde açıp kapatabilirler.” şeklinde oldu.
https://www.engadget.com/2018/08/13/google-search-knows-where-you-were-even-if-you-disabled-location/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüm bunlar bi yana, bi hipermarketin yanından geçerken SMS geldi, şu ürünlerimizde indirim var diye. Artık spam konusu çığırından çıktı.
eski dostlar bile unutur !
ama google unutmaz
ne güzel ! :)
Ben kimseyle konumumu paylaşmak istemediğim zaman Google paylaşmadıktan sonra Guugıl ablaya izin veriyorum. Nerede olduğumu takip etsin. Hatta gelsin çay kahve ısmarlayayım..
Google kütüphanelerinin kapalı olmalı ve google uygulamalarının bu kütüphaneden yararlanarak yazılması işletim sistemi düzeyince bir bağlayıcı değildir.
Meraklısı Google uygulamalarından ve servislerinden "TAMAMEN" arınmış bir android sürümü kullanmakta son derece özgürdür.
Ve hatta ben Google hizmetlerinden yararlanmak istiyorum diyenler için Google'ın kısmı açık kütüphanelerinden faydalanalarak hazırlanan minimal bir proje halihazırda var zaten. İsmi Migro G
Meraklısına Github sayfası;
github.com/...
Baştan aşağı talihsiz bir yorum olmuş...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3273 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
google, google haritalar ve