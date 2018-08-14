Google, konum geçmişinizi devre dışı bıraksanız bile sizi takip etmeye devam ediyor

ABD'li haber kuruluşu Associated Press'e göre kullanıcılar, Google'ın "konum geçmişi" özelliğini devre dışı bıraksalar dahi Google onların konumlarını kaydetmeye devam ediyor.

Associated Press'in haberine göre, Google; Google Haritalar, hava durumu güncellemeleri ve internet tarayıcısı üzerinden yapılan tüm taramalar gibi pek çok aktivitenizi izleyebiliyor. Konum Geçmişinizi kapattığınızda sadece Google’ın, gittiğiniz yerlerin kaydını size görüntüleyen Zaman Akışı üzerine hareketlerinizi eklemesini engelliyorsunuz. Google, bu durumda bile aktif olarak konumunuza ulaşabiliyor.

Ancak Google’ın sizi takip etmesini durdurmanın bir yolu var. Google hesabınızın ayarlar menüsünün içinde yer alan Gizlilik Ayarları kısmındaki "web ve uygulama etkinliği" seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Varsayılan özellik olarak aktif bulunan web ve uygulama etkinliğini kapattığınızda Google, Google Haritalar verilerinizi, tarayıcı arama kayıtlarınızı ve daha çok şeyi depolayamayacak.

https://www.engadget.com/2018/08/13/google-search-knows-where-you-were-even-if-you-disabled-location/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

’ın’e cevabı ise “Kullanıcı memnuniyetini arttırabilmek için’ın konum bilgisini kullandığı pek çok farklı alan bulunuyor. Bunave daha pek çoğu dahil. Bu araçların kullanımı için gelişmiş kontroller de sunuyoruz. Kullanıcılar dilediklerinde açıp kapatabilirler.” şeklinde oldu.