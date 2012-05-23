Artık Windows Phone Marketplace'i kullanmak için 7.5 sürümü şart





Windows Phone 8 sürümüyle yıl sonuna doğru önemli bir hamle yapmaya hazırlanan Microsoft, bununla birlikte sürüm standartlarını da oldukça katı bir biçimde devam ettiriyor.





Daha önce Microsoft, Windows Phone 7 yüklü cihazların uygulama mağazasından uygulama indirmesini, güncellemesini ve incelemesini engelleyeceğini açıklamıştı. Burada amaç tüm cihazları Windows Phone 7.5 güncellemesine terfi ettirmekti.





Bugünden itibaren hayata geçen düzenleme sonucunda artık Windows Phone 7 yüklü cihazların uygulama satın alması, indirmesi, güncellemesi ve değerlendirmesi mümkün değil. Bunun için Mango sürümüne terfi edilmesi gerekiyor.





Halen bu sürüme terfi etmeyen az sayıda kullanıcı olduğu tahmin edildiği için düzenleme geniş bir kitleyi etkilemeyecek.

http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/05/22/starting-today-you-need-windows-phone-7-5-to-use-marketplace.aspx