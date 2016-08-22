Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi

Ülkemizdeki yerli savunma sanayii projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Son dönemde bir çok önemli projede lokomotif rol üstlenen Aselsan ve Roketsan aynı kapsamda önemli bir geliştirmeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Söz konusu silah bu kez “Yerli Manpads”. Üzerindeki çalışmaların titizlik ve gizlilikle sürdüğü silah, ülkemizin önemli bir alandaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırmış olacak. Hali hazırda Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede kullanılan FIM-92 Stinger ile aynı işlevde bir silahın üretilmesi için çalışılıyor. Geliştirilmesi 1978, üretimi ise 1981 yılına kadar uzanan bu silah, alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Tek başına bir askerin omuzuna alarak ateşleyebildiği Stinger, pasif güdümlü yapısı ile ateşle-unut tipi savunma odaklı füze sistemi.

Daha Uzun Menzil

Hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelim sağlayan silah, isabet başarısı ve menili içerisinde etkili tahrip sistemi sayesinde stratejik önemi olan bir ekipman. Hareketli bir askerin kontrolüne ek olarak kara taşıtlarına hatta helikopterlere de monte edilebilen Stinger’ların menzili 1 - 4,8 kilometre.





Aselsan ile Roketsan’ın ortak olarak geliştirdiği Manpads’in 4 kilometrenin üzerinde irtifa ve 6 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı konuşuluyor. Stinger’da olduğu gibi kızıl ötesi (IR) ve mor ötesi (UV) güdümün yanı sıra IIR güdümün de seçenekler arasında olduğu bilgiler arasında.

2018'de Hizmete Girecek

Henüz hakkında çok fazla detay bulunmayan ve üzerindeki çalışmalar gizlilikle yürütülen yerli manpads’lerin içinde bulunduğumuz yıl içerisinde testlerine başlanacağı belirtiliyor. Çalışmaların ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından önemli bir aksilik olmadığı takdirde 2018 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Lisanslama yöntemi ile hem ABD hem de Alman şirketlerince üretilen FIM-92 Stinger’ların birim maliyeti 38 bin dolar seviyesinde. Aselsan ile Roketsan’ın projeyi ne kadarlık bir bütçe ile gerçekleştirdiğine ilişkin bir bilgi mevcut değil ancak çalışma tamamlandıktan sonra birim ve mühimmat maliyetinin çok çok aşağılara düşeceğine şüphe yok. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Biz de sizlere gelişmeleri sıcağı sıcağına paylaşmaya devam edeceğiz.