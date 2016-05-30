Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük

Bu yıl Asus’un yine 3 farklı akıllı telefon modeli ile sahneye çıkacağını tahmin ediyorduk ancak tahmin edemediğimiz, her modelin kendisine has farklılaşabilecek özelliklerinin olduğuydu. Asus ZenFone 3 Ultra, bu açıdan şaşırtıcı bir model olmuş diyebiliriz.

6.8 inçlik Full HD IPS panele sahip olan ZenFone 3 Ultra, piyasadaki en büyük akıllı telefonlardan birisi olmayı başarıyor. Ekran, NTSC renk gamutunun yüzde 95’ini sergileyebiliyor. Ayrıca görüntülerin daha canlı olması için, TV seviyesinde PixelWorks iris2+ görüntü işlemcisine yer verilmiş.

Modele, 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini Adreno 510 grafik birimi ile birleştiren Snapdragon 652 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM ile birlikte cihaz, sınıfında ortalamanın üzerinde bir performans sergileyecek.

Cihazın diğer bir önemli tarafı 4600mAH kapasiteli bataryası. 2 günü çok rahatlıkla çıkarabilen cihaz, gerekli olduğu takdirde 1.5 amper akım üzerinden diğer mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor. Özellikle 2 telefon taşıyan kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilir.

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Cat. 6 LTE modem ile 300Mbps indirme hızlarına ulaşabilen cihaz, WiFi AC ve QuickCharge 3.0 özelliklerini eksik etmiyor. Bu kez, Type-C bağlantısının temelinde USB 2.0 standardı var ve veri aktarımı nispeten biraz daha yavaş olacaktır.

Modelin alt kısmında iki adet stereo hoparlör mevcut ve pazarda ilk kez olduğu tahmin edilen DTS Headphone:X 7.1 teknolojisi ile güçlendirilmiş. Parmak izi okuyucu bu kez ön kısımdaki Home tuşunun içerisine entegre edilmiş. Arka kısımda yine 23MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensör, 4K video kaydının yanı sıra yazılım desteği ile 92MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebiliyor.

Modelin 64GB kapasiteli versiyonu 479$ fiyat etiketi ile Haziran ortasında Avrupa’da dahil pek çok ülkede satışa sunulacak. Sonrasında 128GB kapasiteli bir versiyonun daha ekleneceği ifade ediliyor.