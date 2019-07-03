Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor

Asus’un yeni amiral gemisi ZenFone 6 yavaş yavaş global pazarda piyasaya çıkarken firma güncellemelerle kullanıcı tecrübesini arttırmaya devam ediyor. Son güncelleme ile telefonun kamerası daha yetenekli hale geldi.

Daha yetenekli kamera

Yayınlanan güncellemede en önemli yenilik ARCore özelliğinin gelmesi oldu. Kullanıcılar bu özellik ile zengin gerçeklik uygulamalarını çalıştırabilecek ve eğlenceli oyunlar oynayabilecekler.

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Diğer taraftan kamera da bazı iyileştirmelere kavuştu. Standart fotoğraf modunda 8x yakınlaştırma yapabilen kamera süre sınırı olmadan Full HD video kaydına da imkân tanıyor. Ayrıca kaydı ses tuşlarını kullanarak durdurabiliyorsunuz.

Yine kamera kalitesinde iyileştirmeler, kumlanma azaltma algoritmasında iyileştirme, motorlu modülün dengelemesinin arttırılması şeklinde daha iyi fotoğraf çekmeyi sağlayacak değişiklikler de var.