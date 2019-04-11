Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor

Teknoloji Editörü
Google birkaç yıldır kendi akıllı telefon modeli olan Pixel marka cihazlar üretiyor. Ülkemizde resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da, kısa bir süre içinde popüler hale geldiklerini söyleyebiliriz. Yapılan yeni bir araştırma ise Samsung kullanıcılarının, Google Pixel'e yöneldiğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi"
iPhone'dan geçiş oranları düşük
Counterpoint Research şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Google Pixel marka akıllı telefona geçen kullanıcıların yarısından çoğunun bir önceki telefon markası Samsung. Raporda yer alan rakamlara göre konuşacak olursak eğer, Pixel 3 alan kullanıcıların yüzde 51'inin bir önceki telefon modelinin Samsung Galaxy olduğu belirtilmiş. Bu kullanıcılardan yüzde 18'inin iPhone'dan, yüzde 14'ünün de Motorola'dan geçtiği ifade ediliyor.Bu araştırma, Pixel markası adı altında Google'ın, Android ekosisteminde sağlam bir rekabet yarattığını gösteriyor. Özellikle akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung kullanıcılarının Pixel'e geçiş yapmaları dikkate değer olarak gösteriliyor. iPhone kullanıcılarının Pixel'e geçiş yapma oranlarının düşük olması ise kullanıcıların Apple ekosisteminden vazgeçmelerinin kolay olmadığı sonucuna işaret ediyor.
https://www.counterpointresearch.com/google-pixel-3-oneplus-6t-sales-driven-previous-samsung-owners-q4-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung tan gecis artmasinin tek sebebi sanirim kamera ve guncelleme olsa gerek.
Bende de Note9 8 GB modeli var S-Pen ikame edilemez ki :/ Pixel 2 XL 128 olani da satin almistim gecen yil yani bir yonelim yok :) .
Pixel resmi veya paralel ithalat Turkiye de garantili olsun bir sekilde Samsung filan kalmaz anca Note serisi ayakta kalir bence :)
Aksine Google Pixel'e geçmemek için pek çok sebep söylenebilir.
Bu tarz haberler münferit bilgilerle haber yapılmışa benziyor.
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samsung, motorola ve