Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor

Google birkaç yıldır kendi akıllı telefon modeli olan Pixel marka cihazlar üretiyor. Ülkemizde resmi olarak satışa sunulmuş olmasa da, kısa bir süre içinde popüler hale geldiklerini söyleyebiliriz. Yapılan yeni bir araştırma ise Samsung kullanıcılarının, Google Pixel'e yöneldiğini gösteriyor.

iPhone'dan geçiş oranları düşük

Counterpoint Research şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Google Pixel marka akıllı telefona geçen kullanıcıların yarısından çoğunun bir önceki telefon markası Samsung. Raporda yer alan rakamlara göre konuşacak olursak eğer, Pixel 3 alan kullanıcıların yüzde 51'inin bir önceki telefon modelinin Samsung Galaxy olduğu belirtilmiş. Bu kullanıcılardan yüzde 18'inin iPhone'dan, yüzde 14'ünün de Motorola'dan geçtiği ifade ediliyor.

https://www.counterpointresearch.com/google-pixel-3-oneplus-6t-sales-driven-previous-samsung-owners-q4-2018/

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Bu araştırma,markası adı altında Google'ın,sağlam bir rekabet yarattığını gösteriyor. Özellikle akıllı telefon pazarının lideri olankullanıcılarının Pixel'e geçiş yapmaları dikkate değer olarak gösteriliyor.kullanıcılarının Pixel'e geçiş yapma oranlarınınise kullanıcılarınvazgeçmelerininsonucuna işaret ediyor.