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Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor

Yeni güncelleme ile Asus Zenfone 6 amiral gemisinin kameraları ARCore zengin gerçeklik desteğine kavuşurken daha kaliteli fotoğraflar çekebilme imkânı da sunuyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un yeni amiral gemisi ZenFone 6 yavaş yavaş global pazarda piyasaya çıkarken firma güncellemelerle kullanıcı tecrübesini arttırmaya devam ediyor. Son güncelleme ile telefonun kamerası daha yetenekli hale geldi.

Daha yetenekli kamera

Yayınlanan güncellemede en önemli yenilik ARCore özelliğinin gelmesi oldu. Kullanıcılar bu özellik ile zengin gerçeklik uygulamalarını çalıştırabilecek ve eğlenceli oyunlar oynayabilecekler.

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Diğer taraftan kamera da bazı iyileştirmelere kavuştu. Standart fotoğraf modunda 8x yakınlaştırma yapabilen kamera süre sınırı olmadan Full HD video kaydına da imkân tanıyor. Ayrıca kaydı ses tuşlarını kullanarak durdurabiliyorsunuz.

Yine kamera kalitesinde iyileştirmeler, kumlanma azaltma algoritmasında iyileştirme, motorlu modülün dengelemesinin arttırılması şeklinde daha iyi fotoğraf çekmeyi sağlayacak değişiklikler de var.

 

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_6_receives_an_ota_update_with_arcore_support_and_camera_tweaks-news-37877.php Yorum Yaz
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intel7mix 4 gün en beğenilen
Android cihazlar arasında en alınabilecek cihaz.
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technic26 4 gün
Ülkemde satılmayacak cihazdan bize ne
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intel7mix 4 gün en beğenilen
Android cihazlar arasında en alınabilecek cihaz.
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clb12 4 gün intel7mix
intel7mix
Android cihazlar arasında en alınabilecek cihaz.

Redmi k20 sanki biraz daha iyi gibi. İkisi de guzel.
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