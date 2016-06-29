Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı sosyal medyayı vurdu

Atatürk Havalimanı’nda dün gece saatlerinde yaşanan terör saldırısı sonrasında, sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Zaman zaman hiç yüklenmeyen veya yavaş yüklenen Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hizmetleri halen tam verimliliğe kavuşmuş değil.

41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 günlük yas ilan ettiğimiz terör saldırı sonrasında, olaya ilişkin yapılacak yayınlara yasak getirilmişti. Yasağın ardından sosyal medya platformlarına erişimde de sıkıntılar yaşanmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde erişim çok yavaşladı ve zaman zaman da hiç erişim sağlanamadı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu sorgulama sayfalarında yukarıda saydığımız sosyal medya sitelerine herhangi bir yasaklama olmadığı görülüyor. Bu bakımdan, yavaşlama ve erişim sıkıntılarının nereden kaynaklandığı tam olarak bilinemiyor. İçinde bulunduğumuz saatlerde erişim sıkıntılarının büyük oranda giderildiği görülüyor.

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Bu tür durumlarda genelde kullanıcılar VPN çözümlerine yöneliyor. Bağımsız VPN uygulamalarının yanısıra Opera tarayıcılarında Turbo özelliği bir VPN gibi hizmet görüyor. Ayrıca Opera Mini uygulaması da engelsiz olarak sitelere erişmenizi sağlıyor. Yine Opera tarayıcılarına entegre VPN hizmeti de sunulmaya başladı.

Erişim sıkıntılarını bir kenara bırakırsak, patlama sonrasında Facebook ve Twitter platformlarının da farklı topluluk araçları kullanıma açıldı. Facebook, Güvendeyim uygulamasını devreye sokarken, Twitter de önerilen hesapların en tepesine İstanbul Valiliği’nin hesabını yerleştirdi.