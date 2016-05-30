Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük

Bu yıl Zenfone Max serisinin yerini alan ZenFone 3 Ultra, 6.8 inçlik ekranı ile tablet ve Phablet arasında kalan bir kullanım şekli sunuyor. Avantajı ise devasa pili.
2 yıl
16,5b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıl Asus’un yine 3 farklı akıllı telefon modeli ile sahneye çıkacağını tahmin ediyorduk ancak tahmin edemediğimiz, her modelin kendisine has farklılaşabilecek özelliklerinin olduğuydu. Asus ZenFone 3 Ultra, bu açıdan şaşırtıcı bir model olmuş diyebiliriz.

6.8 inçlik Full HD IPS panele sahip olan ZenFone 3 Ultra, piyasadaki en büyük akıllı telefonlardan birisi olmayı başarıyor. Ekran, NTSC renk gamutunun yüzde 95’ini sergileyebiliyor. Ayrıca görüntülerin daha canlı olması için, TV seviyesinde PixelWorks iris2+ görüntü işlemcisine yer verilmiş.

Modele, 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini Adreno 510 grafik birimi ile birleştiren Snapdragon 652 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM ile birlikte cihaz, sınıfında ortalamanın üzerinde bir performans sergileyecek.

Cihazın diğer bir önemli tarafı 4600mAH kapasiteli bataryası. 2 günü çok rahatlıkla çıkarabilen cihaz, gerekli olduğu takdirde 1.5 amper akım üzerinden diğer mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor. Özellikle 2 telefon taşıyan kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilir.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi"

Cat. 6 LTE modem ile 300Mbps indirme hızlarına ulaşabilen cihaz, WiFi AC ve QuickCharge 3.0 özelliklerini eksik etmiyor. Bu kez, Type-C bağlantısının temelinde USB 2.0 standardı var ve veri aktarımı nispeten biraz daha yavaş olacaktır.

Modelin alt kısmında iki adet stereo hoparlör mevcut ve pazarda ilk kez olduğu tahmin edilen DTS Headphone:X 7.1 teknolojisi ile güçlendirilmiş. Parmak izi okuyucu bu kez ön kısımdaki Home tuşunun içerisine entegre edilmiş. Arka kısımda yine 23MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensör, 4K video kaydının yanı sıra yazılım desteği ile 92MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebiliyor.

Modelin 64GB kapasiteli versiyonu 479$ fiyat etiketi ile Haziran ortasında Avrupa’da dahil pek çok ülkede satışa sunulacak. Sonrasında 128GB kapasiteli bir versiyonun daha ekleneceği ifade ediliyor. 

 

http://www.cnet.com/products/asus-zenfone-3-ultra/?ftag=COS-05-10aaa0b&linkId=24994413 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Aslanhan. 2 yıl en beğenilen
İş ahlakını hiç sevmediğim bir site telefonu inceledi bile ama bizim sevgili "donanımhaberimiz" lansmandan 2-3 saat sonra olayı haberleştiriyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 2 yıl
Büyük ekranlı telefonu taşımak her ne kadar zor olsada bir çok konuda avantajdır. Androidli büyük ekranlı bir telefon aldığında hem telefon hem tablet hemde bilgisayar almış oluyorsun. Şöyle ki ben amerikan dizilerini izlemek için koca bilgisayarı açıyorum. Hem elektrik sarfiyatı hemde ergonomik değil. Bu telefonu aldığında indirirsin torrent programını, yüklersin mxplayer'ını. Direkt videolari indirir indirmez videoyu açar ve otomatik altyazı indirir izlersin. Kulaklıkları da takarsın al sana laptoptaki sinema deneyimi. Sosyal medyadaki fotoğrafları geniş geniş görürsün. Office uygulamaları yükler bilgisayar deneyimi yaşarsın vs vs.

Yani telefonu taşıyamamaktan dem vuran arkadaşlar laptop çantası, tablet taşırken sorun yapmıyor. Bu telefon bunların yerini tam olarak dolduramasa yokluğunu gideriyor. Bu açıdan bakarsanız sorun olmaz.
Büyük ekranlı telefonu taşımak her ne kadar zor olsada bir çok konuda avantajdır. Androidli büyük ekranlı bir telefon aldığında hem telefon hem tablet hemde bi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burti44 2 yıl
Türkiye'de çıkış tarihi hâlâ belli değil. Bugün Asus Türkiye'ye e-posta gönderdim, gelen cevap olumsuz; çıkış tarihi belli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
incelemesi gelsin tam benlik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 2 yıl
820 işlemci, 6GB Ram ve pilinin 6000mah civarı neden yapmazlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 2 yıl
FullHD çözünürlük 5,5" te çok iyi hiç piksel seçilemiyor ama 6,8" için ne olur görmediğim içinbilemem fakat bataryaya faydası olacağı aşikar. Ayrıca o boyutta bir telefon için o batarya da olmamış. 5,5"'e 5000mAH sığıyorsa bu telefona en az 7000 mAH batarya sığdırmalılardı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
güzelim telefon taşınmaz hale gelmiş 5.7 filan yapsan çok güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 2 yıl
Adamlar 6.8" pahalı olmasın kimse almaz diye hiç bir şeyi eksik bırakmamışlar. 4 GB RAM 64 gb 23mp parmak izi okuyucu. 4600 de kalmayıp 5000 mah olaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bu boyutu kim alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
elime lenovonun a7 30 tableti geçti valide türkcellden almış başka bir telefonun yanında vermişler.fly bilmemne bilmemne.neyse rom attım içine telefon olarak kullanıyorum.
ben hayatımda şarjı bu kadar dayanan bir telefon kullanmamıştım resmen 3210
.pilini tam olarak emin değilim ama 3500 mah.
hoş özellikleri de şu anki telefonlara göre 3210 gibi kalıyor mtk 4 çekirdek 1 gb ram falan ama benim işimi çok rahat görüyor.300 liraya daha ne istiyorsam artık bende..
tek alışamadığım çok büyük olduğu için taşımak zor oluyor.zaten bluetooth kulaklıkla kullanıyorum problem olmuyor zaten işim sebebiyle devamlı büyük postacı çantamla dolaşmak zorunda olduğum için telefon devamlı çantada sokaktayken.adama gülerler yolda direk konuşmaya kalksan.daha toplum hazır değil bunlara.

ama genel anlamda bazen bilgisayara bile gerek kalmıyor her işimi görebiliyorum neredeyse zorda kalırsam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
die_caprio 2 yıl
Sirt cantasi versinler yanina.bune abi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 2 yıl
bence basarılı bır cıhaz,vıdeolarda kullanabılırlık ust sevoyede...
delux dekı tum ozellıkler var ve daha ucuz,degerlendırılmesı gereken cıhaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16482 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenfone 3 ultra ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar 2 yıl PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor 2 yıl Honor 7'nin yerini alacak Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 2 yıl İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe incelemesi: "Asus telefon devlerine meydan okuyor" 2 yıl İki kardeşin hikayesi mobilde 2 yıl ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor 2 yıl Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor 2 yıl Casper VIA E1'in kutu içeriği ve ön incelemesi 2 yıl Tesla'nın Autopilot 2.0 sistemi gerçek dünyada test mi ediliyor? 2 yıl MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika 2 yıl ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği 2 yıl Hava kirliliği ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki ortaya kondu 2 yıl 45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik "özel video" 2 yıl Tier3+ Veri Merkezi nasıl olur? Telehouse İstanbul veri merkezini geziyoruz 2 yıl Asus Transformer serisi yeniden canlanıyor 2 yıl Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü 2 yıl F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de 2 yıl Asus Zenfone 3: Eksiği yok fazlası var 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük Sonraki Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi 2 yıl Gigafactory resmi olarak açılıyor 2 yıl HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu 2 yıl Filistin dramına bir de bu açıdan bakın 2 yıl Alfabetik Karagöz yeni kelime bulma eğlenceniz 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070, hız aşırtmada 2GHz seviyesini yakalıyor 2 yıl Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir 2 yıl Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi 2 yıl Acer’dan yeni Switch ve TravelMate dizüstü modelleri 2 yıl Yeni Xbox, 4 kat daha güçlü olacak 2 yıl Daydream VR şu anda var olan cihazlar tarafından muhtemelen desteklenmeyecek 2 yıl Asus’dan iki yeni ZenPad tablet 2 yıl Finlandiya, Microsoft’a kızgın 2 yıl Dizüstü modellerinde dünyanın en yüksek tazeleme hızı 2 yıl HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda 2 yıl Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu 2 yıl Octagon iOS sürümü, bu hafta ücretsiz 2 yıl Jawbone, giyilebilir cihaz pazarından çekiliyor 2 yıl Bisiklet dünyasının Tesla'sını sürdük: Hem elektrikli hem de akıllı 2 yıl SpaceX dördüncü kez başardı: İşte roketin gözünden iniş videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim