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Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor

Counterpoint Research şirketi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Samsung marka akıllı telefon kullanan kişilerin yeni telefonları Google Pixel oluyor. İşte araştırmanın detayları.
1 ay
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google birkaç yıldır kendi akıllı telefon modeli olan Pixel marka cihazlar üretiyor. Ülkemizde resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da, kısa bir süre içinde popüler hale geldiklerini söyleyebiliriz. Yapılan yeni bir araştırma ise Samsung kullanıcılarının, Google Pixel'e yöneldiğini gösteriyor.

iPhone'dan geçiş oranları düşük

Counterpoint Research şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Google Pixel marka akıllı telefona geçen kullanıcıların yarısından çoğunun bir önceki telefon markası Samsung. Raporda yer alan rakamlara göre konuşacak olursak eğer, Pixel 3 alan kullanıcıların yüzde 51'inin bir önceki telefon modelinin Samsung Galaxy olduğu belirtilmiş. Bu kullanıcılardan yüzde 18'inin iPhone'dan, yüzde 14'ünün de Motorola'dan geçtiği ifade ediliyor.
Bu araştırma, Pixel markası adı altında Google'ın, Android ekosisteminde sağlam bir rekabet yarattığını gösteriyor. Özellikle akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung kullanıcılarının Pixel'e geçiş yapmaları dikkate değer olarak gösteriliyor. iPhone kullanıcılarının Pixel'e geçiş yapma oranlarının düşük olması ise kullanıcıların Apple ekosisteminden vazgeçmelerinin kolay olmadığı sonucuna işaret ediyor.

https://www.counterpointresearch.com/google-pixel-3-oneplus-6t-sales-driven-previous-samsung-owners-q4-2018/ Yorum Yaz
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KoşanBalık 1 ay en beğenilen
Samsung sayısal olarak dünyada en çok cihaz satan akıllı telefon üretici. Yeni Pixel cihaz alan kişilerin çoğunluğunun Samsung cihazlardan geçiş yapmış olması şaşırtıcı değil ki.
Samsung sayısal olarak dünyada en çok cihaz satan akıllı telefon üretici. Yeni Pixel cihaz alan kişilerin çoğunluğunun Samsung cihazlardan geçiş yapmış olması ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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DH Misafiri 1 ay
12 senelik iPhone kullanıcısı olarak hayatımda ilk defa Android'li cihaz aldım, kesinlikle çok daha eğlenceli, çok daha kişiselleştirilebilir bir sistem ama iOS kesinlikle daha stabil ve mağazasında paralı kaliteli uygulama sayısı çok daha fazla. Google Play Store resmen uygulama ve reklam çöplüğü. Eğer Apple gelecekte iOS'a benzeri özelleştirilebilir kabiliyetler getirirse hiç düşünmeden tekrar iPhone'a geçerim ama bir süre S10+ kullanıcısıyım.
12 senelik iPhone kullanıcısı olarak hayatımda ilk defa Android'li cihaz aldım, kesinlikle çok daha eğlenceli, çok daha kişiselleştirilebilir bir sistem ama iOS...
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__Nikolaus__ 3 hf.
Ben P30 pro gibi kamerasıyla ünlü bir cihazdan Pixel 3 XL a kamerası için geçtim , kullananlar ne demek istediğimi anlamıştır zaten Pixel 3 de ki kamera kalitesi hiçbir yerde yok. Onun haricinde tipsiz , ortalama bir bataryalı , boş bir yazılımlı cihaz

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AMC 3 hf.
Androidte para vermem.
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Leon FR 3 hf.
Pixel serisi özellik olarak güzel lakin hem çirkin hem de çok pahalı.
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smart1978 1 ay
Kamerasi saf Android olusu o kadar agir basiyorki centik rezaletini bile bastirmis tercih ederken anlasilan.
Samsung tan gecis artmasinin tek sebebi sanirim kamera ve guncelleme olsa gerek.
Bende de Note9 8 GB modeli var S-Pen ikame edilemez ki :/ Pixel 2 XL 128 olani da satin almistim gecen yil yani bir yonelim yok :) .
Pixel resmi veya paralel ithalat Turkiye de garantili olsun bir sekilde Samsung filan kalmaz anca Note serisi ayakta kalir bence :)
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Jeopol 1 ay
Nexusun, pixelin tadını alan bir daha vazgeçemez
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esmerbuyucu 1 ay
Pixel'in eti ne budu ne satış hacmi ne, milyon satış yapsalar öpüp başlarına koysunlar. Haber başlığıyla algı oyunu yapmaya çalışılmış. Doğrusu Pixel 3 tercih eden kişilerin(artık ne kadar sattılarsa) önceki telefonlarının %51'i Samsung imiş. Sanki öyle bir başlık atılmış ki Samsung'tan pazar payı çalmışlar yerle yeksan etmişler de millet Pixel'e yönelmiş 😂
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borukuzen 1 ay
Google Pixel cihazları bir gün Türkiyede satılsa bile Samsung kullanıcısı olarak geçmek için hiçbir sebep görmüyorum.
Aksine Google Pixel'e geçmemek için pek çok sebep söylenebilir.
Bu tarz haberler münferit bilgilerle haber yapılmışa benziyor.
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DH Misafiri 1 ay
12 senelik iPhone kullanıcısı olarak hayatımda ilk defa Android'li cihaz aldım, kesinlikle çok daha eğlenceli, çok daha kişiselleştirilebilir bir sistem ama iOS kesinlikle daha stabil ve mağazasında paralı kaliteli uygulama sayısı çok daha fazla. Google Play Store resmen uygulama ve reklam çöplüğü. Eğer Apple gelecekte iOS'a benzeri özelleştirilebilir kabiliyetler getirirse hiç düşünmeden tekrar iPhone'a geçerim ama bir süre S10+ kullanıcısıyım.
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KoşanBalık 1 ay en beğenilen
Samsung sayısal olarak dünyada en çok cihaz satan akıllı telefon üretici. Yeni Pixel cihaz alan kişilerin çoğunluğunun Samsung cihazlardan geçiş yapmış olması şaşırtıcı değil ki.
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ymhaslaman 1 ay
Güzel ve mantıklı bir yorum.
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Bysnbad 1 ay
Ne kadar sacma o asagiya akan centik icin geçmem yazilim kisiden kisiye degisir sonucta samsung cihaz iki yil guncelleme garantisi aliyor orta segment bile aliyor ama kullandigim p smart telefon daga pie bile gelmedi huawei aklin sra birinci olucakmis gulmekten yerlere yat 😂
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samsung, motorola ve
5 etiket daha araştırma google pixel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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