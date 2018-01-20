Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Askeri standartlarda dayanıklı LG X4 Plus duyuruldu

Askeri standartlarda dış ortama dayanıklılığı uygun bir fiyata arayanlar için LG X4 Plus akıllı telefonu duyuruldu. LG X4 Plus özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
4,8b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıl akıllı telefon stratejisinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan LG, Güney Kore’de sessiz sedasız dayanıklılık odaklı bir akıllı telefon duyurdu. LG X4 Plus orta seviyede askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.

LG X4 Plus özellikleri ve fiyatı

Samsung Xcover serisinde olduğu gibi bir tarz belirleyen yeni LG X4 Plus düşük donanım ve düşük fiyat üzerinden gidiyor. 5.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor"

2GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. HiFi DAC ile ses kalitesi arttırılan modelde 3000mAh kapasiteli batarya doygun bir kullanım süresi sunuyor.

Dayanıklılık tarafına bakacak olursak MIL-STD 810G askeri standardı bizi karşılıyor. Bu standart yüksek titreşimlerde, yüksek sıcaklıklarda, düşük sıcaklıklarda, termal şoklarda, darbelerde ve nemde koruma sağlıyor. LG Pay ödeme sistemini destekleyen telefon 280$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/The-rugged-LG-X4-goes-official-with-Snapdragon-425-CPU-LG-Pay-support_id101756 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
buraxus 1 yıl en beğenilen
Dışı değil anakartı ekranı dayansın yeter
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 1 yıl
Ghost screen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizga33 1 yıl
Ağzıyla kuş tutsa umurumda değil...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl
ayakçı yapmış gene bi işler. pardon elci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl
ayakçı yapmış gene bi işler. pardo elci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Normalini yapmışta mı askeri standartlısı kalmış.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 1 yıl
Koreliler dayanıklı telefon üretmesin. Çok gördük. Oyuncak gibi dışı süslüyorlar içi yine aynı. S4 active kullanmıştım. Telefonda öyle bir gizli arıza vardı ki sorunu kimse bulamadı. Bu arıza nedeniyle arama yapılamıyordu. Vidaları gevşetince yapılıyordu. Kimbilir neydi sebeb hiç bilemedim. Su geçirmez değildi ve darbelerden çok kötü etkileniyordu. Başı götü dağılıyordu düşünce. Arkadan kalın vidalarla kapatılan CAT telefonları bence rakipsiz. Donanım olarak bir şey beklemeyin ama alıcısına mükemmel bir askeri dayanıklılık deneyimi sunuyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 1 yıl en beğenilen
Dışı değil anakartı ekranı dayansın yeter
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl buraxus
şarj soketi bozulmuş 500tl cik ekran çatlamış 900tl cik e telefon 2000tl...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Galaxy S9 Plus görselleri sızmaya devam ediyor 1 yıl YouTube popüler videoları manuel olarak inceleyecek 1 yıl Çentik tasarımı daha iyi hale geliyor 1 yıl Hindistan bankalarından Bitcoin'e darbe: Yatırımcıların banka hesapları donduruldu 1 yıl FCC onayı alan Apple HomePod çok yakında satışa sunulabilir 1 yıl Giphy GIF arama motoru Instagram’a entegre ediliyor 1 yıl General Mobile GM 6'da Nougat ve Oreo'yu karşılaştırdık! 1 yıl VR deneyimi Spheres, izleyicilere kozmosun seslerini keşfetme şansı sunuyor 1 yıl Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor 1 yıl SK Hynix sürpriz yaptı, GDDR6 belleklerini piyasaya sürdü 1 yıl Akbank elektronik para ve ödeme şirketi kurdu 1 yıl Yeni Nokia telefonlar 25 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak 1 yıl Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera 1 yıl Nvidia, kartlarının madencilere değil oyunculara satılmasını talep etti 1 yıl Samsung Galaxy A8 2018 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 1 yıl Hindistan Bitcoin yatırımcılarından vergi almak için ilk adımı attı 1 yıl Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı 1 yıl Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha 1 yıl Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger'a 75 milyon dolarlık yatırım 1 yıl Samsung Galaxy S9'un bileşenleri sızdırıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Askeri standartlarda dayanıklı LG X4 Plus duyuruldu Sonraki Tomb Raider filminin yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc. yeni yıla işten çıkarmalarla başladı 1 yıl Sanal madencilik akımı TSMC’yi de uçurdu 1 yıl Norveç 2040'a kadar tüm kısa mesafeli uçuşlarda elektrikli uçak kullanacak 1 yıl Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı 1 yıl Apple, güncel iOS kullanım oranlarını yayınladı 1 yıl Türkiye ile Endonezya İHA konusunda işbirliği yapacak 1 yıl Yanlış füze alarmı yapılan Hawaii'de yeni güvenlik zafiyeti ortaya çıktı 1 yıl ABD'li doktorlar CRISPR tekniğini kanser hastaları üzerinde test edecek 1 yıl Şeffaf güneş panelli ilk binanın inşaatı başlıyor 1 yıl Rocky efsanesi yeniden mobilde 1 yıl Nanorobotlar 100.000 kat daha hızlı hareket edebilecek 1 yıl Sanal gerçeklik teknolojisi ile teknik personel eğitimleri gerçekleştirilebilecek 1 yıl Google ve Tencent patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı 1 yıl NASA'dan Mars görevleri için "çöp kutusu boyutunda" nükleer reaktör 1 yıl Google’ın yapay zekâ kamerası sertifika onaylarında göründü 1 yıl Samsung GDDR6 belleklerin hacimli üretimine başlıyor 1 yıl Afrin Operasyonu ile ilgili gelişmeleri askeri operasyon haritasından anlık takip edin 1 yıl Toplu taşımada yüz tanıma ile turnikesiz geçiş başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim