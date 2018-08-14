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Google, konum geçmişinizi devre dışı bıraksanız bile sizi takip etmeye devam ediyor

ABD'li haber kuruluşu AP, kullanıcılar konumlarını devre dışı bıraksalar bile Google'ın onları takip etmeye devam ettiğine dair bir haber yayınladı. Detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.
9 ay
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13
Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google, konum geçmişinizi devre dışı bıraksanız bile sizi takip etmeye devam ediyor
ABD'li haber kuruluşu Associated Press'e göre kullanıcılar, Google'ın "konum geçmişi" özelliğini devre dışı bıraksalar dahi Google onların konumlarını kaydetmeye devam ediyor.
Associated Press'in haberine göre, Google; Google Haritalar, hava durumu güncellemeleri ve internet tarayıcısı üzerinden yapılan tüm taramalar gibi pek çok aktivitenizi izleyebiliyor. Konum Geçmişinizi kapattığınızda sadece Google’ın, gittiğiniz yerlerin kaydını size görüntüleyen Zaman Akışı üzerine hareketlerinizi eklemesini engelliyorsunuz. Google, bu durumda bile aktif olarak konumunuza ulaşabiliyor.
Ancak Google’ın sizi takip etmesini durdurmanın bir yolu var. Google hesabınızın ayarlar menüsünün içinde yer alan Gizlilik Ayarları kısmındaki "web ve uygulama etkinliği" seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Varsayılan özellik olarak aktif bulunan web ve uygulama etkinliğini kapattığınızda Google, Google Haritalar verilerinizi, tarayıcı arama kayıtlarınızı ve daha çok şeyi depolayamayacak.
Google’ın Associated Press’e cevabı ise “Kullanıcı memnuniyetini arttırabilmek için Google’ın konum bilgisini kullandığı pek çok farklı alan bulunuyor. Buna konum geçmişi, web ve uygulama etkinliği ve daha pek çoğu dahil. Bu araçların kullanımı için gelişmiş kontroller de sunuyoruz. Kullanıcılar dilediklerinde açıp kapatabilirler.” şeklinde oldu.
https://www.engadget.com/2018/08/13/google-search-knows-where-you-were-even-if-you-disabled-location/ Yorum Yaz
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AqRaMa 9 ay en beğenilen
bunu bilmeyen var mıydı ?
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tahir40 9 ay
Günaydın, sıradaki haberimiz GPS kapasanız dahi microsoft, apple internetten konumunuza bakıyor!
Tüm bunlar bi yana, bi hipermarketin yanından geçerken SMS geldi, şu ürünlerimizde indirim var diye. Artık spam konusu çığırından çıktı.
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Ceqa 9 ay
Tekel olmak böyle bir şey
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DH Misafiri 9 ay
Günaydın
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LE0NARD 9 ay
Telefon veya tabdan konum devre dısı olsa bıle crome vb tarayıcıdan sayfanın altında bulnduğunuz veya bağlantı yaptıgınız adres yazıyor zaten .
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SEO-Uzmanı 9 ay
ne güzel !
eski dostlar bile unutur !
ama google unutmaz
ne güzel ! :)
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OverClocK1ng 9 ay
CIA senin boklu hesabını naapsın gibi bir şey.
Ben kimseyle konumumu paylaşmak istemediğim zaman Google paylaşmadıktan sonra Guugıl ablaya izin veriyorum. Nerede olduğumu takip etsin. Hatta gelsin çay kahve ısmarlayayım..
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ALKaraca 9 ay
Android gibi kullanıcılarını izleyen ve tam açık kaynak olmayan İS lerinin yok olması gerekiyor.
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Chlorohydrate 9 ay ALKaraca
Anroid zaten açık kaynaklı bir proje. Adı tam olarak "Android Open Source Project"
Google kütüphanelerinin kapalı olmalı ve google uygulamalarının bu kütüphaneden yararlanarak yazılması işletim sistemi düzeyince bir bağlayıcı değildir.
Meraklısı Google uygulamalarından ve servislerinden "TAMAMEN" arınmış bir android sürümü kullanmakta son derece özgürdür.
Ve hatta ben Google hizmetlerinden yararlanmak istiyorum diyenler için Google'ın kısmı açık kütüphanelerinden faydalanalarak hazırlanan minimal bir proje halihazırda var zaten. İsmi Migro G
Meraklısına Github sayfası;
github.com/...
Baştan aşağı talihsiz bir yorum olmuş...
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KuvvetMira27 9 ay
o yüzden hepsine izin ver diyorum ,gönül rızası :D
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AqRaMa 9 ay en beğenilen
bunu bilmeyen var mıydı ?
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