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Artık Windows Phone Marketplace'i kullanmak için 7.5 sürümü şart

7 yıl
2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 sürümüyle yıl sonuna doğru önemli bir hamle yapmaya hazırlanan Microsoft, bununla birlikte sürüm standartlarını da oldukça katı bir biçimde devam ettiriyor.

Daha önce Microsoft, Windows Phone 7 yüklü cihazların uygulama mağazasından uygulama indirmesini, güncellemesini ve incelemesini engelleyeceğini açıklamıştı. Burada amaç tüm cihazları Windows Phone 7.5 güncellemesine terfi ettirmekti. 

Bugünden itibaren hayata geçen düzenleme sonucunda artık Windows Phone 7 yüklü cihazların uygulama satın alması, indirmesi, güncellemesi ve değerlendirmesi mümkün değil. Bunun için Mango sürümüne terfi edilmesi gerekiyor.

Halen bu sürüme terfi etmeyen az sayıda kullanıcı olduğu tahmin edildiği için düzenleme geniş bir kitleyi etkilemeyecek.

http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/05/22/starting-today-you-need-windows-phone-7-5-to-use-marketplace.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bende mango güncellemesini yükleyemiyorum zune ile deniyorum ama yeni bir güncelleme yok diyor :(((
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DH Misafiri 7 yıl
Omnia'ya windows 7 olmaz dostum sen ona android yükle araştırırsan bulursun.
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Sirchade 7 yıl
Biz Android'ciler de güncelleme alamıyoruz. :S
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Mellkor 7 yıl
Microsoft eski surumlerine destek vermemek adina heseyi yapiyor bu nasil ilerleme mantigi
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batkent 7 yıl
Arkadaşlar biri bana windows 6.1 sürümlü omnia'mı nasıl windows phone 7 ve üzerine çıkarabileceğimi anlatabilir mi?

Güncelleme bile yapmıyor telefon
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bkadem 7 yıl
Eğer Windows Phone 8 tutarsa sanırım Microsoft Nokianın akıllı telefon bölümünü satın alacak. Böylelikle Apple gibi hem yazılım hemde telefon üreticisi olacak. Windows 8 platformları Microsoft'u ya geriye ya da ileriye götürecek.
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demo11 7 yıl
Çok normal nede olsa nokia ile microsoft tekeli var arkasında!
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