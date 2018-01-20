Askeri standartlarda dayanıklı LG X4 Plus duyuruldu

Bu yıl akıllı telefon stratejisinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan LG, Güney Kore’de sessiz sedasız dayanıklılık odaklı bir akıllı telefon duyurdu. LG X4 Plus orta seviyede askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.

LG X4 Plus özellikleri ve fiyatı

Samsung Xcover serisinde olduğu gibi bir tarz belirleyen yeni LG X4 Plus düşük donanım ve düşük fiyat üzerinden gidiyor. 5.3 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti eşlik ediyor.

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2GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. HiFi DAC ile ses kalitesi arttırılan modelde 3000mAh kapasiteli batarya doygun bir kullanım süresi sunuyor.

Dayanıklılık tarafına bakacak olursak MIL-STD 810G askeri standardı bizi karşılıyor. Bu standart yüksek titreşimlerde, yüksek sıcaklıklarda, düşük sıcaklıklarda, termal şoklarda, darbelerde ve nemde koruma sağlıyor. LG Pay ödeme sistemini destekleyen telefon 280$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak.