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Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry

Yeşil enerjinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerden biri olan Norveç, elektrikli ve otonom feribotları yaya ve bisikletlilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde..
10 ay
1,3b
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5
Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Asansör gibi kullanılabilen elektrikli ve otonom feribot: Autoferry
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Norveç’in Trondheim kentindeki yayalar ve bisikletliler çok yakında oldukça eğlenceli bir ulaşım aracına sahip olacak. Mühendisler tarafından geliştirilen feribot, şehirde bulunan kanal üzerinden karşıya geçmek isteyenlere oldukça hızlı bir alternatif sunuyor. Üstelik elektrikli ve otonom olan bu tekne bir asansör gibi çağrılabiliyor.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki mühendisler tarafından geliştirme aşamasında olan Autoferry, bebek arabası veya bisikletler dahil olmak üzere en az 12 yolcu taşıyabiliyor. Yolcularını kanalın bir tarafından diğerine hızlıca taşıyan Autoferry, sonrasında sıradaki yolcularını beklemeye koyuluyor. Eğer yolcuların bulunduğu tarafta değilse, rıhtımda bulunan düğme yardımıyla kolayca çağrılabiliyor.

Karşıdan karşıya sürücüsüz olarak hareket eden Autoferry, üzerinde bulunan GNSS, yani Küresel Navigasyon Uydu Sistemi’ni kullanarak hareket ediyor. Kanalda bulunan diğer teknelerden kaçınmak için de radar, infrared kamera, optik kamera ve Lidar kullanıyor. Rıhtımda bulunan diğer sensörler de uzaktan veri iletimi yaparak feribota destek sağlıyor. Yolcularını indiren Autoferry, bekleme esnasında rıhtımda bulunan şarj cihazını kullanarak bataryasını şarj ediyor.

Fotoğraflarda gördüğünüz bu küçük tekne Autoferry’nin gelişim sürecinde kullanılan yarı ölçekli bir prototip. Gerçek teknenin önümüzdeki yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor. Autoferry, genişliği yaklaşık 100 metre olan kanalın karşısına bir dakikada geçebiliyor. Yayaların bunun yerine en yakın köprüyü kullanarak karşıya geçmesi yaklaşık 10 dakika sürüyor. Yeni bir köprü inşa etmenin ise bu elektrikli feribottan daha maliyetli olacağı söyleniyor.



https://www.ntnu.edu/autoferry Yorum Yaz
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CoreXXX 10 ay en beğenilen
ortalık ne kadar sakin. kimse yok ülkede. bize gelse bu 5 yerine 75 kişi biner alet fatal error verir herkes kanalda banyo yapar:)
1 Yanıt Yanıtla +4
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gun 10 ay
Birde İstanbul Boğaz trafiğine versen yapay zekada olsa kafayı yer ne yapacağını şaşırır. Bizde yollarda olduğu gibi karşıdaki ile empati kurup ne yapacağını anlama usulü ilerliyor sistem.
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gun 10 ay
Ayrıca yeni köprü görüntü kirliliğine neden olur.
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CoreXXX 10 ay en beğenilen
ortalık ne kadar sakin. kimse yok ülkede. bize gelse bu 5 yerine 75 kişi biner alet fatal error verir herkes kanalda banyo yapar:)
1 Yanıt Yanıtla +4
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BeforeIforget 10 ay CoreXXX
4.kopruyu yapsalar ya
1 Yanıt Yanıtla
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