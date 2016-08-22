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Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi

Aselsan ile Roketsan önemli bir proje için birlikte çalışmaya hazırlanıyor. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan ve 30 ülkede kullanılan Stinger benzeri bir silah hazırlanıyor.
2 yıl
36,6b
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68
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizdeki yerli savunma sanayii projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Son dönemde bir çok önemli projede lokomotif rol üstlenen Aselsan ve Roketsan aynı kapsamda önemli bir geliştirmeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Söz konusu silah bu kez “Yerli Manpads”. Üzerindeki çalışmaların titizlik ve gizlilikle sürdüğü silah, ülkemizin önemli bir alandaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırmış olacak. Hali hazırda Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede kullanılan FIM-92 Stinger ile aynı işlevde bir silahın üretilmesi için çalışılıyor. Geliştirilmesi 1978, üretimi ise 1981 yılına kadar uzanan bu silah, alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Tek başına bir askerin omuzuna alarak ateşleyebildiği Stinger, pasif güdümlü yapısı ile ateşle-unut tipi savunma odaklı füze sistemi.

Daha Uzun Menzil

Hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelim sağlayan silah, isabet başarısı ve menili içerisinde etkili tahrip sistemi sayesinde stratejik önemi olan bir ekipman. Hareketli bir askerin kontrolüne ek olarak kara taşıtlarına hatta helikopterlere de monte edilebilen Stinger’ların menzili 1 - 4,8 kilometre.


Aselsan ile Roketsan’ın ortak olarak geliştirdiği Manpads’in 4 kilometrenin üzerinde irtifa ve 6 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı konuşuluyor. Stinger’da olduğu gibi kızıl ötesi (IR) ve mor ötesi (UV) güdümün yanı sıra IIR güdümün de seçenekler arasında olduğu bilgiler arasında.

2018'de Hizmete Girecek

Henüz hakkında çok fazla detay bulunmayan ve üzerindeki çalışmalar gizlilikle yürütülen yerli manpads’lerin içinde bulunduğumuz yıl içerisinde testlerine başlanacağı belirtiliyor. Çalışmaların ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından önemli bir aksilik olmadığı takdirde 2018 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Lisanslama yöntemi ile hem ABD hem de Alman şirketlerince üretilen FIM-92 Stinger’ların birim maliyeti 38 bin dolar seviyesinde. Aselsan ile Roketsan’ın projeyi ne kadarlık bir bütçe ile gerçekleştirdiğine ilişkin bir bilgi mevcut değil ancak çalışma tamamlandıktan sonra birim ve mühimmat maliyetinin çok çok aşağılara düşeceğine şüphe yok. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Biz de sizlere gelişmeleri sıcağı sıcağına paylaşmaya devam edeceğiz.


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Guest-C302EA147 2 yıl en beğenilen
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Devon Jade 2 yıl
Ak partiye her konuda muhalifim ama bu işi destekliyorum. Tüm partilerin herşeyden önce tek bir hedefi olmalı Atatürkün de hedef gösterdigi gibi ulusal tam bağımsız kendi sanayisini ve üretimini yapan bir Türkiye olmalı.
Ak partiye her konuda muhalifim ama bu işi destekliyorum. Tüm partilerin herşeyden önce tek bir hedefi olmalı Atatürkün de hedef gösterdigi gibi ulusal tam bağ...
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tuago 2 yıl infom@n
Bazı yorumcuları rahatsız etmiş, üzmüş projedir. Baksanıza adamlar önemsiz göstermek küçümsemek için on takla atıyorlar
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Gömlekli Adam 2 yıl
Ekonomi olarak değil silah sanayi olarak gelişmeye devam


Kültürel değil

Bilimsel değil

Sadece silah sanayi
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XPerience 2 yıl
As bayrakları as as. Güzel şeyler bunlar yerli savunma sanayinin gelişmesi çok daha güzel.
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tmk20 2 yıl
daha uzun menzil demişlerde, menzilden cok hedef maliyeti düşürmek sanırım.
şuan ki stinger 3km irtifa 4-6km menzili mevcut ama füzelerin her 1 tanesi maliyeti 112bin dolar civarında ucuk bi fiyata mal oluyor diye biliyorum bu maliyeti 38 bin kadar düşürmeyi başarırlarsa ne kadar cakma bi ürün ortaya cıkarsalar bile 1 füze fiyatına artık 3 füze üretebiliyor olmak büyük bi katı sağlıcaktır.
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DH Misafiri 2 yıl
-Hepsi topsu 38bin dolarlık stinger’i kopyalamışlar, sanki icbm falan yapmışlar gibi anlatılıyor.
-1986’da F16 montajına başlamıştık, “böyle başlar, sonra kendi ucağımızı yaparız“ demişlerdi, 30 yıl geçti aradan, ortada hiç birşey yok.
-Pistonlu motorlar 1908 yılında icat olmuş, jet motorları 1945’de, biz hala yapamıyoruz.
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Kaiserslautern34 2 yıl
Bunlar gurur verici haberler. İnşallah daha sıklıkta duyabildiğimiz haberler olur. Ülkemizdeki bakış açısı değiştiği,insanlar okumaya önem verdiği gün Türkiye daha çok şeyi başaracak. Ama eğitim sistemi çok yanlış. Öğrenciye önem verilmiyor. Aslında çok zeki bir milletiz. Yeterli bilgiye eriştiğimizde yapamayacağımız hiçbirrşey yok.
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DH Misafiri 2 yıl
Yorumcular, ozellikle Akp ' liler. Bu projeleri siyasi konu haline getirmeniz cok yanlış. İkinci olarak da projeler için kopyadır tartısması acmaya calısanlar. Yapılan her yeni proje bir gelişmenin altyapısıdır. İster kopya olsun ister özgün bir proje. Çalışmanın kotusu olmaz, kopya bile olsa, çalışan ekiplerin deneyim kazanmasını saglar ve özgun projelere alt yapı hazırlar. Bu projelerde her turlu siyasi gorusten insanımız calısıyor. "biz basardık zorunuza mı gitti" , "kıskanclıktan oluyorsunuz" , "bu proje surada kopyadır" türü yaklasımlar, sadece çalışan insanların motivasyonunu bozar. Butun dunyada bu tip Arge projelerinde çalışan insanlar, hayata bilimsel taraftan bakar. Siyasetle işleri olmaz, zaten olsa bu işleri yapamazlar.
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th3_majestik 2 yıl
Stingerler çok helikopterimizi düşürdü özellikle pkk ile mücadelede, yerli yapılması sevindirici ama silah sonuçta zarar verme odaklı
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IUnknown 2 yıl
ulkede aselsan roketsan ve bezeri kaç firma var? sen 3 4 firma ile nasıl bunca şeyi yapacaksın_ rakiplerinde 10larca dev yüzlerce küçük firma varken. sadece 3-5 firma ile hiç birşey yapamazsın. eğer ülkede daha çok ilerleme istiyorsanız. bu işleri artık özel başka firmalara verin ve yeni firmaları destekleyin. devlete organik bağı olmaya firmaları destekleyin ki siyaseten bağımsız iş yapan firmalar olsun. yoksa bizdeki gibi "arpalık" olur ve bunlarla ile hızlı ilerleyemezsiniz.
liyakat bizde devlet kurumlarının en büyük sorunu ve aynı sorunlar bu kurumlarda da mevcut. Bu yüzden bu kurumlarda 1 kişi çalışır 10 kişi yatar.
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egemena 2 yıl IUnknown
Bizim önce inşaat ve enerji sektörlerini doyuma ulaştırmamız lazım. Riski az karı çok bu iki sektör varken özel sektör kolay kolay uzun vadeli AR-GE gerektiren işlere girmez. Tekstilcisinden avukatına kadar bir kaç milyonu olan herkes müteahhit oldu. 2 yılda paranı katlamak varken kim uğraşır çiple dizel motorla?
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El_domingo 2 yıl
Feto nun "haçlının ülkenisi işgal etmesi çok tehlikeli değil" videosundan sonra ki adam olası bir haçlı işgalininden bahsediyor. bu silahlar gerekli ama bugunlerde gerekli...tek bir dostun olmadıgı en ufak bir tokezlemede ilk tekmeyi en yakın bildiklerinden yeyildiğini zaten bilinen bir durum.DEvlet bunu da goz onunde tutarak hazır olan tum projelerde bir an once seri uretime geçmesi ve ciddi savaş hazırlığı yapması lazım..
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Fakirdepocu 2 yıl
Bu projedeki teknik alanı eleştirmeyen sadece söyleme laf atanlara bir lafım var : " Cahil adamın eleştirisini ve muhalefetini kimse dikkate almaz "


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