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Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı sosyal medyayı vurdu

41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 günlük yas ilan ettiğimiz Atatürk Havalimanı’na yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntılar yaşanmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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23
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Atatürk Havalimanı’nda dün gece saatlerinde yaşanan terör saldırısı sonrasında, sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Zaman zaman hiç yüklenmeyen veya yavaş yüklenen Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hizmetleri halen tam verimliliğe kavuşmuş değil.

41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 günlük yas ilan ettiğimiz terör saldırı sonrasında, olaya ilişkin yapılacak yayınlara yasak getirilmişti. Yasağın ardından sosyal medya platformlarına erişimde de sıkıntılar yaşanmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde erişim çok yavaşladı ve zaman zaman da hiç erişim sağlanamadı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu sorgulama sayfalarında yukarıda saydığımız sosyal medya sitelerine herhangi bir yasaklama olmadığı görülüyor. Bu bakımdan, yavaşlama ve erişim sıkıntılarının nereden kaynaklandığı tam olarak bilinemiyor. İçinde bulunduğumuz saatlerde erişim sıkıntılarının büyük oranda giderildiği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor"

Bu tür durumlarda genelde kullanıcılar VPN çözümlerine yöneliyor. Bağımsız VPN uygulamalarının yanısıra Opera tarayıcılarında Turbo özelliği bir VPN gibi hizmet görüyor. Ayrıca Opera Mini uygulaması da engelsiz olarak sitelere erişmenizi sağlıyor. Yine Opera tarayıcılarına entegre VPN hizmeti de sunulmaya başladı.

Erişim sıkıntılarını bir kenara bırakırsak, patlama sonrasında Facebook ve Twitter platformlarının da farklı topluluk araçları kullanıma açıldı. Facebook, Güvendeyim uygulamasını devreye sokarken, Twitter de önerilen hesapların en tepesine İstanbul Valiliği’nin hesabını yerleştirdi. 

 

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Soul741 3 yıl en beğenilen
Ben niye sosyal medyaya erişemiyorum? Neymiş efendim, yalan haber dönüyormuş, görüntüler paylaşılıyormuş. Yalan haberi ben ayırt ederim. Birilerinin benim yerime yalan haberleri okumayayım niye sosyal medyayı engellemesine gerek yok.

Görüntüler paylaşılmasın diye yasaklanmasını da kabul etmiyorum. Çünkü paylaşılsın, görülsün durumun vehameti. İnsanların nasıl öldüğünü, nasıl öldürülmesine engel olunamadığı. Anlaşılsın durduk yerde nasıl ölünüldüğünün. Korksun insanlar o görüntülere bakıp. Çünkü korkmalılar. Terör örgütlerinin saldırıları altında, aciz ve kendi vatandaşını dahi koruyamayacak duruma bir devlet, bir ülke nasıl getirilir görülsün.
Tek nedeni var bunların. Görmeyin, okumayın ve böylece eleştirmeyin. Eleştiri baş düşmanları. Biz sustukça yine biz öleceğiz. Biz öldükçe onlar susturacaklar.
Ben niye sosyal medyaya erişemiyorum? Neymiş efendim, yalan haber dönüyormuş, görüntüler paylaşılıyormuş. Yalan haberi ben ayırt ederim. Birilerinin benim yerim...
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2 Yanıt Yanıtla +58
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profecco 3 yıl
Bir şeyi olmamış gibi gösterince gerçek olmuyor mu acaba? Şerefsizin birisi de medya bu bombalamayı çok abartıyor demiş. Olağan bir şeymiş gibi bunu göstermek ve insanları alıştırıp duygusuzlaştırmak daha mı iyi. Bunu söyleyen malın annesi babası ölseydi patlamada yine de çok abartılıyor diyecek miydi acaba?
Bir şeyi olmamış gibi gösterince gerçek olmuyor mu acaba? Şerefsizin birisi de medya bu bombalamayı çok abartıyor demiş. Olağan bir şeymiş gibi bunu göstermek v...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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cenkakay08 3 yıl
carreragt339
yav he he erişim sıkıntıları düzelmişmiş ultrasurf açmadan youtube a giremiyorum ya bu ne böyle sanki youtube u engellemenin de bu olaylara etkisi olacakmış gibi... sanki bütün teröristler youtube dan iletişim kuruyo!

padişah sinirlenmesin diye yapılıyor, terörist falan kimsenin umurunda değil.
carreragt339yav he he erişim sıkıntıları düzelmişmiş ultrasurf açmadan youtube a giremiyorum ya bu ne böyle sanki youtube u engellemenin de bu ...
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Yanıtla +22
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MegaWolt38 3 yıl
İOS kullananlar Opera VPN indirsin, çok hızlı, basit ve güvenilir şekilde VPN kullanabilirsiniz.
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bydvd 3 yıl
birtek sosyal ağlar değil, tüm internet gitti dün internete hiç bir şekilde yada herhangi sayfaya dahi giremedim. akp. mantığı işde kendi yaptıklarını saklamak için elinden geleni yapıyorlar ama millet aptal değil artık. herşeyin farkında 7 haziran seçimlerin nasıl kaos işe yaradığsa başkanlık sistemine geçiş içinde öyle kaosun işe yaramasını istiyor hatta guat avninin dediğine göre ülkeyi iç savaşa bile sokacak gerikirse daha 1 hafta olmadı söylüyeli yavaş yavaş iblis şeytanı planlarını devreye sokacak ve milleti birbirine kırdıracak ama akp.liler şunu unutmasınlar kendisini kurtarmak için sizi bile hiç acımada anında satar..? aynı gün amerika vatandaşlarını uyardı. bizim istibaratımız uyuyormuydu hatta avrupada öyle ülkeyi kan gölüne çevirecekler. başımızdaki adam tam bir ruh hastası... kimsenin can güvenliği yok artık.
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frostburn 3 yıl
bkz. bu başlık altında işid'e daeş diyen, suçlu olarak kemalist ve chp'lileri iddia eden işid sempatizanı makat kıllarını görebilirsiniz
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artenis 3 yıl frostburn
frostburn

bkz. bu başlık altında işid'e daeş diyen, suçlu olarak kemalist ve chp'lileri iddia eden işid sempatizanı makat kıllarını görebilirsiniz

izm olarak nitelemenin bile teknik olarak tartışılması gerekir ama onlarda kapasite şu;
'' laikçi yi tersten okuyun, bu damı tesadüf'' kıvamında, daha diğer konulara gelinceye kadar...
Hepsinde ilkokul beyni olmasaydı gidip tayyeeap'a oy vermezlerdi.
TİK 'in (Türkiye İstatistik Kurumu) seçim istatistiklerine bakın sitesinden, 15 milyon ilkokul mezunu, 5 milyon lise dengi vs... 1500 doktora mezunu... orantısız güç....
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alemburda34 3 yıl
Yine siyaset elin oglu ulkesinde boyle durumlarda birlik oluyor bizde ise hemen kendi tarafima durumu nasil cekebilir meselesi neyse konusulacak coksey varda ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Haberi okur varsa yorumumu yaparim otesi yok benim icin
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spenx01 3 yıl
dost1984
Orijinalden alıntı: Soul741
Orijinalden alıntı: DarkHellKnightX
Orijinalden alıntı: Soul741 ... görülsün durumun vehameti. İnsanların nasıl öldüğünü, nasıl öldürülmesine engel olunamadığı. Anlaşılsın durduk yerde nasıl ölünüldüğünün. Korksun insanlar o görüntülere bakıp. Çünkü korkmalılar. Terör örgütlerinin saldırıları altında, aciz ve kendi vatandaşını dahi koruyamayacak duruma bir devlet, bir ülke nasıl getirilir görülsün. ...
Çok güzel anlatmışsın. Terörün varoluş amacı tam olarak bu işte.
Bu korkuyu yaşamayı, görmeyi teröristler başarıya ulaşsın diye söylemiyorum. Okumayı biliyorsanız ne demek istediğim açık. Konuyu çevirip, beni terörist gibi göstermeye kalkmayın. Altında kalırsınız laflarınınızın. Korkun çünkü korkmazsanız unutacaksınız. Sokakta yürürken, alışveriş yaparken, çalışırken, çocuğunuzla gezerken nasıl kolayca ölündüğünü unutacaksınız. Bu sene içinde gerçekleşen patlamalarda 250 insan öldü. Onları unuttuk. Bu insanları da unutacağız. İnsanoğlu unutkan. Fakat artık daha fazla insan ölmesin, terörizm yok olsun diye hatırlamalı, korkmalıyız. Terör başarıya çoktan ulaştı. Kim sokağa çıkınca korkmuyor ki artık? Çok mu cesursunuz, yoksa yaşamaktan mı sıkıldınız? Anladığınızı varsayıyorum
ben sivrisiniklerden kormuyorum sen kork kardeşim.ben rüzgar gibi olucam sivrisinekler barınamasın diye. korkak türk olmaz korkak osmanlı olmaz. ben teröre prim vermem unuturum sineye çekerim gerekirse.bak senin yazdığın hatta senin başından geçmiş bi olay anlatayım.ilk orta ve lisede her sınıfta bi tane kavgacı olurya ve bütün sınıf ondan korkarya sen işte o korkanlardan olalım diyorsun. korkmamalıyız yerine hep korkmalıyız yazmışsın yalnış yoldasın. birlik olacaksın sivrisineklere prim vermeyeceksin

sivrisinek mi, emniyetin raporuna göre türkiyede en az 20bin ışid sempatizanı, 2700 aktif ışidçi var (sınırı kullanan sayısı bu sadece). adıyaman menzil tarikatı başta olmak üzere, tüm nakşibendi tarikatları ışide eleman yetiştiriyor, yolluyor gizliden. odtüdeki mescitten bile el nusraya ve ışide katılanlar oldu, (tabi g*t kılları odtülüler mescide karşı dezenformasyonuna inanmayı seçti). adamların binlece camide ve mescitte ve kuran kurslarında ve abi evlerinde sohbet adı altında etkinlikleri oluyor. sen hala osmanlı torunu korkmaz, osmanlının son hamlesi SEVR ile vatan toprağını, karısını kızını peşkeş çekmekti de atatürk hiç haketmediğiniz halde kurtardı sizi. sizinkiler o zaman amerikan sömürgesi olalım, ingiliz mandası olalım, fransızlara (kendimizi) verelim diyordu. bugün de dibinde bombalar patlıyor, acımadı ki, acımadı ki nutuğu atıyonuz. sizlerden tiksiniyorum diyecem de, ona da değmezsiniz. terörün amacı gerçekleşirmiş biz korkarsak. esnaf mısın nesin korkmayıni gelin alışveriş yapın mantığındasın. lan o korkmama, sadece millet kitlenerek teröre karşı durursa olmaz, kitlenince terörist mi ölecek, vaz mı geçecek? devletin terörle doğru şekilde mücadele etmesi gerekir, terörü besleyen devletse, korkma titre. adamlar en güvenli yere kadar girip onlarca insanı öldürüyor, her ay en az bir bomba patlıyor, sen hala korkmayız çünkü eskiden osmanlı vardı diyosun. aferim sana, korkma sen, kardeşini katletmeyi, halkını yüceltmek yerine, köleleştirmeyi erdem sananların torunusun. bravo.
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spenx01 3 yıl
şimdi ortadoğulu esnaflar başlar siyasi analiz kasmaya, burada ölmek istemeyen, ölüme karşı olan herkese de laf sokar. bunlar, cahil falan değil, "ekönömi bözülür da taksitleri ödeyemeyiz" falan diye akpye oy veren rantçı suç ortaklarıdır. bunlar asla uyanmazlar. bunlar haksızlığa sesini çıkardığında, enayi misin diyenlerdir. dün taksiler, 100 dolar istemiş müşterilerden, bu ülkenin önemli bir kısmıdır. E5i kullanmayın, ambulanslar kullanacak dendikten sonra, yol boşalmış diyip, akın ederek tıkadılar yolu. gölcük depreminde, göçük altında kalanların kollarını kesip bileziklerini alanlar, istanbulda köprüden atlayıp intihar eden cana, trafik tıkandığı için, "bu kadar insanın hakkıyla nereye ölüyorsun hemşerim" diye binlerce kişinin beğendiği tweet atanlar, devlet çocuk, bebek, hamile demeden katliam yapsın diyenler, hamile kadınlara tecavüz etmişler, inşallah gerisi gelir hepsine tecavüz ederler diyenler, bebek, çocuk, can demeden öğrencilerine tecavüz eden öğretmenler, bu ülkenin gerçek sahibiymiş. akp gitse bile bu pisliklerle aynı ülkede yaşamaya devam edecez. g*t kıllığı sevgiden kaynaklanmaz, suç ortaklığıdır. kim kimin yalakası olmak ister çıkarı yoksa. kalan yüzde 50ye selam olsun. sizin için ölsem gülümseyerek ölürüm.
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dost1984 3 yıl
dost1984
Orijinalden alıntı: Soul741
Orijinalden alıntı: DarkHellKnightX
Orijinalden alıntı: Soul741 ... görülsün durumun vehameti. İnsanların nasıl öldüğünü, nasıl öldürülmesine engel olunamadığı. Anlaşılsın durduk yerde nasıl ölünüldüğünün. Korksun insanlar o görüntülere bakıp. Çünkü korkmalılar. Terör örgütlerinin saldırıları altında, aciz ve kendi vatandaşını dahi koruyamayacak duruma bir devlet, bir ülke nasıl getirilir görülsün. ...
Çok güzel anlatmışsın. Terörün varoluş amacı tam olarak bu işte.
Bu korkuyu yaşamayı, görmeyi teröristler başarıya ulaşsın diye söylemiyorum. Okumayı biliyorsanız ne demek istediğim açık. Konuyu çevirip, beni terörist gibi göstermeye kalkmayın. Altında kalırsınız laflarınınızın. Korkun çünkü korkmazsanız unutacaksınız. Sokakta yürürken, alışveriş yaparken, çalışırken, çocuğunuzla gezerken nasıl kolayca ölündüğünü unutacaksınız. Bu sene içinde gerçekleşen patlamalarda 250 insan öldü. Onları unuttuk. Bu insanları da unutacağız. İnsanoğlu unutkan. Fakat artık daha fazla insan ölmesin, terörizm yok olsun diye hatırlamalı, korkmalıyız. Terör başarıya çoktan ulaştı. Kim sokağa çıkınca korkmuyor ki artık? Çok mu cesursunuz, yoksa yaşamaktan mı sıkıldınız? Anladığınızı varsayıyorum
ben sivrisiniklerden kormuyorum sen kork kardeşim.ben rüzgar gibi olucam sivrisinekler barınamasın diye. korkak türk olmaz korkak osmanlı olmaz. ben teröre prim vermem unuturum sineye çekerim gerekirse.bak senin yazdığın hatta senin başından geçmiş bi olay anlatayım.ilk orta ve lisede her sınıfta bi tane kavgacı olurya ve bütün sınıf ondan korkarya sen işte o korkanlardan olalım diyorsun. korkmamalıyız yerine hep korkmalıyız yazmışsın yalnış yoldasın. birlik olacaksın sivrisineklere prim vermeyeceksin

takma adlarınız bile ingilizce bence uzun bi süre sadece kendinizi eleştirin
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dost1984 3 yıl
Soul741
Orijinalden alıntı: DarkHellKnightX
Orijinalden alıntı: Soul741 ... görülsün durumun vehameti. İnsanların nasıl öldüğünü, nasıl öldürülmesine engel olunamadığı. Anlaşılsın durduk yerde nasıl ölünüldüğünün. Korksun insanlar o görüntülere bakıp. Çünkü korkmalılar. Terör örgütlerinin saldırıları altında, aciz ve kendi vatandaşını dahi koruyamayacak duruma bir devlet, bir ülke nasıl getirilir görülsün. ...
Çok güzel anlatmışsın. Terörün varoluş amacı tam olarak bu işte.
Bu korkuyu yaşamayı, görmeyi teröristler başarıya ulaşsın diye söylemiyorum. Okumayı biliyorsanız ne demek istediğim açık. Konuyu çevirip, beni terörist gibi göstermeye kalkmayın. Altında kalırsınız laflarınınızın. Korkun çünkü korkmazsanız unutacaksınız. Sokakta yürürken, alışveriş yaparken, çalışırken, çocuğunuzla gezerken nasıl kolayca ölündüğünü unutacaksınız. Bu sene içinde gerçekleşen patlamalarda 250 insan öldü. Onları unuttuk. Bu insanları da unutacağız. İnsanoğlu unutkan. Fakat artık daha fazla insan ölmesin, terörizm yok olsun diye hatırlamalı, korkmalıyız. Terör başarıya çoktan ulaştı. Kim sokağa çıkınca korkmuyor ki artık? Çok mu cesursunuz, yoksa yaşamaktan mı sıkıldınız? Anladığınızı varsayıyorum

ben sivrisiniklerden kormuyorum sen kork kardeşim.
ben rüzgar gibi olucam sivrisinekler barınamasın diye. korkak türk olmaz korkak osmanlı olmaz. ben teröre prim vermem unuturum sineye çekerim gerekirse.
bak senin yazdığın hatta senin başından geçmiş bi olay anlatayım.
ilk orta ve lisede her sınıfta bi tane kavgacı olurya ve bütün sınıf ondan korkarya sen işte o korkanlardan olalım diyorsun. korkmamalıyız yerine hep korkmalıyız yazmışsın yalnış yoldasın. birlik olacaksın sivrisineklere prim vermeyeceksin
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halix 3 yıl
engelliyorlar enfazlada kendileri kullaniyor. daha olay olur olmaz tweet atmayi biliyorlar. attiklarinida tepki alinca siliyorlar. olenler kimsenin umrunda degil adamlar tweeterdan siyasi kariyer kasiyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
birşeyin düzeldiği yok, düz yollardan ne twittera ne instagram ne facebook verimli çalışmıyor.

Şuan sıkıntı yok.
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